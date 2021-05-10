طريقة عمل صابونة الشوفان للحد من إفراز دهون الوجه بمكونات بسيطة متاحة في كل بيت

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صابونة الشوفان ، من أفضل الوسائل وأأمن الطرق الطبيعية للعناية بالبشرة نظرا لاحتوائها على نسبة كبيرة من المواد الطبيعية وخلوها تماما من أي عناصر كيميائية أو مواد حافظة، وتحتوي صابونة الشوفان على فوائد عديدة فهي تعمل عند المداومة على استعمالها علي ترطيب البشرة وإزالة الهالات السوداء و تأخير ظهور علامات الشيخوخة والحد من إفراز البشرة الدهنية للدهون كما تعمل على تجديد الخلايا الميتة في الجلد.
ويعد الصابون الطبيعي بشكل عام من أفضل الطرق وأأمن الوسائل للعناية بالبشرة كما يمكن تحضيره بكل سهولة ومكوناته متوفرة عند الجميع ورخيصة الثمن مثل صابونة الخيار التي تعمل على ترطيب البشرة الجافة وتبيضها وكذلك صابونة الأرز التي تعمل على توحيد لون البشرة وحمايتها من آثار أشعة الشمس وكذلك تعمل على تبييض البشرة وتنقيتها من آثار الحبوب وكذلك صابونة الموز وصابونة الجرجير المفيدة جدا للشعر وأيضا صابونة القهوة وغيرها الكثير والكثير من الطرق والوسائل الطبيعية للعناية بالبشرة. وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل صابونة الشوفان.مكونات صابونة الشوفان
تتكون صابونن الشوفان والصابون الطبيعي عموما من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة لدي الجميع وهي كالتالي:
- صابونة جلسرين.
- نصف كوب وملعقة صغيرة من الشوفان.
- ملعقتين من زيت جنين القمح.
- ملعقتين من عسل النحل.
طريقة تحضير صابون الشوفان سهلة وبسيطة وهي كالتالي:
- نقوم ببشر صابونة الجلسرين ونضعها في إناء على نار هادئة حتى تذوب.
- بعدما تذوب صابونة الجلسرين نقوم بإضافة ملعقتي الزيت وملعقتي العسل وجميع كمية الشوفان على صابونة الجلسرين المذابة ونقلب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.
- بعد ذلك مباشرة نقوم بصب الصابون في قوالب من السيليكون أو أطباق بلاستيكية تصلح لأن تكون قالبا أو أي شيء آخر متوفر.
- بعد ذلك نتركها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تبرد ويقسوا قوامها ثم تكون جاهزة للإاستخدام.
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صابونة الشوفان ، من أفضل الوسائل وأأمن الطرق الطبيعية للعناية بالبشرة نظرا لاحتوائها على نسبة كبيرة من المواد الطبيعية وخلوها تماما من أي عناصر كيميائية أو مواد حافظة، وتحتوي صابونة الشوفان على فوائد عديدة فهي تعمل عند المداومة على استعمالها علي ترطيب البشرة وإزالة الهالات السوداء و تأخير ظهور علامات الشيخوخة والحد من إفراز البشرة الدهنية للدهون كما تعمل على تجديد الخلايا الميتة في الجلد.
ويعد الصابون الطبيعي بشكل عام من أفضل الطرق وأأمن الوسائل للعناية بالبشرة كما يمكن تحضيره بكل سهولة ومكوناته متوفرة عند الجميع ورخيصة الثمن مثل صابونة الخيار التي تعمل على ترطيب البشرة الجافة وتبيضها وكذلك صابونة الأرز التي تعمل على توحيد لون البشرة وحمايتها من آثار أشعة الشمس وكذلك تعمل على تبييض البشرة وتنقيتها من آثار الحبوب وكذلك صابونة الموز وصابونة الجرجير المفيدة جدا للشعر وأيضا صابونة القهوة وغيرها الكثير والكثير من الطرق والوسائل الطبيعية للعناية بالبشرة. وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل صابونة الشوفان.مكونات صابونة الشوفان
تتكون صابونن الشوفان والصابون الطبيعي عموما من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة لدي الجميع وهي كالتالي:
- صابونة جلسرين.
- نصف كوب وملعقة صغيرة من الشوفان.
- ملعقتين من زيت جنين القمح.
- ملعقتين من عسل النحل.
طريقة تحضير صابون الشوفان سهلة وبسيطة وهي كالتالي:
- نقوم ببشر صابونة الجلسرين ونضعها في إناء على نار هادئة حتى تذوب.
- بعدما تذوب صابونة الجلسرين نقوم بإضافة ملعقتي الزيت وملعقتي العسل وجميع كمية الشوفان على صابونة الجلسرين المذابة ونقلب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.
- بعد ذلك مباشرة نقوم بصب الصابون في قوالب من السيليكون أو أطباق بلاستيكية تصلح لأن تكون قالبا أو أي شيء آخر متوفر.
- بعد ذلك نتركها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تبرد ويقسوا قوامها ثم تكون جاهزة للإاستخدام.
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