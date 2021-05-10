طاجن المكرونه بالفراخ بطريقه سريعه ومختلفه وسهله التحضير في المنزل ويمكن تقديمه كوجبه رئيسيه لذيذه بجانب العديد من المقبلات مثل كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا المقرمشة ويمكن عمل طواجن المكرونه بأكثر من شكل وطريقه مثل طاجن المكرونه بالبشاميل والجبن كما يمكن استخدام الفراخ أو اللحم في الحشو . مقادير عمل طاجن المكرونه بالفراخ دجاج مقطع مربعات صغيره .

بصل مقطع مع ثلاثة فصوص من الثوم .

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود مع رشه ملح حسب الرغبة .

3 ملعقه كبيره من الزيت .

3 ملاعق كبيره من الصلصة .

ليمون مع ثوم مفروم .

ملعقه كبيره من الخل .

ملعقه صغيره من الكمون .

ملعقه كبيره من ألشطه . طريقه عمل طاجن المكرونه بالفراخ

مقادير عملطريقه

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طاجن المكرونه بالفراخ بطريقه سريعه في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.