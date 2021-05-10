دراسة: علاقة المشروبات السكرية بالسرطان لدى النساء

المشروبات السكرية أحد أخطر أنواع المشروبات على الصحة، وذلك بسبب محتواها العالي من السكر والنكهات والألوان الصناعية، وكثير من الدراسات اتفقت على أضرارها الصحية، وهاهي دراسة جديدة تخص النساء ربطت بين شرب المشروبات السكرية والإصابة بأنواع من السرطان، إليكم التفاصيل.

المشروبات السكرية والسرطان:

توصلت دراسة صادرة عن جامعة واشنطن نشرها موقع ميديكال إكسبريس إلى وجود علاقة بين شرب المشروبات المحلاة بالسكر وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى النساء تحت سن الخمسين.

وتشير النتائج إلى أن الاستهلاك المفرط للمشروبات السكرية خلال فترة المراهقة والبلوغ يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأمراض مثل سرطان القولون والمستقيم، خاصة بعد أن شهدت العقود الثلاثة الماضية زيادة في معدلات الإصابة بتلك الأمراض لدى البالغين الأصغر سنًا.

وأوضح الباحثون أن الزيادة في سرطان القولون والمستقيم في الأعمار الأصغر، أدت إلى انخفاض متوسط ​​عمر تشخيص سرطان القولون والمستقيم من 72 عامًا إلى 66 عامًا حيث إن هذه السرطانات أكثر تقدمًا في التشخيص ولها خصائص مختلفة مقارنة بسرطانات السكان الأكبر سنًا.

المشروبات السكرية وصحة النساء:

ركزت الدراسة على تحديد عوامل الخطر واكتشاف استراتيجيات الفحص الدقيق لهذه السرطانات حتى يمكن اكتشافها مبكرًا للوقاية منها، حيث تبين أيضًا أن سوء جودة النظام الغذائي كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة المبكرة لسرطان القولون والمستقيم.

وأشارت الدراسة إلى أن النساء اللاتي تناولن حصتين او اكثر من المشروبات المحلاة بالسكر كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 32% مقارنة بغيرهن.

وأوضح الباحثون أن تناول السكر ، خاصة في فترة المراهقة، يلعب دورًا في زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عند البلوغ قبل سن الخمسين حيث ترتبط السمنة وحالات التمثيل الغذائي بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم المبكر، فإن مشاكل التمثيل الغذائي، مثل مقاومة الأنسولين ، قد تلعب دورًا مهمًا في تطور هذا السرطان لدى البالغين الأصغر سنًا.

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