استخدامات رائعة للترمس في العناية بالبشرة والشعر لن تتخيلي مدي أهميتها حيث يعد الترمس من البقوليات الهامة لصحة الجسم، وذلك لأنه يحتوي علي فيتامينات ومعادن مفيدة جداً في تحسين الجهاز الهضمي والعصبي، كما يعمل علي خفض نسبة الكوليسترول في الدم ويساعد في تعزيز جهاز المناعة وتقويته ولماء الترمس العديد من الاستخدامات التي لا يعلمها الكثير من الناس سوف نستعرض فى مقالنا بعض من تلك الاستخدامات والفوائد فى مجال العناية بالبشرة والشعر

استخدامات الترمس في العناية بالبشرة والشعر

الكثير من الأشخاص يعتبرون أن الترمس من وجبات التسلية التي تتواجد في المناسبات والأعياد فقط، ولكن يجهلون فوائده العديدة في الاعتناء بالبشرة والشعر.

لذا في هذا المقال سوف أقدم لكم فوائد الترمس للبشرة والشعر، وكذلك أهم الوصفات للبشرة والشعر وسوف نتكلم الآن عن فوائد الترمس للبشرة ووصفاته الهامة

فوائد الترمس للبشرة

يحتوي الترمس علي فوائد عديدة حيث يعمل علي جعل البشرة مشدودة وذات حيوية، فهو يعتبر أفضل مقشر منزلي يزيل الجلد الميت ويقاوم التجاعيد للبشرة ويعالجها من الأمراض الجلدية التي قد تصيبها، ويعمل علي تبييض البشرة وتخليصها من البقع الداكنة في الوجه.

وصفة الترمس لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم

كوب ترمس مطحون.

كوب من الحليب.

1/2 كوب من ماء الورد.

نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض حتي نحصل علي خليط متجانس، ثم نضع الخليط علي الأماكن الداكنة بالجسم لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك تغسل بالماء الدافيء، وتستعمل هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة الترمس لتخفيف نمو الشعر الزائد

كوب من الترمس.

بخاخ للرش.

يتم نقع كوب الترمس في ماء مغلي لمدة يوم كامل، ثم نقوم بتصفية الترمس من الماء ونأخذ الماء الناتج عن النقع ويوضع في بخاخ، وبعد ذلك نقوم برش هذا الماء علي المنطقة بعد إزالة الشعر وهذا لتخفيف نموه وظهوره مرة أخري ويتم تكرار هذه الوصفة لمدة أسبوع.

فوائد الترمس للشعر

يعمل الترمس علي تنعيم الشعر وجعله مثل الحرير، كما يساعد علي منع تساقط الشعر ويخلصك من التقصف وأيضاً يوجد العديد من فوائد الترمس حيث أنه يعالج الشعر المجعد ويساعد علي إطالة الشعر وزيادة كثافته وتقويته من الجذور والأطراف.

وصفة الترمس لتقوية الشعر

كوب من الترمس.

1/2 كوب من زيت الزيتون.

1/2 كوب من زيت الجرجير.

يتم نقع كوب الترمس في الماء المغلي لمدة ليلة كاملة، ثم نضيف إليه زيت الزيتون وزيت الجرجير ونقلب المكونات مع بعضها ثم نضع الخليط علي الشعر، ونتركه طوال الليل ثم يغسل صباحاً وتكرر هذه الوصفة يومياً حتي تحصلي علي شعر قوي وصحي.

وصفة الترمس لتطويل الشعر وتكثيفه

كوب من الترمس.

بخاخ للرش.

يتم نقع كوب من الترمس في الماء لمدة 7 ساعات، ثم نضع الماء الناتج عن النقع في بخاخ للرش، ويوضع الماء في الثلاجة لمدة أسبوع وبعد ذلك نقوم برش الشعر بماء الترمس مرتين يومياً، ذلك يساعد علي تطويل الشعر وزيادة كثافته في خلال 3 أشهر.

فوائد الترمس فى التخسيس وإنقاص الوزن

يمكن الاستعانة بالترمس لراغبي إنقاص الوزن من خلال تناول كمية مناسبة من الترمس قبل الوجبات بساعة للحصول على الإحساس بالشبع والإقلال من تناول الطعام، كما يتم طحن الترمس لعمل خبز لمن يتبعون نظام الكيتو الغذائي بهدف إنقاص الوزن، ويمكن الاستعاضة بطبق من الترمس بدلا من وجبة العشاء لمنع الجوع ليلا.