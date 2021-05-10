سر تحضير كرات البسبوسة بالمكسرات في 3 دقايق بطعم خطير

كرات البسبوسة من الحلوى اللذيذة والمميز، فهي جزء من البسبوسة العادية ولكنها له مذاق مختلفة ونكهة طيبة، وطريقة جديدة ومختلفة، فهذا النوع من الحلوى يناسب مناسبات عديدة، وكثير منا يطلق على كرات البسبوسة لقب الشيكولاتة، وذلك الاسم يطلق عليها في بعض البلاد ومن هنا سنقوم بعرض طريقة مبسطة لعمل كرات البسبوسة.كرات البسبوسة
تحتوي هذه الحلوى على نسبة متوسطة من السعرات الحرارية، بل وفيها قيمة غذائية لامتلاكها بعض المكونات التي تغذي الجسم مثل جوز الهند ونتعرف على باقي المكونات من التالي:طريقة عمل كرات البسبوسة
هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن من خلال عمل كرات البسبوسة، فيمكن إعدادها في دقائق معدودة من خلال عمل كرات البسبوسة داخل المنزل والحصول على نتيجة مميزة ونكهة طيبة وطعم رائع.
مقادير كرات البسبوسة
- علبة متوسطة قشطة.
- نصف كوب سمنة.
- نصف كوب سكر ناعم.
- كوب زبادي بلدي حجم متوسط.
- نصف كوب من جوز الهند.
- كوبان سميد بسبوسة خشن.
- ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- مكسرات مشكلة حسب الطلب (البندق المحمص واللوز).
للحصول على نتيجة رائعة لابد من اتباع الخطوات بطريقة منسقة كما هي.
- تدفئة السمن على النار ثم سكبها على سميد البسبوسة ونقلب، وذلك حتى يمتص السميد السمنة.
- نقوم بإضافة البيكنج بودر إلى الخليط ثم الزبادي والقشطة وجوز الهند مع استمرار التقليب، حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها البعض وتتشكل عجينة متماسكة.
- نقوم بدهن القالب بالسمنة وعليها رشة بسيطة من السميد كي لا تلتصق وتعطي درجة واحدة البسبوسة، ونقوم بعمل كرات ووضعها في القالب ثم رشها بالمكسرات.
- تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يسخن ونقوم بإدخال القالب الفرن لمدة ثلث ساعة.
- نخرج القالب من الفرن ثم نسكب الشربات ساخن عليها عند خروجها من الفرن مباشرةً.
- نتركها تبرد ثم نضعها في أطباق التقديم، وبذلك نكون اعددنا كرات البسبوسة في دقائق معدودة .
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كرات البسبوسة من الحلوى اللذيذة والمميز، فهي جزء من البسبوسة العادية ولكنها له مذاق مختلفة ونكهة طيبة، وطريقة جديدة ومختلفة، فهذا النوع من الحلوى يناسب مناسبات عديدة، وكثير منا يطلق على كرات البسبوسة لقب الشيكولاتة، وذلك الاسم يطلق عليها في بعض البلاد ومن هنا سنقوم بعرض طريقة مبسطة لعمل كرات البسبوسة.كرات البسبوسة
تحتوي هذه الحلوى على نسبة متوسطة من السعرات الحرارية، بل وفيها قيمة غذائية لامتلاكها بعض المكونات التي تغذي الجسم مثل جوز الهند ونتعرف على باقي المكونات من التالي:طريقة عمل كرات البسبوسة
هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن من خلال عمل كرات البسبوسة، فيمكن إعدادها في دقائق معدودة من خلال عمل كرات البسبوسة داخل المنزل والحصول على نتيجة مميزة ونكهة طيبة وطعم رائع.
مقادير كرات البسبوسة
- علبة متوسطة قشطة.
- نصف كوب سمنة.
- نصف كوب سكر ناعم.
- كوب زبادي بلدي حجم متوسط.
- نصف كوب من جوز الهند.
- كوبان سميد بسبوسة خشن.
- ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- مكسرات مشكلة حسب الطلب (البندق المحمص واللوز).
للحصول على نتيجة رائعة لابد من اتباع الخطوات بطريقة منسقة كما هي.
- تدفئة السمن على النار ثم سكبها على سميد البسبوسة ونقلب، وذلك حتى يمتص السميد السمنة.
- نقوم بإضافة البيكنج بودر إلى الخليط ثم الزبادي والقشطة وجوز الهند مع استمرار التقليب، حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها البعض وتتشكل عجينة متماسكة.
- نقوم بدهن القالب بالسمنة وعليها رشة بسيطة من السميد كي لا تلتصق وتعطي درجة واحدة البسبوسة، ونقوم بعمل كرات ووضعها في القالب ثم رشها بالمكسرات.
- تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يسخن ونقوم بإدخال القالب الفرن لمدة ثلث ساعة.
- نخرج القالب من الفرن ثم نسكب الشربات ساخن عليها عند خروجها من الفرن مباشرةً.
- نتركها تبرد ثم نضعها في أطباق التقديم، وبذلك نكون اعددنا كرات البسبوسة في دقائق معدودة .
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