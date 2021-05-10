طريقة عمل مقرمشات الذرة الصفراء المملحة في المنزل

مقرمشات الذرة ، من أحلى الأطعمة المقرمشة التي يُحبها الجميع، إذ أنها لذيذة للغاية، لذلك تبحث الكثير من السيدات على طريقة إعدادها لجمال مذاقها، وحتى لا يقمن بشرائها من الخارج مرة أخرى، إذ أنهن دائمًا يُكثرون من شرائها، لذا فهنَّ الآن يرغبن في إعدادها من المنزل.

إن مقرمشات الذرة تُعد نوعًا من أنواع التسالي، التي يُحبها الكبير والصغير، لذا فالأمهات الآن يبحثنَّ عن كيفية إعدادها من البيت توفيرًا علينَّ أموالهنَّ، فهي غير مكلفة، كما أن مقاديرها بسيطة.

مكونات مقرمشات الذرة

نصف كيلو من الذرة الصفراء

كوب من الدقيق الأبيض

ملح على حسب الذوق

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الكركم

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من البهارات.

نصف كوب من دقيق الذرة

ربع كوب من دقيق البطاطس.