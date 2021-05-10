تكات تحضير حلوى التريليتشا في البيت بأسهل طريقة

حلوى التريليتشا ، نريد كل فتاة وكل ربة منزل أن تتعرف على طريقة إعدادها، إذ أن المصريون يُعرفون بعشقهم للديكورات وكذلك الطريقة الخاصة بتقديمهم للأكلات، كما أن كافة المطاعم قد بدأت في الشروع في تطبيق بعض الوجبات بالمطبخ ، ومن بين الحلويات المقدمة من جانب المطاعم تأتي حلوى التريليتشا، إذ أنها عبارة عن كيك اسفنجي، يتم تغطيته بالكريمة شانتيه، وبعد ذلك بطبقة كراميل.حلوى التريليتشا
نحن نعرف أن حلوى “التريليتشا” مشهورة ومعروفة للغاية بالإسكندرية، لذا سوف نتعرف الآن عليها فيما يلي، بغير الاحتياج للسفر، وإليكم مكونات حلوى التريليتشا
- ٥ بيض حجم كبير
- كوب سكر
- معلقة كبيرة بيكنج بودر
- كوب حليب بارد
- كوب كريمة شانتي بودر
- معلقة كبيرة زبدة
- شوكولاتة سائل
- كوب سكر
- ٥ معلقة كبيرة زيت
- ٢ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
- كوب ونصف دقيق حلويات
- ٣ و 1/2 كوب حليب
- 1/2 كوب سكر
- 3/4 كوب كريمة حلويات
- 3 ملاعق كبيرة سكر بودر
- 1/2 كوب حليب
- 1/2 كوب كريمة حلويات
- خفق البيض مع وضع الفانيليا معه.
- وضع السكر تدريجيًا.
- خلط الدقيق والبكينج بودر وإضافته لمزيج البيض بالتدريج.
- سكب الزيت بالتدريج.
- ومن ثم سكب الخليط بقالب فرن يحتوي على ورق زبدة، مع إدخاله الفرن بدرجة حرارة 180° حتى مرور نصف ساعة فأكثر.
- تجهيز الكراميل من خلال وضع السكر بقدر على النار، وتركه بغير تقليب إلى أن يتحول السكر للون الذهبي.
- بقدر آخر نقم بإضافة الحليب والزبدة والكريمة الدافئة، ولكن بالبعد عن النار مع إعادته للنار.
- وضع الخليط السابق للكراميل وتركه يغلي قليلًا ليكون سميكًا.
- بعد أن تبرد الكيكة تقلب على وق زبدة، ثم يعمل ثقوب بها بواسطة شوكه أو عصا الشيش.
- سكب خليط السكر والكريمة والحليب أعلى الكيكة، لكي تقوم بتشرب الحليب البارد.
- تحضير الكريمة بخفق الشانتيه مع الحليب البارد والسكر، إلى أن تتماسك.
- فرد الكريمة بسطح الكيكة وتركها بالفريزر حتى ٣٠ دقيقة.
- سكب الكراميل دافئًا وفرده على الكريمة.
الوسوم
حلوى التريليتشا ، نريد كل فتاة وكل ربة منزل أن تتعرف على طريقة إعدادها، إذ أن المصريون يُعرفون بعشقهم للديكورات وكذلك الطريقة الخاصة بتقديمهم للأكلات، كما أن كافة المطاعم قد بدأت في الشروع في تطبيق بعض الوجبات بالمطبخ ، ومن بين الحلويات المقدمة من جانب المطاعم تأتي حلوى التريليتشا، إذ أنها عبارة عن كيك اسفنجي، يتم تغطيته بالكريمة شانتيه، وبعد ذلك بطبقة كراميل.حلوى التريليتشا
نحن نعرف أن حلوى “التريليتشا” مشهورة ومعروفة للغاية بالإسكندرية، لذا سوف نتعرف الآن عليها فيما يلي، بغير الاحتياج للسفر، وإليكم مكونات حلوى التريليتشا
- ٥ بيض حجم كبير
- كوب سكر
- معلقة كبيرة بيكنج بودر
- كوب حليب بارد
- كوب كريمة شانتي بودر
- معلقة كبيرة زبدة
- شوكولاتة سائل
- كوب سكر
- ٥ معلقة كبيرة زيت
- ٢ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
- كوب ونصف دقيق حلويات
- ٣ و 1/2 كوب حليب
- 1/2 كوب سكر
- 3/4 كوب كريمة حلويات
- 3 ملاعق كبيرة سكر بودر
- 1/2 كوب حليب
- 1/2 كوب كريمة حلويات
- خفق البيض مع وضع الفانيليا معه.
- وضع السكر تدريجيًا.
- خلط الدقيق والبكينج بودر وإضافته لمزيج البيض بالتدريج.
- سكب الزيت بالتدريج.
- ومن ثم سكب الخليط بقالب فرن يحتوي على ورق زبدة، مع إدخاله الفرن بدرجة حرارة 180° حتى مرور نصف ساعة فأكثر.
- تجهيز الكراميل من خلال وضع السكر بقدر على النار، وتركه بغير تقليب إلى أن يتحول السكر للون الذهبي.
- بقدر آخر نقم بإضافة الحليب والزبدة والكريمة الدافئة، ولكن بالبعد عن النار مع إعادته للنار.
- وضع الخليط السابق للكراميل وتركه يغلي قليلًا ليكون سميكًا.
- بعد أن تبرد الكيكة تقلب على وق زبدة، ثم يعمل ثقوب بها بواسطة شوكه أو عصا الشيش.
- سكب خليط السكر والكريمة والحليب أعلى الكيكة، لكي تقوم بتشرب الحليب البارد.
- تحضير الكريمة بخفق الشانتيه مع الحليب البارد والسكر، إلى أن تتماسك.
- فرد الكريمة بسطح الكيكة وتركها بالفريزر حتى ٣٠ دقيقة.
- سكب الكراميل دافئًا وفرده على الكريمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكات تحضير حلوى التريليتشا في البيت بأسهل طريقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.