أقوى الخلطات لتفتيح تحت الإبط قبل الزفاف والنتيجة ستدهشك من أول مرة

تفتيح تحت الإبط قبل الزفاف، تحت الإبط غالبًا يكون به اسمرار نتيجة الشعر الزائد والعرق ولذا لتفتيح تحت الإبط يجب استخدام وصفه تفتيح الإبط والتي تكون عبارة عن مواد طبيعية تساعد على تفتيح تحت الإبط لكي يكون نظيفًا.

تفتيح تحت الإبط قبل الزفاف والنتيجة ستدهشك

يوجد أكثر من وصفة تستخدم لتفتيح منطقة الإبط ومن هذه الوصفات ما يلي:

وصفة البطاطا

مكونات وصفة البطاطا

حبة من البطاطا.

قليل من الماء.

يتم وضع البطاطا مع الماء في الخلاط الكهربائي وجعلها عصير.

يتم أخذ كمية مناسبة من العصير وفركها تحت الإبط لمدة 10 دقائق ثم غسل تحت الإبط بالماء الدافئ.

طريقة التحضير والاستخداموصفة الكركم والليمون

مكونات الكركم والليمون

ملعقة كبيرة من الكركم الخاص بالبشرة.

عصير ليمونة واحدة

في وعاء صغير يتم مزج الكركم مع الليمون وتكوين معجون.

يتم وضع العجينة تحت الإبط لمد نصف ساعة ثم غسلها جيدًا بالماء الدافئ.

يجب التأكد في هذه الوصفة من عدم وجود حساسية تجاه الليمون وتكرر مرتين أسبوعياً.

طريقة استخدام الكركم والليمون

وصفة الخيار

مكونات الخيار

شرائح ثمرة خيار.

يتم فرك تحت الإبط باستخدام شرائح الخيار لمدة 3 دقائق وترك خلاصة الخيار تحت الإبط لمدة 7-10 دقائق ثم غسل تحت الإبط بالماء الدافئ.

وللحصول على أفضل النتائج يجب الاستمرار على هذه الوصفة لمدة أسبوعين على الأقل.

طريقة استخدام الخياروصفة زيت اللوز

مكونات زيت اللوز

2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

يتم وضع زيت اللوز تحت الإبط والتدليك لمدة دقيقتين.

يتم ترك زيت اللوز لمدة 5-7 دقائق ثم غسل المنطقة بالماء الفاتر.

طريقة استخداموصفة زيت شجرة الشاي

مكونات زيت شجرة الشاي

ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي.

نصف كوب ماء.

طريقة استخدام زيت شجرة الشاي

يتم إضافة زيت شجرة الشاي إلى الماء ورش القليل منه تحت الإبط بعد الانتهاء من الاستحمام.