تعلمي تحضير عجينة العشر دقائق السهلة السريعة بالخطوات

عجينة العشر دقائق ، يقوم بالبحث عليها العديد، حيث أنه توجد وصفات عديدة تحتاج إلى العجينة حتى يتم القيام بتحضير الوجبات، كالمعجنات أو البيتزا، فهذه العجينة تُسمى بعجينة العشر دقائق، وهي عجينة سلسة وسريعة تستطيعين إعدادها بوقتٍ وجيز ومن الممكن أن تقومي باستخدامها بغير أن تقومي بتركها تختمر.

لقد سُميت هذه العجينة بعجينة العشر دقائق، لأنها لا تكون بحاجة للعديد من الوقت، أذ أنها تكون بحاجة فقط لعشرة دقائق لكي تختمر وتصبح جاهزة تمامًا؛ لذلك صارت طريقتها من أبرز وأهم الوصفات التي يتم استخدامها بالعالم كله من قبل جميع النساء؛ إذ أنها تقوم بالتوفير عليهن الجهد والوقت، وتتميز هذه العجينة كذلك بأنها تكون مناسبة لجميع أنواع الخبز، إذ أنها من المتاح أن تُستخدم في تحضير كافة أنواع العجائن المتنوعة والحلويات، كالفطائر بكافة أنواعها، وكذلك البيتزا، وغيرها من الأكلات الأخرى.

سكر (ملعقة كبيرة)

ماء دافئ (٢ كوب)

خميرة فورية (عدد ٢ ملعقة كبيرة)

حليب مجفف (٢ ملعقة كبيرة)

طحين (عدد خمسة أكواب)

زيت ذرة (½ كوب)