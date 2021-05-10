تعرفي على فوائد الفشار الصادمة التي يغفل عنها الكثيرون مهمة جداً

كثير منا يفضل تناول الفشار كنوع من التسالي ولا ندرك فوائد الفشار الموجودة فيه، فوجد فيه فوائد كثيرة ويعمل كمساعد الأنظمة الغذائية، ويعد الفشار من أكثر الأطعمة المفيدة للجسم، كما يحتوي على مواد تساعد على تنشيط الذاكرة ونقوم بعرض كل ذلك

فوائد الفشار

من منا لا يعشق تناول الفشار في وقت فراغه او وقت مشاهدة التلفاز، فهم من العناصر المسلية، بالإضافة إلى الفوائد العديد المخفية وراء كلمة تسالي ومن هنا سنقوم بتوضيح كل الفوائد ومنها:

يحتوي على مواد مفيدة مضادة للأكسدة

يحتوي الفشار على مادة البوليفينول (Polyphenol)، وتعد من مواد المضادة للأكسدة التي تقوم بعدم تراكم أي مواد ضارة أو دهون داخل الجسم، وتعمل أيضًا على التقليل من الإصابة بمرض السكري.

تحسين سرعة الدم داخل الجسم بشكل منتظم

تحسين وظائف الجهاز الهضمي.

التقليل من الأمراض الخطيرة مثل أمراض السرطانات.

يحتوي على الياف غنيه التي تساعد على زيادة مناعة الجسم.

يساعد على نقص وزن الجسم وذلك لأنه يقوم بتحسين وظائف الجهاز الهضمي.

يحتوي الفشار على ألياف غذائية، قد تصل نسبة احتياج جسم النساء الي 25 جرام، ولكن الرجال قد تصل إلى 38 جرام.

يحتوي على 387 سعر حراري

7% من فيتامين ب وتعد هذه نسبة معقولة للجسم.

12% من فيتامين ب3

8% من فيتامين ب6

18% من الحديد

36% من المغنيسيوم والفسفور

9% من البوتاسيوم

21% من الزنك

13% من النحاس

56% من المنغنيز

13 غرام من البروتين

78 غرام من الكربوهيدرات

5 غرام من الدهون

15 غرام من الألياف الغذائية.

القيم الغذائية للفشار

وكل هذا السعرات معدلات طبيعية تثبت أهمية فوائد الفشار الصحية.

طريقة تحضير الفشار الصحي في المنزل

نقوم بعرض أبسط الطرق لعمل الفشار المنزلي والتمتع بفوائد عديدة للجسم.

مقادير الفشار وكيفية تحضيرية

3 ملاعق كبيرة من زيت

نصف كوب ذرة فشار

نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

وضع الزيت في قدر على النار وضع ذرة الفشار وتغطيته ونترك على النار لمدة 3 دقائق ثم نضيف اليه الملح وبالهنا والشفا.