سر تحضير كرات البسبوسة بالمكسرات في 3 دقايق بطعم خطير

كرات البسبوسة من الحلوى اللذيذة والمميز، فهي جزء من البسبوسة العادية ولكنها له مذاق مختلفة ونكهة طيبة، وطريقة جديدة ومختلفة، فهذا النوع من الحلوى يناسب مناسبات عديدة، وكثير منا يطلق على كرات البسبوسة لقب الشيكولاتة، وذلك الاسم يطلق عليها في بعض البلاد ومن هنا سنقوم بعرض طريقة مبسطة لعمل كرات البسبوسة.

كرات البسبوسة

تحتوي هذه الحلوى على نسبة متوسطة من السعرات الحرارية، بل وفيها قيمة غذائية لامتلاكها بعض المكونات التي تغذي الجسم مثل جوز الهند ونتعرف على باقي المكونات من التالي:

هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن من خلال عمل كرات البسبوسة، فيمكن إعدادها في دقائق معدودة من خلال عمل كرات البسبوسة داخل المنزل والحصول على نتيجة مميزة ونكهة طيبة وطعم رائع.

مقادير كرات البسبوسة

علبة متوسطة قشطة.

نصف كوب سمنة.

نصف كوب سكر ناعم.

كوب زبادي بلدي حجم متوسط.

نصف كوب من جوز الهند.

كوبان سميد بسبوسة خشن.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

مكسرات مشكلة حسب الطلب (البندق المحمص واللوز).

طريقة تحضير كرات البسبوسة

للحصول على نتيجة رائعة لابد من اتباع الخطوات بطريقة منسقة كما هي.