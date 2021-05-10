طريقة عمل الهريسة بالسميد في المنزل بأقل تكلفة

نقدم لكم طريقة عمل الهريسة بالسميد، من بين الوصفات المشتملة على العديد من السعرات الحرارية تبلغ حتى ٥٣٧ سعرةً حراريّة، كذلك هي تشتمل على ٨ جم من الدهون، أغلب الدهون بها مشبعة، إلى جانب عناصر أخرى نسبتها أقل، لهذا ينبغي ألَّا يتم تناولها بكميات كبيرة للابتعاد عن زيادة الوزن.طريقة عمل الهريسة بالسميد
توجد الكثير من الطرق التي يُمكن أن تُحضر بواسطتها الهريسة بالسميد، إذ أن هناك عدة أنواع من الهريسة كالهريسة بالقشطة، والهريسة بالسميد، أو الهريسة بالمكسرات، والعديد من الأنواع الأخرى، إلى أن نتمكن من إعداد الهريسة بالسميد بالمنزل، فينبغي السير على الخطوات الآتية:مكونات هريسة السميد
- ثلاثة أكواب ونصف من السميد.
- نصف كوب من السمنة الذائبة.
- كوبان من السكر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- فستق حلبي أو لوز للزينة.
- ملعقة صغيرة من البيكنغ باودر.
- ملعقتان كبيرتان من السمنة البلدي.
- كوب ونصف من القطر.
- كوب من لبن الزبادي .
- نضع السميد مع اللبن والسكر، والسمنة الذائبة، مع البيكنج باودر، إلى جانب ½ كوب من الشربات، مع تحريك المقادير مع بعضها البعض.
- إذابة الخميرة مع الماء الفاتر، مع إضافتها بالمزيج السابق، وبعدها نضيف الماء تدريجيًا إلى أن تصير الكمية التي تمت إضافتها كافيةً للمزيج، ونقليها معًا.
- قومي بترك المزيج حتى فترة كافية تبلغ حتى ثلاث ساعات إلى أن يتم التأكد من انها تختمر، ومن ثم يتم وضعه بصينيّة الفرن عقب دهنها بالقليل من السمنة الذائبة، وهذا لكي تمنح الهريسة مذاقاً رائعًا، ومن ثم نقم بإضافة المكسرات.
- نقم بإدخال الصينية الفرن بدرجة حرارة مناسبة إلى أن تتحمر ويتم نضوجها نصف نضوج، ومن ثم نقم بإخراجها من الفرن.
- تعيدها للفرن إلى أن يتم اكتمال نضوجها، ومن ثم نقم بإضافة القطر والسمن البلدي.
- إضافة جوز الهند عليها ومن قم تقديمها.
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نقدم لكم طريقة عمل الهريسة بالسميد، من بين الوصفات المشتملة على العديد من السعرات الحرارية تبلغ حتى ٥٣٧ سعرةً حراريّة، كذلك هي تشتمل على ٨ جم من الدهون، أغلب الدهون بها مشبعة، إلى جانب عناصر أخرى نسبتها أقل، لهذا ينبغي ألَّا يتم تناولها بكميات كبيرة للابتعاد عن زيادة الوزن.طريقة عمل الهريسة بالسميد
توجد الكثير من الطرق التي يُمكن أن تُحضر بواسطتها الهريسة بالسميد، إذ أن هناك عدة أنواع من الهريسة كالهريسة بالقشطة، والهريسة بالسميد، أو الهريسة بالمكسرات، والعديد من الأنواع الأخرى، إلى أن نتمكن من إعداد الهريسة بالسميد بالمنزل، فينبغي السير على الخطوات الآتية:مكونات هريسة السميد
- ثلاثة أكواب ونصف من السميد.
- نصف كوب من السمنة الذائبة.
- كوبان من السكر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- فستق حلبي أو لوز للزينة.
- ملعقة صغيرة من البيكنغ باودر.
- ملعقتان كبيرتان من السمنة البلدي.
- كوب ونصف من القطر.
- كوب من لبن الزبادي .
- نضع السميد مع اللبن والسكر، والسمنة الذائبة، مع البيكنج باودر، إلى جانب ½ كوب من الشربات، مع تحريك المقادير مع بعضها البعض.
- إذابة الخميرة مع الماء الفاتر، مع إضافتها بالمزيج السابق، وبعدها نضيف الماء تدريجيًا إلى أن تصير الكمية التي تمت إضافتها كافيةً للمزيج، ونقليها معًا.
- قومي بترك المزيج حتى فترة كافية تبلغ حتى ثلاث ساعات إلى أن يتم التأكد من انها تختمر، ومن ثم يتم وضعه بصينيّة الفرن عقب دهنها بالقليل من السمنة الذائبة، وهذا لكي تمنح الهريسة مذاقاً رائعًا، ومن ثم نقم بإضافة المكسرات.
- نقم بإدخال الصينية الفرن بدرجة حرارة مناسبة إلى أن تتحمر ويتم نضوجها نصف نضوج، ومن ثم نقم بإخراجها من الفرن.
- تعيدها للفرن إلى أن يتم اكتمال نضوجها، ومن ثم نقم بإضافة القطر والسمن البلدي.
- إضافة جوز الهند عليها ومن قم تقديمها.
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