طريقة تطويل الأظافر وتقويتها وتبيض الأظافر الصفراء خلال 5 دقائق فقط

طريقة تطويل الأظافر وتقويتها ترغب كل النساء للحصول على مظهر جيد لليد، الأظافر تتحكم بشكل كلى لليد فأن الأظافر القوية والصحية البيضاء يعطي مظهر جيد وجميل لليد فلكل بنت تريد الحصول على يد مثل الممثلين والفنانات فعليك الاهتمام والعناية بأظافرك بشكل جيد، نقدم إليكم كيفية حماية الأظافر من الاصفرار وحمايتها من تشقق والتكسير الدائم وتطويل الأظافر بطريقة سريعة وفي خلال أيام معدودة والنتيجة فعالة وملحوظة، اليوم سوف نقدم إليك طريقة سحرية لتطويل الأظافر وخلطات لتقوية الأظافر وتطويلها وتبيض الأظافر الصفراء.

طريقة تطويل الأظافر وتقويتها

هل تعرفين ما أهم شئ للأظافر!! هو الترطيب الدائم الكثير من النساء يرطبون أيديهم ولكن ليس أظافرهم أيضاً مما يجعلها قابلة للكسر وتشقق فالأظافر مثل البشرة تماماً تحتاج إلى روتين يومي للعناية بالأظافر بشكل صحي للحفاظ على لونها ولتطويل الأظافر وحمايتها من الكسر، في هذه المقالة سوف نعرض عليكم طريقة تطويل الأظافر وتقويتها وأفضل الخلطات للتقوية الأظافر ومنتجات للترطيب الأظافر.

فوائد الليمون لتطويل الأظافر

طريقة تطويل الأظافر وتقويتها بالليمون، يحتوي الليمون على مجموعةٍ كبيرةٍ من الفيتامينات وخاصة فيتامين C، والكالسيوم، والحديد، والزنك، والفسفور؛ وبهذا يعتبر الليمون من المغذيات الضروريّة التي تزيد لمعان الأظافر، فاليمون يجعل الأظافر قوية، وتمنع تكسرها والتشقق، وتزيد من طولها خلال أيام قليلة ، كما أنّه ينظف الأظافر ويقلل من أصفرار لونها ويجعلها شكلها صحي فكل ما عليك هو فرك الليمون بأظافرك يومياً للحصول على أفضل طريقة فالليمون من أفضل الطرق لتقوية الأظافر وحاميتها من التكسير مما يجعل شكلها صحي.

طريقة لتطويل الأظافر بالليمون وزيت الزيتون

إليك أفضل خلطة لترطيب عميق للأظافر للحصول على كل العناية الأظافر محتاجها خلال خلطة واحدة فكل ما عليك هو خلط معلقة من الزيت الزيتون مع معلقة من عصير الليمون ونقع يديك في هذا الخليط لفترة لا تقل عن 10 دقائق للامتصاص جميع الفيتامينات و الغذاء فهذه الخلطة هي أفضل طريقة لتطويل الأظافر وتقويتها وحصولها على الترطيب الدائم واليكم العديد من خلطات لتطويل الاظافر.

عليك التقليل من مانكير (ملون الأظافر) لأنه يجعلها أكثر اصفراراً ويقلل من ترطيبها .

تقليل من التعرض الى الماء بشكل متواصل واستخدام المرطبات بعد التعرض للحماية مثل :(الليمون – كريمات الترطيب لليد – قطرة الأظافر nail 15)

للحفاظ على تطويل الأظافر وتقويتها فعليك جعل روتين يومي للعناية بها.

تجنب وضع الأظافر الصناعية باستمرار.

تقليل من جفاف اليدين، والأظافر باستعمال كريم اليدين صباحاً، ومساءً ضمن روتينك اليومي.

ارتداء القفازات عند القيام بتنظيف الأواني بالمواد الكيميائيّة للحماية أظافرك.

تقليل من استخدام مزيل الملون الأظافر وعند الاستخدام وضع زيت جوزالهند للترطيب السريع.

شرب كمياتٍ كافيةٍ من الماء،فنقص الماء يؤدّي إلى جروحٍ، وشقوقٍ في الأظافر.

تناول الأطعمة مفيدة للجسم وللبشرة وللأظافر، والأغذية الغنية بالبروتين والغنية بالفيتامينات، أو بتناول مكمّلات البروتين، فنقصه يؤدّي إلى ظهور خطوطٍ بيضاء على الأظافر وهكذا نكون انتهينا من مقالتنا عن طريقة تطويل الأظافر وتقويتها.

نصائح للحفاظ على الأظافر وتقويتها