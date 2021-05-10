أسرار عمل أشهى جلاش بالقشطة بالخطوات في البيت

كثير من بفضل تناول جلاش بالقشطة لانه له مذاق وطعم لذيذ، وخفيف على المعدة، بالإضافة إلى أنه يوجد فيه قيمة غذائية عالية وكثير من الأطفال يعشقون تناوله، لذا تبحث معظم الامهات عن عمل طريقة الجلاش ونحن من هنا تقدم لكي أفضل وأسهل وصفة لكي تحصلين على نتيجة رائعة مذاق مميز.

جلاش بالقشطة

من الحلوى المميزة التي لها طعم مميز وتناسب كثير من المناسبات السعيدة والعزومات الكبيرة.

طريقة عمل جلاش القشطة

سنقدم أدق التفاصيل والمكونات التي يمكن من خلالها عمل جلاش القشطة بأسهل الطرق دون ابذل مجهود أو وقت، ومن المعروف عن مقادير القشطة في متناول الجميع.

عدد 2 لفة من الجلاش.

1 كوب سمنة في درجة حرارة الغرفة.

علبتان من القشطة بوك.

نصف كوب سكر ناعم.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة( حسب الرغبة).

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

نصف ليمونة.

فانيليا.

نبدأ بعمل الشربات ونضع محتويات الشربات عدا الفانيليا في قدر على النار ونترك لمدة عشر دقائق، وقبل أن ننزعه من على النار نقوم بإضافة الفانيليا.

نحضر صينية مستطيلة ونقوم بفرد طبقات الجلاش واحدة تلو الأخرى ونضع بينهما طبقة من الزيت حتى نرص مقدار 10 طبقات.

نقوم بفرد القشطة ثم نضع باقي الطبقات من الجلاش ونقوم أيضًا بدهن طبقة من الزيت بين الطبقة والطبقة الأخرى.

لابد من مراعاة عدم وصول القشطة إلى أطراف الصينية كي لا تحترق.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضع الصينية في الفرن وننتظر حتى يحمر الوجهة ويصبح باللون الذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونقوم بتقطيعها ونسقيها بالشربات ونعطيها بصينية أخرى لمدة 5 دقائق.

نقوم برصها في طبق التقديم وبذلك يكون جلاش بالقشطة جاهز للتقديم بالهنا والشفا.

يمكن عمل نفس طريقة الجلاس ولكن استبدال القشطة بالمهلبية حسب الرغبة.

مقادير عمل جلاش القشطةمقادير الشرباتخطوات تحضير جلاش القشطة