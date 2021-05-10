أسهل وصفة لـ كرات البطاطس بالكريمة والدجاج في البيت

كرات البطاطس بالكريمة هي من أكثر المأكولات التي يفضلها الكبار والصغار وهي تحتوي على الدجاج أيضاً، فهم يفضلون الدجاج والبطاطس كثيراً خاصةً مع نكهة الفلفل الرومي الذي يضاف إليها مع التوابل والخضار، وعندما نقوم برش الجبنة نصل إلى قمة الطعم الرائع ويكون شكلها لذيذ جداً بسبب اللون الذهبي. مقادير كرات البطاطس بالكريمة لتحضير الطبقة الأولى

3 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة

½ كيلو دجاج مقطع شرائح

3 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة ملح

بصلة مفرومة شرائح

برش 1 حبة جزر

فلفل رومي ملون مقطع شرائح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار

½ ملعقة صغيرة سبع بهارات

لتحضير طبقة البطاطس

5 حبات بطاطس مسلوقة

ملعقتين طعام زبدة

½ كأس من الحليب

رشة ملح وفلفل أسود

لتحضير الصوص الكريمي

1 كأس كريمة سائلة

1 ½ كأس حليب

ملعقتين طعام جبنة كريمية

رشة ملح وفلفل أسود

للتزيين

كزبرة مفرومة ناعمة

¼ كأس برش موزاريلا أو شيدر طريقة تحضير كرات البطاطس بالكريمة نضع ملعقتين من الزيت على النار حتى يسخن، ونضيف له الدجاج مع التقليب والتحريك المستمر حتى ينضج، لمدة عشر دقائق ونخرجها في طبق ونتركها.

نضيف ملعقة أخرى من الزيت لنفس المقلاة السابقة ونسكب فيها البصل والثوم مع التحريك حتى يذبلان تماماً.

نضع الدجاج مرة أخرى مع وضع الفلفل الألوان معه والجزر ونمزج تلك المكونات جيداً.

بعدها نقوم بإضافة التوابل الملح والفلفل الأسود والأحمر والسبع بهارات ونحركهم ليتم اختلاط كل النكهات ونتركها على نار خفيفة لمدة خمس دقائق.

في نفس الوقت نهرس البطاطس المسلوقة في وعاء مع إضافة الزبدة والحليب وبعض الملح والفلفل الأسود ونترك الخليط.

نجهز الصوص بالكريمة السائلة والحليب في حلة ونضع الجبن الكريمي وتوابل ونقوم بالترحيلك ونتركهم حتى يغلي.

نضع في طبق آخر الدجاج وعليه الجبن المبشور ونضع به كرات البطاطس ونضعها فوق الدجاج ونرش باقي الجبن المبشور.

نضعهم بالفرن على درجة حرارة عالية ثم نشغل المشواه لخمس دقائق حتى يصبح ذهبياُ. مقادير كرات البطاطس بالكريمةطريقة تحضير كرات البطاطس بالكريمة الوسوم

كرات البطاطس بالكريمة هي من أكثر المأكولات التي يفضلها الكبار والصغار وهي تحتوي على الدجاج أيضاً، فهم يفضلون الدجاج والبطاطس كثيراً خاصةً مع نكهة الفلفل الرومي الذي يضاف إليها مع التوابل والخضار، وعندما نقوم برش الجبنة نصل إلى قمة الطعم الرائع ويكون شكلها لذيذ جداً بسبب اللون الذهبي. مقادير كرات البطاطس بالكريمة لتحضير الطبقة الأولى

3 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة

½ كيلو دجاج مقطع شرائح

3 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة ملح

بصلة مفرومة شرائح

برش 1 حبة جزر

فلفل رومي ملون مقطع شرائح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار

½ ملعقة صغيرة سبع بهارات

لتحضير طبقة البطاطس

5 حبات بطاطس مسلوقة

ملعقتين طعام زبدة

½ كأس من الحليب

رشة ملح وفلفل أسود

لتحضير الصوص الكريمي

1 كأس كريمة سائلة

1 ½ كأس حليب

ملعقتين طعام جبنة كريمية

رشة ملح وفلفل أسود

للتزيين

كزبرة مفرومة ناعمة

¼ كأس برش موزاريلا أو شيدر طريقة تحضير كرات البطاطس بالكريمة نضع ملعقتين من الزيت على النار حتى يسخن، ونضيف له الدجاج مع التقليب والتحريك المستمر حتى ينضج، لمدة عشر دقائق ونخرجها في طبق ونتركها.

نضيف ملعقة أخرى من الزيت لنفس المقلاة السابقة ونسكب فيها البصل والثوم مع التحريك حتى يذبلان تماماً.

نضع الدجاج مرة أخرى مع وضع الفلفل الألوان معه والجزر ونمزج تلك المكونات جيداً.

بعدها نقوم بإضافة التوابل الملح والفلفل الأسود والأحمر والسبع بهارات ونحركهم ليتم اختلاط كل النكهات ونتركها على نار خفيفة لمدة خمس دقائق.

في نفس الوقت نهرس البطاطس المسلوقة في وعاء مع إضافة الزبدة والحليب وبعض الملح والفلفل الأسود ونترك الخليط.

نجهز الصوص بالكريمة السائلة والحليب في حلة ونضع الجبن الكريمي وتوابل ونقوم بالترحيلك ونتركهم حتى يغلي.

نضع في طبق آخر الدجاج وعليه الجبن المبشور ونضع به كرات البطاطس ونضعها فوق الدجاج ونرش باقي الجبن المبشور.

نضعهم بالفرن على درجة حرارة عالية ثم نشغل المشواه لخمس دقائق حتى يصبح ذهبياُ. مقادير كرات البطاطس بالكريمةطريقة تحضير كرات البطاطس بالكريمة

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