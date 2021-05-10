اسرار معمول التمر السعودي الناعم الدايب بطريقة المحلات اسهل طريقة والذ طعم

اسرار معمول التمر السعودي الناعم الدايب بطريقة المحلات في الدول العربية هناك طرق عديدة لإعداد هذا النموذج، وتحتل الحلويات الخليجية مكانة خاصة في ترفيه العرب، فبدأوا بالتحضير لعيد الفطر، حيث أن للحلويات السعودية خصائصها الخاصة، حتى لو كانت ذات أساس عربي أو غربي أو حتى تركي، ويتم ذلك على وجه التحديد باستخدام النكهات الشرقية مثل الزعفران والهيل.اسرار معمول التمر السعودي الناعم الدايب بطريقة المحلات
المكوّنات
ننخل حوالي 2 كوب ونصف الدقيق الأبيض المستخدم لجميع الأغراض،ونضيف عليه ملعقة قليلة من البيكينغ باودر، وذلك مع القليل من الملح المستخدم في الأطعمة، ونضيف عليه ملعقة قليلة من مسحوق الهال الناعم، مع 1/2 كوب زبدة طرية غير مملحة، كذلك عليهم 1/2 كوب سكر أبيض بودرة، حسب الموجود لديك، ربع كوب زيت نباتي أو زبدة، سمن بلدي، وعليه بيضة واحدة ممتلية بدرجة حرارة الحجرة، وأخر يتم إضافته رشة قليلة من خلاصة الفانيليا.مكوّنات الحشو
- كمية معجون التمر الناعم.
- رشة قرفة حسب الرغبة.
- الزخرفة: كمية على حب الرغبة من السكر البودرة.
- قومي بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية، ثم اضبطي الرف الأوسط، ونجهز صواني لعمل معمول التمر السعودي.
العجينة ضعي العجينة والدقيق والملح والبيكنج بودر والهيل والسكر في وعاء محضرة الطعام واخلطيهم بسرعة متوسطة لبضع ثوان لخلط المكونات مع بعضها.
- نضيف رشة الفانيليا والبيض ونقلب بسرعة متوسطة حتى تصبح العجينة متماسكة.
- بعد هذه الخطوة قومي بإضافة الزبدة أو السمن مع الاحتفاظ بفتات الخليط.
- ضع العجينة على الطاولة أمامك قومي بعجنها جيداً 4-5 مرات حتى تصبح لزجة
- تشكيل وتزيين معمول التمر السعودي: قومي بوضع التمر على الطبق بجانبك
- ضعي قطعة من العجين بجانبك (حسب حجم القالب الذي تم استعماله في صنع القالب) ويتم تشكيلها على شكل كرات.
- اصنع مقبسًا بسيطًا وضع فيه عددًا مناسبًا من التمر، وبعد ذلك تغلق العجينة على التمر لتشكيل كرة.
- ضع الكرة في القالب واضغط لاعتماد شكل القالب عليها، بعد ذلك معمول التمر السعودي جاهز لقلبه من القالب وهو مزخرف.
- ضعي حبات الذرة المعمول في الصينية مفصولة عن بعضها.
- ضع الصينية في الفرن لمدة 20-25 دقيقة، حتى يتحول لون معمول التمر إلى لون الذهب.
- اتركي معمول التمر السعودي يبرد تمامًا قبل الأكل ويمكن تقديمة مع المشروبات والعصائر فهو من اشهي الحلويات.
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اسرار معمول التمر السعودي الناعم الدايب بطريقة المحلات في الدول العربية هناك طرق عديدة لإعداد هذا النموذج، وتحتل الحلويات الخليجية مكانة خاصة في ترفيه العرب، فبدأوا بالتحضير لعيد الفطر، حيث أن للحلويات السعودية خصائصها الخاصة، حتى لو كانت ذات أساس عربي أو غربي أو حتى تركي، ويتم ذلك على وجه التحديد باستخدام النكهات الشرقية مثل الزعفران والهيل.اسرار معمول التمر السعودي الناعم الدايب بطريقة المحلات
المكوّنات
ننخل حوالي 2 كوب ونصف الدقيق الأبيض المستخدم لجميع الأغراض،ونضيف عليه ملعقة قليلة من البيكينغ باودر، وذلك مع القليل من الملح المستخدم في الأطعمة، ونضيف عليه ملعقة قليلة من مسحوق الهال الناعم، مع 1/2 كوب زبدة طرية غير مملحة، كذلك عليهم 1/2 كوب سكر أبيض بودرة، حسب الموجود لديك، ربع كوب زيت نباتي أو زبدة، سمن بلدي، وعليه بيضة واحدة ممتلية بدرجة حرارة الحجرة، وأخر يتم إضافته رشة قليلة من خلاصة الفانيليا.مكوّنات الحشو
- كمية معجون التمر الناعم.
- رشة قرفة حسب الرغبة.
- الزخرفة: كمية على حب الرغبة من السكر البودرة.
- قومي بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية، ثم اضبطي الرف الأوسط، ونجهز صواني لعمل معمول التمر السعودي.
العجينة ضعي العجينة والدقيق والملح والبيكنج بودر والهيل والسكر في وعاء محضرة الطعام واخلطيهم بسرعة متوسطة لبضع ثوان لخلط المكونات مع بعضها.
- نضيف رشة الفانيليا والبيض ونقلب بسرعة متوسطة حتى تصبح العجينة متماسكة.
- بعد هذه الخطوة قومي بإضافة الزبدة أو السمن مع الاحتفاظ بفتات الخليط.
- ضع العجينة على الطاولة أمامك قومي بعجنها جيداً 4-5 مرات حتى تصبح لزجة
- تشكيل وتزيين معمول التمر السعودي: قومي بوضع التمر على الطبق بجانبك
- ضعي قطعة من العجين بجانبك (حسب حجم القالب الذي تم استعماله في صنع القالب) ويتم تشكيلها على شكل كرات.
- اصنع مقبسًا بسيطًا وضع فيه عددًا مناسبًا من التمر، وبعد ذلك تغلق العجينة على التمر لتشكيل كرة.
- ضع الكرة في القالب واضغط لاعتماد شكل القالب عليها، بعد ذلك معمول التمر السعودي جاهز لقلبه من القالب وهو مزخرف.
- ضعي حبات الذرة المعمول في الصينية مفصولة عن بعضها.
- ضع الصينية في الفرن لمدة 20-25 دقيقة، حتى يتحول لون معمول التمر إلى لون الذهب.
- اتركي معمول التمر السعودي يبرد تمامًا قبل الأكل ويمكن تقديمة مع المشروبات والعصائر فهو من اشهي الحلويات.
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