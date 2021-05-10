غيري لون شعرك بـ صبغة الشعر باللون الأشقر بالكركم لعمل أحلى نيولوك للعيد

صبغة الشعر باللون الأشقر بالكركم ، تريد أن تقوم بصنعها كل فتاة من المنزل، إذ أن الكركم من أبرز التوابل الهندية أهمية الذي يتم استخراجه من خلال سحق جذور النبات الخاص بالكركم، إذ أن الاسم العلمي الخاص به “الكركم الطويل” الذي ينمو ببلدان جنوب آسيا، كما أن لمسحوق الكركم الكثير من الاستعمالات؛ مثل: استعماله كتوابل للطهي، كما يتم استخدامه في الدباغة؛ وذلك يرجع للونه الأصفر، إذ أن له فوائد صحية، وكذلك جمالية.صبغة الشعر باللون الأشقر بالكركم
توجد الكثير من الطرق الطبيعية الخاصة بصبغ الشعر، ومن أبرزها: الكركم، وهذا إما للتسلية، أو لكي يتم تغطية الشيب، ومن بينها: محلول الكركم، إذ أن تلك الطريقة تمنح الشعر اللون الأشقر الذهبي، وبالتحديد على الشعر ذو اللون الفاتح، كما أن الطريقة التي تتعلق بإعداد تلك الصبغة ذات اللون الأشقر بواسطة الكركم تكون كالتالي:مكونات الصبغة في المنزل
- 2 كوب من الماء.
- ٢ ملعقة من مسحوق الكركم، أو ربع كوب من الكركم الطازج.
- في البداية قومي بملأ وعاء به ماء ومن ثم ضعيه على الموقد إلى أن يتم الغليان.
- ومن ثم يتم إضافة ماء مرة أخرى، مع تحريكه بواسطة ملعقة إلى يذوب الكركم.
- وبعد ذلك قومي بإزالة الوعاء عن الموقد، مع ترك مزيج الكركم ليبرد.
- ومن ثم قومي بسكب مزيج الكركم بقنينة ضغط، مع وضعها على منشفة بالكتفين.
- قومي بارتداء قفازات، مع ثني الرقبة لكي تكون رأسك أعلى المغسلة.
- يتم ضخ مزيج الكركم من الجذور لأسفل الشعر وداخل حصل الشعر بواسطة استعمال اليدين، إلى أن يتم تغطية الصبغة بالكامل من الشعر.
- ومن ثم يتم تمشيط الشعر لكي يتم تتوزع الصبغة جيدًا، وتركها حتى مرور ربع ساعة.
- يتم غسل الشعر بواسطة الماء مع تصفيفه كالعادة.
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صبغة الشعر باللون الأشقر بالكركم ، تريد أن تقوم بصنعها كل فتاة من المنزل، إذ أن الكركم من أبرز التوابل الهندية أهمية الذي يتم استخراجه من خلال سحق جذور النبات الخاص بالكركم، إذ أن الاسم العلمي الخاص به “الكركم الطويل” الذي ينمو ببلدان جنوب آسيا، كما أن لمسحوق الكركم الكثير من الاستعمالات؛ مثل: استعماله كتوابل للطهي، كما يتم استخدامه في الدباغة؛ وذلك يرجع للونه الأصفر، إذ أن له فوائد صحية، وكذلك جمالية.صبغة الشعر باللون الأشقر بالكركم
توجد الكثير من الطرق الطبيعية الخاصة بصبغ الشعر، ومن أبرزها: الكركم، وهذا إما للتسلية، أو لكي يتم تغطية الشيب، ومن بينها: محلول الكركم، إذ أن تلك الطريقة تمنح الشعر اللون الأشقر الذهبي، وبالتحديد على الشعر ذو اللون الفاتح، كما أن الطريقة التي تتعلق بإعداد تلك الصبغة ذات اللون الأشقر بواسطة الكركم تكون كالتالي:مكونات الصبغة في المنزل
- 2 كوب من الماء.
- ٢ ملعقة من مسحوق الكركم، أو ربع كوب من الكركم الطازج.
- في البداية قومي بملأ وعاء به ماء ومن ثم ضعيه على الموقد إلى أن يتم الغليان.
- ومن ثم يتم إضافة ماء مرة أخرى، مع تحريكه بواسطة ملعقة إلى يذوب الكركم.
- وبعد ذلك قومي بإزالة الوعاء عن الموقد، مع ترك مزيج الكركم ليبرد.
- ومن ثم قومي بسكب مزيج الكركم بقنينة ضغط، مع وضعها على منشفة بالكتفين.
- قومي بارتداء قفازات، مع ثني الرقبة لكي تكون رأسك أعلى المغسلة.
- يتم ضخ مزيج الكركم من الجذور لأسفل الشعر وداخل حصل الشعر بواسطة استعمال اليدين، إلى أن يتم تغطية الصبغة بالكامل من الشعر.
- ومن ثم يتم تمشيط الشعر لكي يتم تتوزع الصبغة جيدًا، وتركها حتى مرور ربع ساعة.
- يتم غسل الشعر بواسطة الماء مع تصفيفه كالعادة.
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