اسرار معمول التمر السعودي الناعم الدايب بطريقة المحلات اسهل طريقة والذ طعم

اسرار معمول التمر السعودي الناعم الدايب بطريقة المحلات في الدول العربية هناك طرق عديدة لإعداد هذا النموذج، وتحتل الحلويات الخليجية مكانة خاصة في ترفيه العرب، فبدأوا بالتحضير لعيد الفطر، حيث أن للحلويات السعودية خصائصها الخاصة، حتى لو كانت ذات أساس عربي أو غربي أو حتى تركي، ويتم ذلك على وجه التحديد باستخدام النكهات الشرقية مثل الزعفران والهيل.

المكوّنات

ننخل حوالي 2 كوب ونصف الدقيق الأبيض المستخدم لجميع الأغراض،ونضيف عليه ملعقة قليلة من البيكينغ باودر، وذلك مع القليل من الملح المستخدم في الأطعمة، ونضيف عليه ملعقة قليلة من مسحوق الهال الناعم، مع 1/2 كوب زبدة طرية غير مملحة، كذلك عليهم 1/2 كوب سكر أبيض بودرة، حسب الموجود لديك، ربع كوب زيت نباتي أو زبدة، سمن بلدي، وعليه بيضة واحدة ممتلية بدرجة حرارة الحجرة، وأخر يتم إضافته رشة قليلة من خلاصة الفانيليا.

كمية معجون التمر الناعم.

رشة قرفة حسب الرغبة.

الزخرفة: كمية على حب الرغبة من السكر البودرة.