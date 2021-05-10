أقوى كريم طبيعي لتفتيح وتقشير ونعومه البشرة ومضاد للشيخوخه ولتفتيح العانة والابط فى ثوانى

أقوى كريم طبيعي لتفتيح وتقشير ونعومه البشرة ، يوجد الكثير من البقع الداكنة بالجسم كذلك هناك من يعاني من عدم توحيد لون البشرة والاسمرار، وهذا يدفعهم لاستخدام الكثير من منتجات ومستحضرات التجميل التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وأحياناً تكون منتجات غالية والأخر يكون ردئ يحتوي على مواد كيماوية تضر بالجلد والبشرة، ولكننا اليوم سنستعرض لك طريقة صنع كريم القهوة في البيت لتفتيح البشرة والجسم.

هناك الكثير من المكونات الطبيعية التي تحتوي على خصائص مفيدة لتفتيح البشرة وتغذيتها بعمق وتنظيفها ومن ضمنها القهوة التي تستخدم بأكثر من طريقة منها ما يلي:

هو من أحد أنواع الكريمات التي تحتوي على مكونات طبيعية مضمونة 100% ومجربة حيث أنها تحد من انتفاخات حول العينين وتزيل الهالات السوداء تستخدم التالي:

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة صغيرة زيت اللوز.

5 قطرات من فيتامين إ.

3 ملاعق صغيرة من زبدة الكاكاو.

3 ملاعق كبيرة قهوة (بن).

في وعاء قومي بخلط القهوة مع زيت الزيتون واخلطيهم مع بعضهم جيداً.

بعد أن يتكون لديك خليط متماسك قومي بعدها بإضافة ملعقتين من زيت اللوز وزيت جوز الهند وقلبي المكونات مع بعضها.

ثم يضاف بعد ذلك زبدة الكاكاو وفيتامين E استمري في خلط المكونات وتقليبها مع بعضها حتى تحصلين على خليط كريمي.

قومي بوضع الكريم على البشرة وبالأخص حول العينين وتركه لمدة 15 دقيقة واحرصي على تكرار الاستخدام مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية.

تحتوي القهوة على مجموعة كبيرة على الفوائد الرهيبة التي يحتاج لها البشرة باستمرار ومنها التالي: