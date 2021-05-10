غيري لون شعرك بـ صبغة الشعر باللون الأشقر بالكركم لعمل أحلى نيولوك للعيد

صبغة الشعر باللون الأشقر بالكركم ، تريد أن تقوم بصنعها كل فتاة من المنزل، إذ أن الكركم من أبرز التوابل الهندية أهمية الذي يتم استخراجه من خلال سحق جذور النبات الخاص بالكركم، إذ أن الاسم العلمي الخاص به “الكركم الطويل” الذي ينمو ببلدان جنوب آسيا، كما أن لمسحوق الكركم الكثير من الاستعمالات؛ مثل: استعماله كتوابل للطهي، كما يتم استخدامه في الدباغة؛ وذلك يرجع للونه الأصفر، إذ أن له فوائد صحية، وكذلك جمالية.

توجد الكثير من الطرق الطبيعية الخاصة بصبغ الشعر، ومن أبرزها: الكركم، وهذا إما للتسلية، أو لكي يتم تغطية الشيب، ومن بينها: محلول الكركم، إذ أن تلك الطريقة تمنح الشعر اللون الأشقر الذهبي، وبالتحديد على الشعر ذو اللون الفاتح، كما أن الطريقة التي تتعلق بإعداد تلك الصبغة ذات اللون الأشقر بواسطة الكركم تكون كالتالي:

2 كوب من الماء.

٢ ملعقة من مسحوق الكركم، أو ربع كوب من الكركم الطازج.