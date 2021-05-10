غيري لون شعرك بلون جرئ طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر بمكونات طبيعية 100%

صبع الشعر باللون الأحمر بمكونات طبيعية يحميكِ من الأضرار التي قد تلحق شعرك حينما تستخدمين الصبغات الصناعية التي تحتوي على مواد كيميائية مُتلفة ومُهلكة للشعر، قد تكون البدائل الطبيعية لا تعطي نفس درجة لون الصبغات الصناعية لكنها مُرضية تمامًا، ولا تجعلك تعانين من تلف وتقصيف الشعر الذي يتبعه شهور من العلاج. 3 وصفات لصبغ الشعر باللون الأحمر الكركدية 3 وصفات لصبغ الشعر باللون الأحمر هذه إحدى الوصفات المشهورة لجعل شعرك لونه أحمر بشكل طبيعي. المكونات: زهرات كركدية

عصرة ليمون طريقة التحضير: نضع الكركدية في الماء ونتركه على النار حتى الغليان، ثم نتركه جانبًا حتى يبرد.

نصفي الكركدية ثن يؤخذ الماء ونضيف عليه عصرالليمون، ونضع منه على الشعر أثناء الاستحمام. وتكرر هذه الوصفة مرة اسبوعيًا على الأقل إلى أن تصلي للدرجة المطلوبة. البنجر من الشائع أن الكركدية يعطي أفضل نتيجة طبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر، لكن البنجر يعطي نتيجة أقوى من الكركدية، ويجعلك تحصلين على لون أحمر داكن. المكونات: واحدة صغيرة من البنجر. طريقة التحضير: نضع البنجر المقطع إلى شرائح في الماء ونتركها حتى الغليان، ثم تُصفّى بعد أن تبرد.

نضع عصير البنجر السابق على الشعر بعد غسله لمدة ساعة.

يُغطى الشعر خلال هذه المدة ثم يُشطف جيدًا. الحناء الحناء تخلط الحناء بإحدى الوصفات السابقة للحصول على نتيجة أفضل. المكونات: 100 جرام من الحناء الطبيعية. طريقة التحضير: إضافة الماء إلى الحناء وخلطهم في وعاء حتى الوصول إلى قوام مناسب، أو تستبدل الماء بعصير البنجر أو عصير الكركدية.

يُغطى الوعاء ويترك 12 ساعة.

يُغسل الشعر جيدًا ويجفف قبب وضع الحناء.

قبل وضع خليط الحناء على الشعر يُدهن الجبهة والأذنين بكريم مرطب لكي يسهل إزالة الحناء التي قد تسقط عليهم.

يُقسم الشعر إلى 4 أرباع، وكل ربع يمكنك تقسيمه إلى خُصل.

وضع الحناء على الشعر، ثم قومي بتغطية رأسكِ.

تترك الحناء على الشعر لمدة ما بين 4 لـ 6 ساعات.

أخيرًا يُغسل الشعر. الوسوم

صبع الشعر باللون الأحمر بمكونات طبيعية يحميكِ من الأضرار التي قد تلحق شعرك حينما تستخدمين الصبغات الصناعية التي تحتوي على مواد كيميائية مُتلفة ومُهلكة للشعر، قد تكون البدائل الطبيعية لا تعطي نفس درجة لون الصبغات الصناعية لكنها مُرضية تمامًا، ولا تجعلك تعانين من تلف وتقصيف الشعر الذي يتبعه شهور من العلاج. 3 وصفات لصبغ الشعر باللون الأحمر الكركدية 3 وصفات لصبغ الشعر باللون الأحمر هذه إحدى الوصفات المشهورة لجعل شعرك لونه أحمر بشكل طبيعي. المكونات: زهرات كركدية

عصرة ليمون طريقة التحضير: نضع الكركدية في الماء ونتركه على النار حتى الغليان، ثم نتركه جانبًا حتى يبرد.

نصفي الكركدية ثن يؤخذ الماء ونضيف عليه عصرالليمون، ونضع منه على الشعر أثناء الاستحمام. وتكرر هذه الوصفة مرة اسبوعيًا على الأقل إلى أن تصلي للدرجة المطلوبة. البنجر من الشائع أن الكركدية يعطي أفضل نتيجة طبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر، لكن البنجر يعطي نتيجة أقوى من الكركدية، ويجعلك تحصلين على لون أحمر داكن. المكونات: واحدة صغيرة من البنجر. طريقة التحضير: نضع البنجر المقطع إلى شرائح في الماء ونتركها حتى الغليان، ثم تُصفّى بعد أن تبرد.

نضع عصير البنجر السابق على الشعر بعد غسله لمدة ساعة.

يُغطى الشعر خلال هذه المدة ثم يُشطف جيدًا. الحناء الحناء تخلط الحناء بإحدى الوصفات السابقة للحصول على نتيجة أفضل. المكونات: 100 جرام من الحناء الطبيعية. طريقة التحضير: إضافة الماء إلى الحناء وخلطهم في وعاء حتى الوصول إلى قوام مناسب، أو تستبدل الماء بعصير البنجر أو عصير الكركدية.

يُغطى الوعاء ويترك 12 ساعة.

يُغسل الشعر جيدًا ويجفف قبب وضع الحناء.

قبل وضع خليط الحناء على الشعر يُدهن الجبهة والأذنين بكريم مرطب لكي يسهل إزالة الحناء التي قد تسقط عليهم.

يُقسم الشعر إلى 4 أرباع، وكل ربع يمكنك تقسيمه إلى خُصل.

وضع الحناء على الشعر، ثم قومي بتغطية رأسكِ.

تترك الحناء على الشعر لمدة ما بين 4 لـ 6 ساعات.

أخيرًا يُغسل الشعر.

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