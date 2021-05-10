أسهل طريقة عمل القرص الطرية الهشة بمكونات من مطبخك

القرص الطرية، هي من أشهر أنواع المعجنات والتي يحبها الكثيرين خاصة مع الفطار حيث أنها خفيفة وشهية ومن السهل تحضيرها في المنزل بكل سهولة كمان أنها يمكن تحضيرها سادة أو بحشوات مختلفه كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل القرص الطرية في المنزل بأسهل طريقة. طريقة عمل القرص الطرية: طريقة عمل القرص الطرية: المكونات: 3 كوب من الدقيق

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة من الملح

نصف كوب من السمنة

كوب من الحليب السائل.

ملعقتين من السكر

سمسم

حبة البركة

كمون

زعتر

ملعقة من الذبدة. طريقة التحضير : نقوم بأحضار وعار ونضع به جميع المكونات الجافة ثم نقوم بأضافة السمنة ونقوم بخلط المكونات ونقوم بالعجن ثم نقوم بأضافة الحليب تدريجيا ونستمر في العجن.

ثم نقوم بأضافة الماء تدريجيا مع الاستمرا في العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نقوم بتغطيتة العجينة ووضعها في مكان دافئ حتى تختمر جيدا لمدة ساعتين على الأقل.

ثم نقوم بأحضار سطح مستوى ثم نقوم برش بعض الدقيق ونقوم بفرد العجينة باستخدام الشوبك ولكن لا نقوم بترقيق العجينة .

ونقوم بتقطيع العجينة بأستخدام القطاعات أو اي شئ مدور موجود لديكي ونقوم بتقسيم العجين الى دوائر متساوية الحجم ووضع هذا العجين في صينيه خاصة بالخبز.

ثم نقوم بدهن سطح القرص بالزبدة المذابه ورش الكمون والسمسم وحبة البركة على وجهها.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نقوم بوضع صينية القرص بداخلها، ونتركه حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

وفي حالة الرغبة بحشو القرص بالعجوة نقوم بحشوة القرص بالعجوة ثم نقوم بغلقها جيدا ثم نقوم باستكمال باقي الخطوات كالسابق. الوسوم

القرص الطرية، هي من أشهر أنواع المعجنات والتي يحبها الكثيرين خاصة مع الفطار حيث أنها خفيفة وشهية ومن السهل تحضيرها في المنزل بكل سهولة كمان أنها يمكن تحضيرها سادة أو بحشوات مختلفه كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل القرص الطرية في المنزل بأسهل طريقة. طريقة عمل القرص الطرية: طريقة عمل القرص الطرية: المكونات: 3 كوب من الدقيق

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة من الملح

نصف كوب من السمنة

كوب من الحليب السائل.

ملعقتين من السكر

سمسم

حبة البركة

كمون

زعتر

ملعقة من الذبدة. طريقة التحضير : نقوم بأحضار وعار ونضع به جميع المكونات الجافة ثم نقوم بأضافة السمنة ونقوم بخلط المكونات ونقوم بالعجن ثم نقوم بأضافة الحليب تدريجيا ونستمر في العجن.

ثم نقوم بأضافة الماء تدريجيا مع الاستمرا في العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نقوم بتغطيتة العجينة ووضعها في مكان دافئ حتى تختمر جيدا لمدة ساعتين على الأقل.

ثم نقوم بأحضار سطح مستوى ثم نقوم برش بعض الدقيق ونقوم بفرد العجينة باستخدام الشوبك ولكن لا نقوم بترقيق العجينة .

ونقوم بتقطيع العجينة بأستخدام القطاعات أو اي شئ مدور موجود لديكي ونقوم بتقسيم العجين الى دوائر متساوية الحجم ووضع هذا العجين في صينيه خاصة بالخبز.

ثم نقوم بدهن سطح القرص بالزبدة المذابه ورش الكمون والسمسم وحبة البركة على وجهها.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نقوم بوضع صينية القرص بداخلها، ونتركه حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

وفي حالة الرغبة بحشو القرص بالعجوة نقوم بحشوة القرص بالعجوة ثم نقوم بغلقها جيدا ثم نقوم باستكمال باقي الخطوات كالسابق.

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