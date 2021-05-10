طريقة عمل كحك العيد مقادير مضبوطة والطعم ولا أروع

طريقة عمل كحك العيد الناعم الذائب، أن عمل ألكحك في المنزل يحتاج إلى حرفية عالية من السيدة حتى تستطيع أن تحصل على الطعم والشكل المطلوب، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل كحك العيد الناعم الذائب في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات سهلة. طريقة عمل كحك العيد طريقة عمل كحك العيد مقادير عمل الكحك الناعم: عدد واحد كيلو من الدقيق المخصص للمخبوزات.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من السمسم آلني.

عدد ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

عدد ملعقة كبيرة من ريحة ألكحك أو روح ألكحك.

عدد ملعقة صغيرة من ريحة الموز.

رشه ملح.

مزيج الخميرة مكون من (ملعقة كبيرة سكر+ ملعقة كبيره خميره + كوب صغير ماء).

كوبان ونصف كوب من السمنة.

نصف كوب من السكر البودر. طريقة تحضير الكحك الناعم يتم وضع الدقيق في إناء ويتم إضافة إليه مقدار السمسم آلني.

يتم أيضًا إضافة البيكنج بودر ورشة الملح.

يضاف الآن رائحة ألكحك إلى المكونات السابقة.

يعجن هذا المزيج في العجانة الكهربائية، ويتم إضافة كوبان السمن.

يخلط نصف كوب السمن الصاقع و نصف كوب من السكر البودرة خلطًا جيدًا في الخلاط الكهربائي.

يضاف هذا المزيج في العجان الكهربائي إلى مزيج الدقيق، ويتم الخفق جيدًا ولكن على سرعة هادئة.

تجهيز الخميرة، يتم إضافة كوب من الماء الدافيء إلى ملعقة كبيرة من السكر و الخميرة.

يتم إضافة الخميرة إلى العجين وتعجن جيدًا.

يتم تشكيل ألكحك بالشكل والحجم المناسب ويرص في صواني الخبز.

يترك الكعك داخل الصواني لمدة ساعة تقريبًا حتى يختمر.

يدخل الفرن الساخن مسبقًا على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج.

يترك ليبرد تمامًا ثم يرش بالسكر البودر ويقدم. طريقة تحضير الكحك الناعم الوسوم

طريقة عمل كحك العيد الناعم الذائب، أن عمل ألكحك في المنزل يحتاج إلى حرفية عالية من السيدة حتى تستطيع أن تحصل على الطعم والشكل المطلوب، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل كحك العيد الناعم الذائب في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات سهلة. طريقة عمل كحك العيد طريقة عمل كحك العيد مقادير عمل الكحك الناعم: عدد واحد كيلو من الدقيق المخصص للمخبوزات.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من السمسم آلني.

عدد ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

عدد ملعقة كبيرة من ريحة ألكحك أو روح ألكحك.

عدد ملعقة صغيرة من ريحة الموز.

رشه ملح.

مزيج الخميرة مكون من (ملعقة كبيرة سكر+ ملعقة كبيره خميره + كوب صغير ماء).

كوبان ونصف كوب من السمنة.

نصف كوب من السكر البودر. طريقة تحضير الكحك الناعم يتم وضع الدقيق في إناء ويتم إضافة إليه مقدار السمسم آلني.

يتم أيضًا إضافة البيكنج بودر ورشة الملح.

يضاف الآن رائحة ألكحك إلى المكونات السابقة.

يعجن هذا المزيج في العجانة الكهربائية، ويتم إضافة كوبان السمن.

يخلط نصف كوب السمن الصاقع و نصف كوب من السكر البودرة خلطًا جيدًا في الخلاط الكهربائي.

يضاف هذا المزيج في العجان الكهربائي إلى مزيج الدقيق، ويتم الخفق جيدًا ولكن على سرعة هادئة.

تجهيز الخميرة، يتم إضافة كوب من الماء الدافيء إلى ملعقة كبيرة من السكر و الخميرة.

يتم إضافة الخميرة إلى العجين وتعجن جيدًا.

يتم تشكيل ألكحك بالشكل والحجم المناسب ويرص في صواني الخبز.

يترك الكعك داخل الصواني لمدة ساعة تقريبًا حتى يختمر.

يدخل الفرن الساخن مسبقًا على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج.

يترك ليبرد تمامًا ثم يرش بالسكر البودر ويقدم. طريقة تحضير الكحك الناعم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كحك العيد مقادير مضبوطة والطعم ولا أروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.