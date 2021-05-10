البيتي فور الفاخر بانجح واسهل طريقة ناعم ودايب وهش باسرار اكبر شيفات العالم المحترفين

البيتي فور الفاخر بانجح واسهل طريقة ، البيتي فور من ضمن الحلويات الفرنسية الشهيرة التي يحبها الجميع كونه خفيف ولذيذ أيضًا وغير مكلف وليس شرطًا أن يكون حلوًا يمكن تجهيزه بالطريقة المالحة فالبعض يفضلون هكذا والبعض الآخر يفضله هكذا لذا يجب معرفة الاثنين كي لا يختلط الأمر كما أن طريقة عمل البيتي فور ليست صعبة وكما أنها غير مكلفة كثيرًا ويمكن تحضير أشكال كثيرة بنكهات مختلفة. البيتي فور الفاخر بانجح واسهل طريقة:- :- المكونات:- ٢ كوب من الدقيق.

نصف كوب سكر.

بيضة.

كوب سمنة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بكينج بودر. طريقة التحضير:- فى الخلاط الكهربائي نضع الزبدة والسكر والبيض والفانيليا وخلطهم معًا حتى يذوب السكر ويختلطوا جيدًا.

في وعاء أخر نضع الدقيق والملح وبكينج بودر وسكب الخليط عليهم مع العجن لبضع دقائق للحصول على عجينة طرية يسهل تشكيلها وتكون غير لاصقة.

ترك العجينة ترتفع حوالي نصف ساعة.

ثم البدء في تشكيلها حسب الرغبة ورص البيتي فور في صينية مدهونة سمنة وإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة.

نتركها داخل الفرن حوالي ٢٠ دقيقة حتى يستوي ويأخذ اللون الذهبي. طريقة عمل الحشو:- يكون الحشو حسب الرغبة.

يتم تحضير كوب من المربي وضع المرأة على قطعة من البيتي فور ووضع قطعة أخرى عليها وغمسها في الشكولاتة السائلة أو المبشورة ثم تركه يتماسك حوالي ساعتين ويكون جاهز للتقديم. أسهل طريقة لعمل البيتي فور في المنزل:- طريقة التحضير:-طريقة عمل الحشو:-أسهل طريقة لعمل البيتي فور في المنزل:- المكونات:- ٢ كوب ونصف من الدقيق.

٢ بيضة.

كوب سكر.

كوب سمنة.

ملعقتان كبيرتان نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة بكينج بودر. طريقة التحضير:- في وعاء نضيف الدقيق وعليه النشا وبكينج بودر.

في الخلاط نضع الزبدة والسكر ويتم خلطهم معًا ثم نضيف البيض والفانيليا مع استمرار الخلط.

نضع الخليط على الدقيق والنشا ثم نبدأ في العجن حتى يتكون معنا عجينة طرية وغير لاصقة.

تركها ترتفع القليل من الوقت.

ثم نبدأ في تشكيلها سواء يدويًا أو باستخدام ماكينة البيتي فور ووضع في صواني وإدخال الفرن على درجة حرارة متوسطة.

اخراجه من الفرن عندما يأخذ اللون الذهبي من أعلى ومن أسفل.

يتم الحشو والتزين حسب الرغبة كما أن يتم تقديمه بارد. طريقة التحضير:- الوسوم

البيتي فور الفاخر بانجح واسهل طريقة ، البيتي فور من ضمن الحلويات الفرنسية الشهيرة التي يحبها الجميع كونه خفيف ولذيذ أيضًا وغير مكلف وليس شرطًا أن يكون حلوًا يمكن تجهيزه بالطريقة المالحة فالبعض يفضلون هكذا والبعض الآخر يفضله هكذا لذا يجب معرفة الاثنين كي لا يختلط الأمر كما أن طريقة عمل البيتي فور ليست صعبة وكما أنها غير مكلفة كثيرًا ويمكن تحضير أشكال كثيرة بنكهات مختلفة. البيتي فور الفاخر بانجح واسهل طريقة:- :- المكونات:- ٢ كوب من الدقيق.

نصف كوب سكر.

بيضة.

كوب سمنة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بكينج بودر. طريقة التحضير:- فى الخلاط الكهربائي نضع الزبدة والسكر والبيض والفانيليا وخلطهم معًا حتى يذوب السكر ويختلطوا جيدًا.

في وعاء أخر نضع الدقيق والملح وبكينج بودر وسكب الخليط عليهم مع العجن لبضع دقائق للحصول على عجينة طرية يسهل تشكيلها وتكون غير لاصقة.

ترك العجينة ترتفع حوالي نصف ساعة.

ثم البدء في تشكيلها حسب الرغبة ورص البيتي فور في صينية مدهونة سمنة وإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة.

نتركها داخل الفرن حوالي ٢٠ دقيقة حتى يستوي ويأخذ اللون الذهبي. طريقة عمل الحشو:- يكون الحشو حسب الرغبة.

يتم تحضير كوب من المربي وضع المرأة على قطعة من البيتي فور ووضع قطعة أخرى عليها وغمسها في الشكولاتة السائلة أو المبشورة ثم تركه يتماسك حوالي ساعتين ويكون جاهز للتقديم. أسهل طريقة لعمل البيتي فور في المنزل:- طريقة التحضير:-طريقة عمل الحشو:-أسهل طريقة لعمل البيتي فور في المنزل:- المكونات:- ٢ كوب ونصف من الدقيق.

٢ بيضة.

كوب سكر.

كوب سمنة.

ملعقتان كبيرتان نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة بكينج بودر. طريقة التحضير:- في وعاء نضيف الدقيق وعليه النشا وبكينج بودر.

في الخلاط نضع الزبدة والسكر ويتم خلطهم معًا ثم نضيف البيض والفانيليا مع استمرار الخلط.

نضع الخليط على الدقيق والنشا ثم نبدأ في العجن حتى يتكون معنا عجينة طرية وغير لاصقة.

تركها ترتفع القليل من الوقت.

ثم نبدأ في تشكيلها سواء يدويًا أو باستخدام ماكينة البيتي فور ووضع في صواني وإدخال الفرن على درجة حرارة متوسطة.

اخراجه من الفرن عندما يأخذ اللون الذهبي من أعلى ومن أسفل.

يتم الحشو والتزين حسب الرغبة كما أن يتم تقديمه بارد. طريقة التحضير:-

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