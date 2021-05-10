أسرار صبغ الشعر في المنزل بدون أكسجين دون الحاجة للكوافير

صبغ الشعر في المنزل، من صيحات الموضة التي كثيرا ما تحدث في عالم الجمال تغيير لون الشعر وصبغه بلون يناسب ذوق الفتاة، تحب الفتاة دائمًا أن تبدو بأفضل شكل ممكن، وتغيير لون الشعر هو المفضل لدى النساء بشكل عام، ماهي أفضل طريقة لصبغ الشعر بالمنزل؟ هذا ما سوف نناقشه في هذا المقال.

صبغ الشعر في المنزل

فيما يلي بعض النصائح المهمة قبل صبغ شعرك في المنزل، عند صبغ شعرك لأول مرة، يجب عليك أولاً عمل اختبار الحساسية؛ بوضع القليل من الصبغة خلف الأذن أو اليد، وتركها لمدة 48 ساعة بغض النظر عن الوقت المستخدم، فالوقاية خير من علاج.

يجب أن تكون أهم الأدوات التي ستحتاج إليها لخلط الصبغة ودهن الصبغة من البلاستيك، وهي فرشاة الصبغة والوعاء الذي ستخلط فيه الصبغة.

تحتوي علبة الصبغة على عبوة الألوان وعلبة الأكسجين، أفرغي المحتويات في الحاوية وامزجيها جيدًا، ثم ضعيها على رأسك واتركيها لفترة قصيرة، ثم اغسلي شعرك وستحصلين على لون الشعر الذي تحلمين به .

تطبيق الصبغة على الشعر

يمكنك البدء في صبغ الشعر بالكامل بتقسيم الشعر إلى نصفين بالمشط، ثم ابدأ في صبغ الجزء العلوي من الشعر وتحرك للأمام.

ويجب عصر الصبغة للداخل بمقدار 1.27 سم عند الجذور، قم بالتبديل إلى صبغ الأطراف باستخدام الأصابع.

ويجب الشعور بتدفق وتغلغل الصبغة على فروة الرأس ثم ارفع كل الشعر فوق الرأس واتركه حسب الوقت المحدد وفي تعليمات العبوة، وبعد انتهاء الوقت يمكن شطف الشعر بالماء.