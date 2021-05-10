طريقة عمل بسكويت النشادر في 10 دقائق والطعم ولا أروع

طريقة عمل بسكويت النشادر، أن بسكويت النشادر من ألذ وأشهر أنواع البسكويت التي يتم تقديمها في الأعياد، لأن له من طعم مميز ومختلف عن كل أنواع البسكويت الأخرى، من خلال هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل بسكويت النشادر اللذيذ في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة، تابعونا. طريقة عمل بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر مقادير بسكويت النشادر: عدد كيلو واحد من الدقيق المخصص للخبز والحلويات.

عدد نصف كيلو من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاثة أرباع كوب من السكر البودرة.

عدد اثنين بيضة.

رشه صغيرة جدًا من النشادر ١٠ جرام تقريبًا.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة تحضير بسكويت النشادر إضافة الزبدة إلى السكر في إناء، ويخفق جيدًا باستخدام العجانة أو من خلال المضرب الكهربائي حتى الحصول على خليط متجانس.

يتم إضافة البيض واحدة بعد الأخرى مع الاستمرار في الخفق.

يتم إضافة إلى هذا الخليط النشادر والفانيليا مع الخلط مرة أخرى خلطًا جيدًا.

يتم إضافة إلى الخليط السابق تدريجيًا كل كمية الدقيق والبيكنج بودر، ويتم الخفق جيدًا على سرعة هادئة حتى للحصول على عجينة متماسكة لينة.

تترك العجينة كي ترتاح جانباً، لمدة لا تقل عن خمس عشر دقيقة تقريبًا.

الآن يتم تشكيل العجينة باستخدام ماكينة البسكويت أو كيس الحلواني لعمل أشكال البسكويت المتعددة.

الآن يتم وضع البسكويت في صينية خبز، نضعها داخل الفرن الساخن مسبقًا في درجة ١٥٠، وتترك داخل الفرن لمدة تلت ساعة حتى الوصول إلى اللون الذهبي المطلوب.

يتم إخراج البسكويت من الفرن وتترك إلى أن يهدأ تمامًا، ثم يوضع البسكويت في طبق التقديم. طريقة تحضير بسكويت النشادر الوسوم

طريقة عمل بسكويت النشادر، أن بسكويت النشادر من ألذ وأشهر أنواع البسكويت التي يتم تقديمها في الأعياد، لأن له من طعم مميز ومختلف عن كل أنواع البسكويت الأخرى، من خلال هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل بسكويت النشادر اللذيذ في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة، تابعونا. طريقة عمل بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر مقادير بسكويت النشادر: عدد كيلو واحد من الدقيق المخصص للخبز والحلويات.

عدد نصف كيلو من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاثة أرباع كوب من السكر البودرة.

عدد اثنين بيضة.

رشه صغيرة جدًا من النشادر ١٠ جرام تقريبًا.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة تحضير بسكويت النشادر إضافة الزبدة إلى السكر في إناء، ويخفق جيدًا باستخدام العجانة أو من خلال المضرب الكهربائي حتى الحصول على خليط متجانس.

يتم إضافة البيض واحدة بعد الأخرى مع الاستمرار في الخفق.

يتم إضافة إلى هذا الخليط النشادر والفانيليا مع الخلط مرة أخرى خلطًا جيدًا.

يتم إضافة إلى الخليط السابق تدريجيًا كل كمية الدقيق والبيكنج بودر، ويتم الخفق جيدًا على سرعة هادئة حتى للحصول على عجينة متماسكة لينة.

تترك العجينة كي ترتاح جانباً، لمدة لا تقل عن خمس عشر دقيقة تقريبًا.

الآن يتم تشكيل العجينة باستخدام ماكينة البسكويت أو كيس الحلواني لعمل أشكال البسكويت المتعددة.

الآن يتم وضع البسكويت في صينية خبز، نضعها داخل الفرن الساخن مسبقًا في درجة ١٥٠، وتترك داخل الفرن لمدة تلت ساعة حتى الوصول إلى اللون الذهبي المطلوب.

يتم إخراج البسكويت من الفرن وتترك إلى أن يهدأ تمامًا، ثم يوضع البسكويت في طبق التقديم. طريقة تحضير بسكويت النشادر

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