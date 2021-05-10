طريقة عمل الترمس الحلو والحمص في المنزل بأسهل الطرق وما هي فوائده

طريقة عمل الترمس الحلو والحمص ينتمي الترمس إلي البقوليات ويعتبر من المقبلات كما انه من التسالي المحببة وغير المكلفة التي تؤكل في المناسبات العائلية أوالأعياد أو المواسم ويحتوي الترمس الحلو على العديد من الفوائد الصحية منها الفيتامينات A،B،C والفسفور والمنجانيز والماغنسيوم وحمض الفوليك والمعادن المفيدة للجسم، كما أنه يعمل على خفض الكوليسترول الضار وينظم مستوي السكر في الدم، كما يستخدم كماسك لتفتيح البشرة، يقلل من تساقط الشعر ويقي من الغازات ويخفض من الضغط المرتفع ويزيد من نشاط الجسم ويعتبر مهدئ عام للأعصاب ومدر جيدا للبول ويزيد الشعور بالشبع لمده طويلة لمن يتبع حمية غذائية ويساعد على حماية الجسم من التليف ويحمي من التجاعيد ويقلل من الإصابة بالنوبات القلبية وفي حاله الأفراط فيه يحدث عسر الهضم وكثرة الأفراط في تناولها يؤدي لحدوث حالة تسمم.

طريقة عمل الترمس الحلو:

وفي الأعياد تحرص كل سيدة على إعداد الترمس الحلو والحمص والفول والحلبة المنبتة ولكل واحدة منهم لها مذاقها الخاص المميز. والترمس نوعان حلو ومر ومن المستحب الابتعاد عن سلق الترمس المر لاحتواءه على كمية كبير من الأحماض القلوية مرة المذاق وقبل استخدامه سواء للبشرة أو الشعر يجب نقعه لمده ثلاث أيام مع تغير الماء كل ليلة لأخراج السموم والأحماض المرة به.

ويعد الحمص من أكثر المقبلات التي يعشقها الجميع ومن فوائده أمتلاء المعدة والشعور بالشبع كما أنه غني بالألياف والبوتاسيم وفيتامين ب ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة منها حمص الشام بجانب الكشري ويمكن تناوله سلطة حمص أو حمص مسلوق

طريقه عمل الترمس

المكونات

كيلو ترمس حلو مستورد.

ليمون.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة شطه.

طريقة تحضيرالترمس:

ننقع الترمس لمده يومان.

مع تغير الماء لهم.

نضع حلة بها ماء على نار متوسطة.

نضيف الترمس ثم نعصر الليمونة .

نترك قشور الليمون في الماء.

نتركهم على النار حتي النضج.

ويضع في ماء لمده يومان آخرين.

ويملح فاليوم الثاني من النقع.

عند التقديم يعصر الليمون ويضاف الكمون والشطة ويقلب.

طريقة تحضير الحمص:

المكونات

كيلو حمص.

ليمون.

كمون.

شطه.

طريقة التحضير: