تكات تحضير وصفة بسكويت الينسون المفيد لأطفالك بأقل تكلفة وأقصر وقت

بسكويت الينسون ، طعمه رائع للغاية، وهو من بين أنواع البسكويت المحبب للأطفال، والذي يعشقه الكبار، وتبحث كل الأمهات وكذلك كافة الفتيات الذين هم مقبلون على الزواج على طريقة إعداد بسكويت الينسون لأبسط الطرق، إذ أنه يتميز بأنه قليل التكلفة والمكونات، كما أن طريقة إعداده لا تستغرق الكثير من الوقت.

فيما يلي طريقة إعداد بسكويت الينسون بالمكونات البسيطة والسلسة، التي تبحث عنها كل أم وربة منزل، وكذلك كل فتاة تكون مقبلة على الزواج.

مكونات بسكويت الينسون

كوب ونصف من الدقيق الأبيض العادي.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من اليانسون الحب.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ثلث كوب من الزيت النباتي.

ثلث كوب من السكر.

قومي في البداية بتسخين الفرن بدرجة حرارة 180° يتم مزج الزيت ومعه السكر بواسطة الخلاط الكهربائي.

وبعد ذلك قومي بإضافة البيض والفانيلا والمزج مرة أخرى، وبعد ذلك قومي بإضافة اليانسون.

انخلي الدقيق ومعه البيكنج باودر، ومن ثم مزجهما مع اليانسون إلى أن يتم تكون عجينة ثقيلة.

قومي بتجهيز صينية وسط ومستطيلة الشكل.

ومن ثم قومي بسكب العجينة بالصينية مع فردها بالتساوي.

قومي بإدخالها الفرن حتى20 دقيقة بالرف الأوسط، ومن ثم اخرجيها واتركيها إلى أن تبرد.

قومي بتقطيع البسكويت، مع تشغيل الفرن بجهة الشواية ومن ثم تحميره.

كوبان من السكر.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

مغلف من البيكنج باودر.

كوب من الحليب السائل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كوب من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من اليانسون.

ثلاث بيضات.