أسهل طريقة لعمل أحلى بسكويت سابليه بالشيكولاتة والمربى

سابليه من حلوى العيد وخلال هذه الأيام تقوم كثير من النساء بالإضافة إلى محلات الحلوى القيام بعمل حلوى العيد، ويعد هذا الن ع من الحلوى شبيه بالبسكويت الهاش، وتتميز السابليه بأن لها ذو مذاق رائع ونكهة طيبة، يمكن تحضير هذه السابليه بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى مجهود أو إهدار في الأموال فيمكن عمل كافة أصناف الحلوى في منزلك دون الاضطرار إلى دفع مبالغ باهظة في شراء الحلوى

طريقة عمل السابليه

يمكن تحضير أبسط المقادير لعمل السابليه والحصول على أفضل نتيجة لابد من الالتزام بالمقادير وخطوات التحضير بدقة.

مقادير عمل السابليه

كوبان من دقيق الحلوى.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوب إلا ربع سمنة في درجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو

مربى.

صوص شيكولاتة

طريقة تحضير السابليه

لابد أن تكون كافة المواد في درجة حرارة الغرفة، كي تعطي نتيجة رائعة، ولها مذاق طيب ونكهة رائعة.