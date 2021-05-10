تكات تحضير حلوى التريليتشا في البيت بأسهل طريقة

حلوى التريليتشا ، نريد كل فتاة وكل ربة منزل أن تتعرف على طريقة إعدادها، إذ أن المصريون يُعرفون بعشقهم للديكورات وكذلك الطريقة الخاصة بتقديمهم للأكلات، كما أن كافة المطاعم قد بدأت في الشروع في تطبيق بعض الوجبات بالمطبخ ، ومن بين الحلويات المقدمة من جانب المطاعم تأتي حلوى التريليتشا، إذ أنها عبارة عن كيك اسفنجي، يتم تغطيته بالكريمة شانتيه، وبعد ذلك بطبقة كراميل.

نحن نعرف أن حلوى “التريليتشا” مشهورة ومعروفة للغاية بالإسكندرية، لذا سوف نتعرف الآن عليها فيما يلي، بغير الاحتياج للسفر، وإليكم مكونات حلوى التريليتشا

٥ بيض حجم كبير

كوب سكر

معلقة كبيرة بيكنج بودر

كوب حليب بارد

كوب كريمة شانتي بودر

معلقة كبيرة زبدة

شوكولاتة سائل

كوب سكر

٥ معلقة كبيرة زيت

٢ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

كوب ونصف دقيق حلويات

٣ و 1/2 كوب حليب

1/2 كوب سكر

3/4 كوب كريمة حلويات

3 ملاعق كبيرة سكر بودر

1/2 كوب حليب

1/2 كوب كريمة حلويات