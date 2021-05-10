طريقة البسبوسة في أقل من ساعة و أشهى الحشوات تعرف عليها

طريقة البسبوسة ، من الحلويات الشرقية التي تقدم في رمضان أو في الأيام العادية هي طريقة البسبوسة حيث أنها من الحلويات المطلوبة دائما في أي وقت وكما سبق و قدمنا لكم حلوى القطايف و الكنافة و اللقيمات التي هي لقمة القاضي بتسمية أخرى نقدم لكم في تلك المقالة طريقة البسبوسة بأسهل الطرق و بدون تعب تابعونا. طريقة البسبوسة و مكوناتها طريقة البسبوسة و مكوناتها في البداية سنبدأ بالأساسيات و هي طريقة البسبوسة بجوز الهند و إليكم الطريقة المقادير :- ثلاث أكواب من سميد البسبوسة الناعم

ربع ملعقة صغيرة من البيكينج باودر

ستة ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم

ثلاثة أرباع الكوب من السمن البلدي ما يعادل سبع ملاعق أو 150 جرام

نصف كوب من الحليب

نصف كوب من الزبادي

ملعقتين كبيرتين من الشربات الثقيل (سنطلعك على الطريقة في نهاية المقال عزيزي القارئ)

كوب من السكر طريقة البسبوسة الرملية نأتي بالسميد الخام في وعاء عميق و نضيف عليه ربع ملعقة صغيرة من البيكينج باودر نطحن الست ملاعق من الجوز الهند الناعم في الخلاط كي يصبح ناعما كفاية للبسبوسة نضيف جوز الهند على البسبوسة و نخلطهم جيدا نضع في الخلاط الحليب – يفضل عدم غسله من جوز الهند الذي تم طحنه قبلا – و الزبادي و نقلبهم جيدا نضعهم في قدر كبير و نضيف عليهم السمن و نتركهم إلى أن تسيح السمن (نراعي أن يكون الخليط دافئ فقط وليس مغليا) نضع فوق الخليط شربات الحلويات الثقيل و نضيف فوقهم كوب من السكر و نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا نقلب الخليط جيدا إلى أن يمتزج جيدا نضع فوقه سميد البسبوسة و نخلطه جيدا نحضر صينية جيدة (مقاس 30) و ندهنها جيدا بالسمن ونضع البسبوسة داخل الصينية و نخبطها قليلا كي تتساوى في الصينية نسخن الفرن على رجة حرارة 200 درجة و ندخلها الفرن نقوم بعمل الشربات الذي هو عبارة عن كوب من السكر و كوب و ربع من الماء و نصف ليمونه فوقهم فوق نار متوسطة إلى أن يغلي و قوامه يكون متوسط بعدما نخرج البسبوسة نسقيها بالشربات و هو سخن و نتركهم إلى أن تبرد و بالهناء و الشفاء طريقة عمل شربات الحلويات الثقيل طريقة البسبوسة الرمليةطريقة عمل شربات الحلويات الثقيل كما قلنا لكم طريقة البسبوسة سنطلعكم على شربات الحلويات الثقيل نضيف في حلة كوب من السكر و نصف كوب من الماء و نعصر نصف ليمونه فوقهم و نتركه إلى أن يغلي وبعد 5 دقائق نتركه لكي يهدأ نأتي بملعقة تكون موضوعة في المبرد (الفريزر) لمدة دقيقتين و نأتي بالشربات ونتركه إلى أن يبرد و إذا وجدنا قوامه مثل عسل النحل إذن هذا هو القوام المناسب ل طريقة البسبوسة إذا كان قوام الشربات ثقيل يمكن أن نضع عليه الماء كي يكون بالقوام المطلوب عندما يصل للقوام المطلوب نضيف ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا ونقلبهم ونتركه حتى يبرد وسيصبح مثل عسل النحل يمكن أن نقوم بعمل كمية كبيرة ونضعها في وعاء محكم الغلق لكي يكفينا لمدة شهور وحفظه في الثلاجة و في النهاية نرجو أن تكون تلك المقالة مفيدة و طريقة البسبوسة قد نالت إعجابكم وبالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة البسبوسة ، من الحلويات الشرقية التي تقدم في رمضان أو في الأيام العادية هي طريقة البسبوسة حيث أنها من الحلويات المطلوبة دائما في أي وقت وكما سبق و قدمنا لكم حلوى القطايف و الكنافة و اللقيمات التي هي لقمة القاضي بتسمية أخرى نقدم لكم في تلك المقالة طريقة البسبوسة بأسهل الطرق و بدون تعب تابعونا. طريقة البسبوسة و مكوناتها طريقة البسبوسة و مكوناتها في البداية سنبدأ بالأساسيات و هي طريقة البسبوسة بجوز الهند و إليكم الطريقة المقادير :- ثلاث أكواب من سميد البسبوسة الناعم

ربع ملعقة صغيرة من البيكينج باودر

ستة ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم

ثلاثة أرباع الكوب من السمن البلدي ما يعادل سبع ملاعق أو 150 جرام

نصف كوب من الحليب

نصف كوب من الزبادي

ملعقتين كبيرتين من الشربات الثقيل (سنطلعك على الطريقة في نهاية المقال عزيزي القارئ)

كوب من السكر طريقة البسبوسة الرملية نأتي بالسميد الخام في وعاء عميق و نضيف عليه ربع ملعقة صغيرة من البيكينج باودر نطحن الست ملاعق من الجوز الهند الناعم في الخلاط كي يصبح ناعما كفاية للبسبوسة نضيف جوز الهند على البسبوسة و نخلطهم جيدا نضع في الخلاط الحليب – يفضل عدم غسله من جوز الهند الذي تم طحنه قبلا – و الزبادي و نقلبهم جيدا نضعهم في قدر كبير و نضيف عليهم السمن و نتركهم إلى أن تسيح السمن (نراعي أن يكون الخليط دافئ فقط وليس مغليا) نضع فوق الخليط شربات الحلويات الثقيل و نضيف فوقهم كوب من السكر و نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا نقلب الخليط جيدا إلى أن يمتزج جيدا نضع فوقه سميد البسبوسة و نخلطه جيدا نحضر صينية جيدة (مقاس 30) و ندهنها جيدا بالسمن ونضع البسبوسة داخل الصينية و نخبطها قليلا كي تتساوى في الصينية نسخن الفرن على رجة حرارة 200 درجة و ندخلها الفرن نقوم بعمل الشربات الذي هو عبارة عن كوب من السكر و كوب و ربع من الماء و نصف ليمونه فوقهم فوق نار متوسطة إلى أن يغلي و قوامه يكون متوسط بعدما نخرج البسبوسة نسقيها بالشربات و هو سخن و نتركهم إلى أن تبرد و بالهناء و الشفاء طريقة عمل شربات الحلويات الثقيل طريقة البسبوسة الرمليةطريقة عمل شربات الحلويات الثقيل كما قلنا لكم طريقة البسبوسة سنطلعكم على شربات الحلويات الثقيل نضيف في حلة كوب من السكر و نصف كوب من الماء و نعصر نصف ليمونه فوقهم و نتركه إلى أن يغلي وبعد 5 دقائق نتركه لكي يهدأ نأتي بملعقة تكون موضوعة في المبرد (الفريزر) لمدة دقيقتين و نأتي بالشربات ونتركه إلى أن يبرد و إذا وجدنا قوامه مثل عسل النحل إذن هذا هو القوام المناسب ل طريقة البسبوسة إذا كان قوام الشربات ثقيل يمكن أن نضع عليه الماء كي يكون بالقوام المطلوب عندما يصل للقوام المطلوب نضيف ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا ونقلبهم ونتركه حتى يبرد وسيصبح مثل عسل النحل يمكن أن نقوم بعمل كمية كبيرة ونضعها في وعاء محكم الغلق لكي يكفينا لمدة شهور وحفظه في الثلاجة و في النهاية نرجو أن تكون تلك المقالة مفيدة و طريقة البسبوسة قد نالت إعجابكم وبالهناء والشفاء.

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