طريقة عمل الهريسة بالسميد في المنزل بأقل تكلفة

نقدم لكم طريقة عمل الهريسة بالسميد، من بين الوصفات المشتملة على العديد من السعرات الحرارية تبلغ حتى ٥٣٧ سعرةً حراريّة، كذلك هي تشتمل على ٨ جم من الدهون، أغلب الدهون بها مشبعة، إلى جانب عناصر أخرى نسبتها أقل، لهذا ينبغي ألَّا يتم تناولها بكميات كبيرة للابتعاد عن زيادة الوزن.

توجد الكثير من الطرق التي يُمكن أن تُحضر بواسطتها الهريسة بالسميد، إذ أن هناك عدة أنواع من الهريسة كالهريسة بالقشطة، والهريسة بالسميد، أو الهريسة بالمكسرات، والعديد من الأنواع الأخرى، إلى أن نتمكن من إعداد الهريسة بالسميد بالمنزل، فينبغي السير على الخطوات الآتية:

ثلاثة أكواب ونصف من السميد.

نصف كوب من السمنة الذائبة.

كوبان من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

فستق حلبي أو لوز للزينة.

ملعقة صغيرة من البيكنغ باودر.

ملعقتان كبيرتان من السمنة البلدي.

كوب ونصف من القطر.

كوب من لبن الزبادي .