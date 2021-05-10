طريقة عمل مقرمشات الذرة الصفراء المملحة في المنزل

مقرمشات الذرة ، من أحلى الأطعمة المقرمشة التي يُحبها الجميع، إذ أنها لذيذة للغاية، لذلك تبحث الكثير من السيدات على طريقة إعدادها لجمال مذاقها، وحتى لا يقمن بشرائها من الخارج مرة أخرى، إذ أنهن دائمًا يُكثرون من شرائها، لذا فهنَّ الآن يرغبن في إعدادها من المنزل.مقرمشات الذرة
إن مقرمشات الذرة تُعد نوعًا من أنواع التسالي، التي يُحبها الكبير والصغير، لذا فالأمهات الآن يبحثنَّ عن كيفية إعدادها من البيت توفيرًا علينَّ أموالهنَّ، فهي غير مكلفة، كما أن مقاديرها بسيطة.
مكونات مقرمشات الذرة
- نصف كيلو من الذرة الصفراء
- كوب من الدقيق الأبيض
- ملح على حسب الذوق
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- ملعقة صغيرة من الكركم
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون
- ملعقة صغيرة من البهارات.
- نصف كوب من دقيق الذرة
- ربع كوب من دقيق البطاطس.
- قومي بنقع الذرة الصفراء حتى يوم كامل قبل أن تقومي باستعمالها.
- ومن قم يتم غليان الماء بالنار، ومن ثم إضافة الذرة الصفراء إلى أن يتم الاستواء حتى مرور ¾ استواء.
- لا ينبغي أن تقومي بطهيها إلى أن تستوي بالكامل ولا بد أن تكون حبة الذرة قاسية إذ تم الضغط عليها باليد لكي تكون مقرمشة.
- عقب أن تستوي ¾ استواء، قومي بوضعها بقدر نضيف ومن ثم قومي بإضافة التوابل جميعها والملح تبعًا للذوق.
- بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق الأبيض وكذلك دقيق الذرة مع دقيق البطاطس، كنا يمكنكِ أن تستبدلي دقيق الذرة والبطاطس بالدقيق العادي في إن لم يكونا متواجدين، كذلك تستطيعين أن تقومي بتعويضهما بالنشا.
- خلط كافة المقادير معًا, ومن ثم قومي بنخل الخليط من الدقيق المتبقي.
- بمقلاة بها زيت، قومي بإضافة الذرة مع قليها إلى أن تتحمر.
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مقرمشات الذرة ، من أحلى الأطعمة المقرمشة التي يُحبها الجميع، إذ أنها لذيذة للغاية، لذلك تبحث الكثير من السيدات على طريقة إعدادها لجمال مذاقها، وحتى لا يقمن بشرائها من الخارج مرة أخرى، إذ أنهن دائمًا يُكثرون من شرائها، لذا فهنَّ الآن يرغبن في إعدادها من المنزل.مقرمشات الذرة
إن مقرمشات الذرة تُعد نوعًا من أنواع التسالي، التي يُحبها الكبير والصغير، لذا فالأمهات الآن يبحثنَّ عن كيفية إعدادها من البيت توفيرًا علينَّ أموالهنَّ، فهي غير مكلفة، كما أن مقاديرها بسيطة.
مكونات مقرمشات الذرة
- نصف كيلو من الذرة الصفراء
- كوب من الدقيق الأبيض
- ملح على حسب الذوق
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- ملعقة صغيرة من الكركم
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون
- ملعقة صغيرة من البهارات.
- نصف كوب من دقيق الذرة
- ربع كوب من دقيق البطاطس.
- قومي بنقع الذرة الصفراء حتى يوم كامل قبل أن تقومي باستعمالها.
- ومن قم يتم غليان الماء بالنار، ومن ثم إضافة الذرة الصفراء إلى أن يتم الاستواء حتى مرور ¾ استواء.
- لا ينبغي أن تقومي بطهيها إلى أن تستوي بالكامل ولا بد أن تكون حبة الذرة قاسية إذ تم الضغط عليها باليد لكي تكون مقرمشة.
- عقب أن تستوي ¾ استواء، قومي بوضعها بقدر نضيف ومن ثم قومي بإضافة التوابل جميعها والملح تبعًا للذوق.
- بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق الأبيض وكذلك دقيق الذرة مع دقيق البطاطس، كنا يمكنكِ أن تستبدلي دقيق الذرة والبطاطس بالدقيق العادي في إن لم يكونا متواجدين، كذلك تستطيعين أن تقومي بتعويضهما بالنشا.
- خلط كافة المقادير معًا, ومن ثم قومي بنخل الخليط من الدقيق المتبقي.
- بمقلاة بها زيت، قومي بإضافة الذرة مع قليها إلى أن تتحمر.
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