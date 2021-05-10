طريقة عمل بسكويت اليانسون: للعيد بطريقة اقتصادية لعام 2021

يشتهر طريقة عمل بسكويت اليانسون ، في معظم الدول العربية كونه يتميز بقوام هش وطعم رائع ومذاق خرافي، ويعتبر من اشهي أنواع المخبوزات التي تقدم في العيد، ويقدم بجانب الشاي أو الحليب، وهو يحتوي علي عناصر غذائية كثيرة وسعرات حرارية، ويوجد اكثر من طريقة لعمل مخبوزات اليانسون مثل البسكويت بالحليب وبسكويت اليانسون بالشكولاتة والكراميل وكعك اليانسون وكيكة اليانسون والكثير من طرق عملها، وتعد من اجمل واشهي والذ المخبوزات التي نقدمها في العيد، وتحتوي أيضا علي بعض الفيتامينات المفيدة للجسم سوف نتعرف علي مقادير بسكويت اليانسون، ونتحدث ونتعرف أيضا علي طريقة عمل بسكويت اليانسون في المنزل بطريقة اقتصادية لعام 2021. مقادير طريقة عمل بسكويت اليانسون مقادير طريقة عمل بسكويت اليانسون سوف نتعرف علي مقاديرعمل بسكويت للعيد بطريقة جديدة ومختلفة ومقادير سوف نتعرف عليها الان وهي كالتالي:- كوبان من الدقيق الناعم الأبيض.

كوب صغير من السكر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من البيكينج باودر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

ماء علي حسب الكمية.

2 عدد من البيض. طريقة التحضير طريقة التحضير نتحدث اليوم عن طريقة عمل بسكويت وتحضيره بطريقة اقتصادية للعيد وهي كالآتي:- نحضر خلاط ونضع بداخله السكر والزيت ونضربهم جيداً ثم نضيف البيض بتدرج بيضة ثم الأخرى مع الاستمرار في الضرب ونضيف الفانيليا ونسمر في الضرب بشكل مستمر وجيد. ثم نضيف اليانسون مع الاستمرار في الخفق ثم نخلط البيكينج باودر والدقيق مع بعضهم البعض في وعاء عميق. ثم نسكب الخليط عليهم ونستمر في العجن ونضيف الماء علي حسب الكمية حتي تصبح لدينا عجينة ثقيلة نوعا ما ومتماسكة. ثم نحضر صينية علي شكل مستطيل وندهنها بالزيت ونسكب العجين بداخلها ونضعها جانبا حتي نسخن الفرن. نشغل الفرن علي درجة حرارة عالية تقارب 180 درجة وننتظر حتي تسخن ثم نقوم بإدخال الصينية ألي الفرن لمدة 25دقيقة وننتظر حتي تنضج تماما. ونخرجها وننتظر حتي تبرد ثم نقطعها علي شكل أصابع، ونضعها في صينية أخري وندخلها الفرن حتي تتحمر وتقرمش. ثم نخرجها وتقدم في العيد ويقدم بجانبها الشاي أو الحليب وتقدم بإلف هنا وشفا. الوسوم

يشتهر طريقة عمل بسكويت اليانسون ، في معظم الدول العربية كونه يتميز بقوام هش وطعم رائع ومذاق خرافي، ويعتبر من اشهي أنواع المخبوزات التي تقدم في العيد، ويقدم بجانب الشاي أو الحليب، وهو يحتوي علي عناصر غذائية كثيرة وسعرات حرارية، ويوجد اكثر من طريقة لعمل مخبوزات اليانسون مثل البسكويت بالحليب وبسكويت اليانسون بالشكولاتة والكراميل وكعك اليانسون وكيكة اليانسون والكثير من طرق عملها، وتعد من اجمل واشهي والذ المخبوزات التي نقدمها في العيد، وتحتوي أيضا علي بعض الفيتامينات المفيدة للجسم سوف نتعرف علي مقادير بسكويت اليانسون، ونتحدث ونتعرف أيضا علي طريقة عمل بسكويت اليانسون في المنزل بطريقة اقتصادية لعام 2021. مقادير طريقة عمل بسكويت اليانسون مقادير طريقة عمل بسكويت اليانسون سوف نتعرف علي مقاديرعمل بسكويت للعيد بطريقة جديدة ومختلفة ومقادير سوف نتعرف عليها الان وهي كالتالي:- كوبان من الدقيق الناعم الأبيض.

كوب صغير من السكر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من البيكينج باودر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

ماء علي حسب الكمية.

2 عدد من البيض. طريقة التحضير طريقة التحضير نتحدث اليوم عن طريقة عمل بسكويت وتحضيره بطريقة اقتصادية للعيد وهي كالآتي:- نحضر خلاط ونضع بداخله السكر والزيت ونضربهم جيداً ثم نضيف البيض بتدرج بيضة ثم الأخرى مع الاستمرار في الضرب ونضيف الفانيليا ونسمر في الضرب بشكل مستمر وجيد. ثم نضيف اليانسون مع الاستمرار في الخفق ثم نخلط البيكينج باودر والدقيق مع بعضهم البعض في وعاء عميق. ثم نسكب الخليط عليهم ونستمر في العجن ونضيف الماء علي حسب الكمية حتي تصبح لدينا عجينة ثقيلة نوعا ما ومتماسكة. ثم نحضر صينية علي شكل مستطيل وندهنها بالزيت ونسكب العجين بداخلها ونضعها جانبا حتي نسخن الفرن. نشغل الفرن علي درجة حرارة عالية تقارب 180 درجة وننتظر حتي تسخن ثم نقوم بإدخال الصينية ألي الفرن لمدة 25دقيقة وننتظر حتي تنضج تماما. ونخرجها وننتظر حتي تبرد ثم نقطعها علي شكل أصابع، ونضعها في صينية أخري وندخلها الفرن حتي تتحمر وتقرمش. ثم نخرجها وتقدم في العيد ويقدم بجانبها الشاي أو الحليب وتقدم بإلف هنا وشفا.

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