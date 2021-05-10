أسهل طريقة لعمل أحلى بسكويت سابليه بالشيكولاتة والمربى

سابليه من حلوى العيد وخلال هذه الأيام تقوم كثير من النساء بالإضافة إلى محلات الحلوى القيام بعمل حلوى العيد، ويعد هذا الن ع من الحلوى شبيه بالبسكويت الهاش، وتتميز السابليه بأن لها ذو مذاق رائع ونكهة طيبة، يمكن تحضير هذه السابليه بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى مجهود أو إهدار في الأموال فيمكن عمل كافة أصناف الحلوى في منزلك دون الاضطرار إلى دفع مبالغ باهظة في شراء الحلوىطريقة عمل السابليه
يمكن تحضير أبسط المقادير لعمل السابليه والحصول على أفضل نتيجة لابد من الالتزام بالمقادير وخطوات التحضير بدقة.
مقادير عمل السابليه
- كوبان من دقيق الحلوى.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- كوب إلا ربع سمنة في درجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقتين كبيرتين من الكاكاو
- مربى.
- صوص شيكولاتة
لابد أن تكون كافة المواد في درجة حرارة الغرفة، كي تعطي نتيجة رائعة، ولها مذاق طيب ونكهة رائعة.
- في قدر عميق نقوم بخفق السمنة حتى يكون لونها كريمي، ثم نضيف إليها السكر ونستمر بالتقليب حتى ينتج خليط سميك.
- نضيف البيض مضاف إليه الفانيليا مع استمرار التقليب.
- نضيف على الدقيق البيكنج بودر ورشة الملح في وعاء خارجي ونقلهم حتى يختلط المكونات، نقوم بعد ذلك بنزول خليط الدقيق بشكل تدريجي بسيط إلى الخليط الكريمي السابق.
- نقسم العجينة الي جزئين ونقوم بإضافة الكاكاو إلى جزء منهم ونعجن العجينة مرة أخرى.
- نقوم بتشكيل العجينة إلى عدد من الكرات الصغيرة من العجينة البيضاء وعدد من الكرات الصغيرة من عجينة الكاكاو.
- نقوم برص الكرات في الصينية ويتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونترك الصينية في الفرن لمدة ثلث ساعة أو حتى يتغير لون العجينة وتصبح باللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونترك السابليه تبرد قليلًا ونقوم بوضعها في طبق التقديم ويمكن وضع المربى أو صوص الشوكولاته التزين حسب الرغبة.
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سابليه من حلوى العيد وخلال هذه الأيام تقوم كثير من النساء بالإضافة إلى محلات الحلوى القيام بعمل حلوى العيد، ويعد هذا الن ع من الحلوى شبيه بالبسكويت الهاش، وتتميز السابليه بأن لها ذو مذاق رائع ونكهة طيبة، يمكن تحضير هذه السابليه بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى مجهود أو إهدار في الأموال فيمكن عمل كافة أصناف الحلوى في منزلك دون الاضطرار إلى دفع مبالغ باهظة في شراء الحلوىطريقة عمل السابليه
يمكن تحضير أبسط المقادير لعمل السابليه والحصول على أفضل نتيجة لابد من الالتزام بالمقادير وخطوات التحضير بدقة.
مقادير عمل السابليه
- كوبان من دقيق الحلوى.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- كوب إلا ربع سمنة في درجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقتين كبيرتين من الكاكاو
- مربى.
- صوص شيكولاتة
لابد أن تكون كافة المواد في درجة حرارة الغرفة، كي تعطي نتيجة رائعة، ولها مذاق طيب ونكهة رائعة.
- في قدر عميق نقوم بخفق السمنة حتى يكون لونها كريمي، ثم نضيف إليها السكر ونستمر بالتقليب حتى ينتج خليط سميك.
- نضيف البيض مضاف إليه الفانيليا مع استمرار التقليب.
- نضيف على الدقيق البيكنج بودر ورشة الملح في وعاء خارجي ونقلهم حتى يختلط المكونات، نقوم بعد ذلك بنزول خليط الدقيق بشكل تدريجي بسيط إلى الخليط الكريمي السابق.
- نقسم العجينة الي جزئين ونقوم بإضافة الكاكاو إلى جزء منهم ونعجن العجينة مرة أخرى.
- نقوم بتشكيل العجينة إلى عدد من الكرات الصغيرة من العجينة البيضاء وعدد من الكرات الصغيرة من عجينة الكاكاو.
- نقوم برص الكرات في الصينية ويتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونترك الصينية في الفرن لمدة ثلث ساعة أو حتى يتغير لون العجينة وتصبح باللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونترك السابليه تبرد قليلًا ونقوم بوضعها في طبق التقديم ويمكن وضع المربى أو صوص الشوكولاته التزين حسب الرغبة.
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