كحك العيد النااعم بالملبن والمكسرات بالطريقة الاصلية الفاخرة لاشهر محلات الحلويات

كحك العيد النااعم بالملبن والمكسرات بالطريقة الاصلية ، الكحك بالملبن والمكسرات من العادات العربية الشهيرة خاصة في رمضان مبارك حيث من ضمن أهم عادات دخول العيد هو تحضير الكحك ومن أشهر أنواع الكحك هو بالملبن والمكسرات حيث أنه يكون ذات مذاق شهي وجميل جدًا ويكون ذات شكل جميل للأطفال ويحببهم فيه ويكون جميل في الشكل والطعام عند تقديمه للضيوف وتكلفته في المعقول ولا يحتاج جهد ووقت كبير في التحضير. كحك العيد النااعم بالملبن والمكسرات بالطريقة الاصلية :- :- المكونات:- كيلو من الدقيق.

400 جرام من السمنة.

ملعقتين كبيرتين من السكر الناعم.

ماء دافئ للعجن.

قليل من السمسم على حسب الرغبة.

ملعقة خميرة مذابه في نصف كوب ماء فاتر وملعقة سكر وتقلب.

ربع كيلو ملبن.

نوع المكسرات المرغوب فيه. طريقة التحضير:- في وعاء كبير نضع الدقيق مع السكر ومع السمسم ونذيب السمن على النار ثم نضعه في منتصف الخليط ونقلب جيدًا حتى يمتزج الخليط جيدًا مع بعضه.

نضيف الخميرة والماء تدريجيا مع العجن حتى تتكون عجينه لينة لا تلتصق سهل تشكيلها.

نقوم بفك الملبن بملعقة فوق بخار الماء الساخن لدقيقتين ثم نضعه مع المكسرات وتقلب حتى يختلط الملبن بالمكسرات.

نشكل الكحك على هيئة دوائر صغيرة كي يكون جيد المظهر ثم نضع قطعه من الحشو في منتصف كل كحكة ونقوم بغلقها جيدًا كالكرة ونقوم بنقشها.

يخبز الكحك في الفرن على درجه حرارة متوسطة حتى يصبح ذهبي اللون ثم يترك حتى يبرد ويرش بالسكر البودرة ويقدم. اسهل طريقة لعمل الكحك بالملبن والمكسرات:- طريقة التحضير:-اسهل طريقة لعمل الكحك بالملبن والمكسرات:- المكونات:- كيلو من الدقيق.

2كوب سمنه.

نصف كوب من السمسم.

2ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة خميرة.

كوب من زيت الذرة.

كوب من الحليب الدافئ. حشو الكجك تمر أو ملبن أو أي نوع من المكسرات حسب الرغبة. طريقه التحضير:- اخلطي الدقيق مع بكينج بودر والسمسم جيداً ثم نضع السمن والزيت على النار جيدا ثم نخلط خليط الدقيق مع خليط السمن ونقوم بالعجن لبعض الوقت.

نضع السكر والخميرة والحليب الدافئ ونخلطهم معًا ثم نخلط العجين والمكونات كلها مع اللبن عن طريق التقليب لا العجن.

نترك عجينة الكحك حتى ترتفع ويتضاعف حجمها.

حتى ترتفع ويتضاعف حجمها. نقوم بتشكيل الكحك على شكل دوائر حسب الرغبة وحسوه من المنتصف ثم نقوم بالنقش ويدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة في الصواني حتى يستوي ويأخذ اللون الذهبي ويمكن رش سمر بودرة عليه ويقدم بارد. طريقه التحضير:- الوسوم

كحك العيد النااعم بالملبن والمكسرات بالطريقة الاصلية ، الكحك بالملبن والمكسرات من العادات العربية الشهيرة خاصة في رمضان مبارك حيث من ضمن أهم عادات دخول العيد هو تحضير الكحك ومن أشهر أنواع الكحك هو بالملبن والمكسرات حيث أنه يكون ذات مذاق شهي وجميل جدًا ويكون ذات شكل جميل للأطفال ويحببهم فيه ويكون جميل في الشكل والطعام عند تقديمه للضيوف وتكلفته في المعقول ولا يحتاج جهد ووقت كبير في التحضير. كحك العيد النااعم بالملبن والمكسرات بالطريقة الاصلية :- :- المكونات:- كيلو من الدقيق.

400 جرام من السمنة.

ملعقتين كبيرتين من السكر الناعم.

ماء دافئ للعجن.

قليل من السمسم على حسب الرغبة.

ملعقة خميرة مذابه في نصف كوب ماء فاتر وملعقة سكر وتقلب.

ربع كيلو ملبن.

نوع المكسرات المرغوب فيه. طريقة التحضير:- في وعاء كبير نضع الدقيق مع السكر ومع السمسم ونذيب السمن على النار ثم نضعه في منتصف الخليط ونقلب جيدًا حتى يمتزج الخليط جيدًا مع بعضه.

نضيف الخميرة والماء تدريجيا مع العجن حتى تتكون عجينه لينة لا تلتصق سهل تشكيلها.

نقوم بفك الملبن بملعقة فوق بخار الماء الساخن لدقيقتين ثم نضعه مع المكسرات وتقلب حتى يختلط الملبن بالمكسرات.

نشكل الكحك على هيئة دوائر صغيرة كي يكون جيد المظهر ثم نضع قطعه من الحشو في منتصف كل كحكة ونقوم بغلقها جيدًا كالكرة ونقوم بنقشها.

يخبز الكحك في الفرن على درجه حرارة متوسطة حتى يصبح ذهبي اللون ثم يترك حتى يبرد ويرش بالسكر البودرة ويقدم. اسهل طريقة لعمل الكحك بالملبن والمكسرات:- طريقة التحضير:-اسهل طريقة لعمل الكحك بالملبن والمكسرات:- المكونات:- كيلو من الدقيق.

2كوب سمنه.

نصف كوب من السمسم.

2ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة خميرة.

كوب من زيت الذرة.

كوب من الحليب الدافئ. حشو الكجك تمر أو ملبن أو أي نوع من المكسرات حسب الرغبة. طريقه التحضير:- اخلطي الدقيق مع بكينج بودر والسمسم جيداً ثم نضع السمن والزيت على النار جيدا ثم نخلط خليط الدقيق مع خليط السمن ونقوم بالعجن لبعض الوقت.

نضع السكر والخميرة والحليب الدافئ ونخلطهم معًا ثم نخلط العجين والمكونات كلها مع اللبن عن طريق التقليب لا العجن.

نترك عجينة الكحك حتى ترتفع ويتضاعف حجمها.

حتى ترتفع ويتضاعف حجمها. نقوم بتشكيل الكحك على شكل دوائر حسب الرغبة وحسوه من المنتصف ثم نقوم بالنقش ويدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة في الصواني حتى يستوي ويأخذ اللون الذهبي ويمكن رش سمر بودرة عليه ويقدم بارد. طريقه التحضير:-

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