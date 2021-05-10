تعلمي تحضير عجينة العشر دقائق السهلة السريعة بالخطوات

عجينة العشر دقائق ، يقوم بالبحث عليها العديد، حيث أنه توجد وصفات عديدة تحتاج إلى العجينة حتى يتم القيام بتحضير الوجبات، كالمعجنات أو البيتزا، فهذه العجينة تُسمى بعجينة العشر دقائق، وهي عجينة سلسة وسريعة تستطيعين إعدادها بوقتٍ وجيز ومن الممكن أن تقومي باستخدامها بغير أن تقومي بتركها تختمر.عجينة العشر دقائق
لقد سُميت هذه العجينة بعجينة العشر دقائق، لأنها لا تكون بحاجة للعديد من الوقت، أذ أنها تكون بحاجة فقط لعشرة دقائق لكي تختمر وتصبح جاهزة تمامًا؛ لذلك صارت طريقتها من أبرز وأهم الوصفات التي يتم استخدامها بالعالم كله من قبل جميع النساء؛ إذ أنها تقوم بالتوفير عليهن الجهد والوقت، وتتميز هذه العجينة كذلك بأنها تكون مناسبة لجميع أنواع الخبز، إذ أنها من المتاح أن تُستخدم في تحضير كافة أنواع العجائن المتنوعة والحلويات، كالفطائر بكافة أنواعها، وكذلك البيتزا، وغيرها من الأكلات الأخرى.مكونات عجينة العشر دقائق
- سكر (ملعقة كبيرة)
- ماء دافئ (٢ كوب)
- خميرة فورية (عدد ٢ ملعقة كبيرة)
- حليب مجفف (٢ ملعقة كبيرة)
- طحين (عدد خمسة أكواب)
- زيت ذرة (½ كوب)
- قومي بمزج الطحين “٢ كوب منه” مع السكر والحليب والماء الدافئ والخميرة.
- اتركي الخليط إلى عشرة دقائق.
- ومن ثم عليكِ إضافة الطحين “ثلاثة أكواب”، إلي الخليط مع العجن لصير عجينة متماسكة.
- من الممكن أن تقومي تعجني الخليط من خلال يديكِ أو عن طريق العجانة.
- اصنعي كرات من تلك العجينة، إذ أنكِ بإمكانك القيام بتشكيلها بأي شكل ترغبين فيه أو أن تقومي بحشوها بالحشوة التي تريدينها.
- بعد ذلك من الممكن أن تقومي بتشكيل العجينة من دون تركها تخمر، وبذلك تكونين قد قمتِ بصنع عجينة العشر دقائق بسهولة وبأبسط المكونات وبالطريقة السهلة.
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عجينة العشر دقائق ، يقوم بالبحث عليها العديد، حيث أنه توجد وصفات عديدة تحتاج إلى العجينة حتى يتم القيام بتحضير الوجبات، كالمعجنات أو البيتزا، فهذه العجينة تُسمى بعجينة العشر دقائق، وهي عجينة سلسة وسريعة تستطيعين إعدادها بوقتٍ وجيز ومن الممكن أن تقومي باستخدامها بغير أن تقومي بتركها تختمر.عجينة العشر دقائق
لقد سُميت هذه العجينة بعجينة العشر دقائق، لأنها لا تكون بحاجة للعديد من الوقت، أذ أنها تكون بحاجة فقط لعشرة دقائق لكي تختمر وتصبح جاهزة تمامًا؛ لذلك صارت طريقتها من أبرز وأهم الوصفات التي يتم استخدامها بالعالم كله من قبل جميع النساء؛ إذ أنها تقوم بالتوفير عليهن الجهد والوقت، وتتميز هذه العجينة كذلك بأنها تكون مناسبة لجميع أنواع الخبز، إذ أنها من المتاح أن تُستخدم في تحضير كافة أنواع العجائن المتنوعة والحلويات، كالفطائر بكافة أنواعها، وكذلك البيتزا، وغيرها من الأكلات الأخرى.مكونات عجينة العشر دقائق
- سكر (ملعقة كبيرة)
- ماء دافئ (٢ كوب)
- خميرة فورية (عدد ٢ ملعقة كبيرة)
- حليب مجفف (٢ ملعقة كبيرة)
- طحين (عدد خمسة أكواب)
- زيت ذرة (½ كوب)
- قومي بمزج الطحين “٢ كوب منه” مع السكر والحليب والماء الدافئ والخميرة.
- اتركي الخليط إلى عشرة دقائق.
- ومن ثم عليكِ إضافة الطحين “ثلاثة أكواب”، إلي الخليط مع العجن لصير عجينة متماسكة.
- من الممكن أن تقومي تعجني الخليط من خلال يديكِ أو عن طريق العجانة.
- اصنعي كرات من تلك العجينة، إذ أنكِ بإمكانك القيام بتشكيلها بأي شكل ترغبين فيه أو أن تقومي بحشوها بالحشوة التي تريدينها.
- بعد ذلك من الممكن أن تقومي بتشكيل العجينة من دون تركها تخمر، وبذلك تكونين قد قمتِ بصنع عجينة العشر دقائق بسهولة وبأبسط المكونات وبالطريقة السهلة.
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