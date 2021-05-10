شيش باراك باللحمة على الطريقة الأصلية برائحة المشاوي الشهية

شيش باراك باللحمة من أشهر المأكولات الشامية التي تتنوع طرق تحضيرها بين لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، تعد من أشهى وجبات اللبن التي يمكنك تحضيرها لعائلتك أو لضيوفك.

شيش باراك باللحمة

قبل أن نبدأ في طريقة التحضير أولًا نبدأ بالمقادي:-

4 أكواب دقيق أبيض.

1/2 معلقة صغيرة ملح.

5 كوب لبن.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

2 لتر لبن

3 ملاعق كبيرة نشا.

مكعب مرق دجاج.

3 فصوص من الثوم.

معلقة كبيرة زيت نباتي.

1/4 كوب كزبرة مفرومة.

2 معلقة كبيرة زيت نباتي.

بصلة متوسطة مفرومة.

250 جرام من اللحم المفروم.

معلقة صغيرة ملح.

1/2 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1/2 معلقة صغيرة بهارات مشكلة.

مقادير العجينمقادير خليط اللبنمقادير القدحةمقادير الحشوة

ثم بعد ذلك نبدأ في طريقة التحضير، بالخطوات التالية:

تحضير الحشوة

نقوم بتقليب الزيت النباتي مع البصل المفروم ثم نضيف إليه اللحمة المفرومة، ونستمر في التقليب حتى ينضج ثم نضيف الملح والبهارات والفلفل الأسود.

نحضر كمية الدقيق في إناء ثم نضيف إليها الماء واللبن ونستمر في العجن حتى يتكون لدينا عجين متماسك، ثم ندهنها بالزيت ونتركها قليلًا من الوقت.

بعد ذلك نحضر العجين ونفرده على سطح مدهون بالدقيق ثم نقوم بتقطيعه إلى دوائر صغيرة.

ثم نبلل أطراف العجينة بالقليل من الماء ونقوم بحشوها بالحشوة التي سبق تحضيرها، ثم نلفها لتصبح على شكل الكرات ونتأكد أنها مغلقة جيدًا.

نحضر الحليب في حلة على النار، ثم نضيف إليه النشا ونقوم بالتقليب ثم نضيف إلى الحلة مكعب مرق دجاج.

نضع حبات العجين التي قمنا بإعدادها في خليط اللبن ونتركها حتى يتسبك خليط اللبن وتنضح العجين.

ثم نحضر مقلاة ونضع بها الزيت النباتي والكزبرة والثوم ونقلبهم لمدة دقيقتين ثم نضيفها على وجه الباراك.

تحضير العجينتحضير خليط اللبن