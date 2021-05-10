طريقة عمل الممبار بخطوات سهلة وبسيطة بطعم المحلات

طريقة عمل الممبار يعتبر من أشهي الأكلات الشعبية التي يعشقها معظم الأشخاص وله أسماء عديدة في جميع البلاد منها الممبار، العصيان، المسمار يحتوي على سعرات حرارية ودهون دسمة وفوائد كثيرة منها فيتامين B بالإضافة إلى الزنك والفسفور ويشتهر تناولها في عيد الأضحى بجانب الكرشة والمخ والكوارع والفته ولها طريقتان في التحضير بأرز فقط والطريقة الأخر يقدمها المحلات ويضاف لحم مفروم معصج مع الأرز ويقدم المحلات بجانبه الشروبة اللذيذة و (الوسكي) وهي عبارة عن ماء السلطة البلدي مضاف إليها الشطه وبعض التوابل والبهارات المشكّلة المميزة وتقدم معها السلطات مثل الطحينة وسلطه خضراء وسلطة الذبادي والمايونيز طريقة عمل الممبار بخطوات سهلة: طريقة عمل الممبار بخطوات سهلة: المكونات كيلو ونص ممبار نظيف .

كيلو طماطم.

كيلو أرز.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرة صلصة معلبات.

ربع كيلو فلفل حامي.

حزمة شبت مفروم.

حزمة بقدونس مفروم.

حزمه كزبرة خضراء مفرومه.

أربع بصلات متوسطه الحجم مفروم.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ورق لوري.

حبهان.

ملعقه كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقه صغيرة كزبرة يابسة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقه صغيرة نعناع ناشف.

ملعقه صغيرة شطه

ملعقه صغيرة فلفل اسود .

كوب ونص زيت.

قمع. طريقه التحضير نغسل الممبار جيدا.

نغسل الأرز ويصفي.

نحضر وعاء عميق.

نضرب الفلفل والبصل والثوم المفروم مع عصير الطماطم.

نضيف الأرزثم عصير الطماطم.

نضيف التوابل والملح والزيت.

يضاف الكزبرة والبقدونس والشبت ومعجون الطماطم ونقلب جميع المكونات.

نحضر طبق مسطح ونأخذ قطعة ممبار.

نضع القمع في فوة الممبار من طرف واحد.

نضع كمية مناسبة ولا نكدسها.

نترك مسافة مناسبة للطرفين.

حتي لا تتفتح عند السلق.

نكرر حشو باقي الممبار كما سبق.

نضع حله عميقه علي نار متوسطه.

نضيف لتر ماء.

نضع ورق اللوري والحبهان.

نضع الممبار بحرص كي لا يتفتح.

نسلقه نصف سلقة.

يرفع في مصفاه.

نضع طاسة على نار متوسطه.

يضاف كمية مناسبة من الزيت.

ويحمر الممبار.

يرفع في طاسه.

ويغرف في أطباق التقديم.

يقدم بجانبه السلطات والشروبة. الوسوم

طريقة عمل الممبار يعتبر من أشهي الأكلات الشعبية التي يعشقها معظم الأشخاص وله أسماء عديدة في جميع البلاد منها الممبار، العصيان، المسمار يحتوي على سعرات حرارية ودهون دسمة وفوائد كثيرة منها فيتامين B بالإضافة إلى الزنك والفسفور ويشتهر تناولها في عيد الأضحى بجانب الكرشة والمخ والكوارع والفته ولها طريقتان في التحضير بأرز فقط والطريقة الأخر يقدمها المحلات ويضاف لحم مفروم معصج مع الأرز ويقدم المحلات بجانبه الشروبة اللذيذة و (الوسكي) وهي عبارة عن ماء السلطة البلدي مضاف إليها الشطه وبعض التوابل والبهارات المشكّلة المميزة وتقدم معها السلطات مثل الطحينة وسلطه خضراء وسلطة الذبادي والمايونيز طريقة عمل الممبار بخطوات سهلة: طريقة عمل الممبار بخطوات سهلة: المكونات كيلو ونص ممبار نظيف .

كيلو طماطم.

كيلو أرز.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرة صلصة معلبات.

ربع كيلو فلفل حامي.

حزمة شبت مفروم.

حزمة بقدونس مفروم.

حزمه كزبرة خضراء مفرومه.

أربع بصلات متوسطه الحجم مفروم.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ورق لوري.

حبهان.

ملعقه كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقه صغيرة كزبرة يابسة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقه صغيرة نعناع ناشف.

ملعقه صغيرة شطه

ملعقه صغيرة فلفل اسود .

كوب ونص زيت.

قمع. طريقه التحضير نغسل الممبار جيدا.

نغسل الأرز ويصفي.

نحضر وعاء عميق.

نضرب الفلفل والبصل والثوم المفروم مع عصير الطماطم.

نضيف الأرزثم عصير الطماطم.

نضيف التوابل والملح والزيت.

يضاف الكزبرة والبقدونس والشبت ومعجون الطماطم ونقلب جميع المكونات.

نحضر طبق مسطح ونأخذ قطعة ممبار.

نضع القمع في فوة الممبار من طرف واحد.

نضع كمية مناسبة ولا نكدسها.

نترك مسافة مناسبة للطرفين.

حتي لا تتفتح عند السلق.

نكرر حشو باقي الممبار كما سبق.

نضع حله عميقه علي نار متوسطه.

نضيف لتر ماء.

نضع ورق اللوري والحبهان.

نضع الممبار بحرص كي لا يتفتح.

نسلقه نصف سلقة.

يرفع في مصفاه.

نضع طاسة على نار متوسطه.

يضاف كمية مناسبة من الزيت.

ويحمر الممبار.

يرفع في طاسه.

ويغرف في أطباق التقديم.

يقدم بجانبه السلطات والشروبة.

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