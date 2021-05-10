غريبة العشر دقايق الدايبة الناعمه وسر المحلات بدون تشقق بطريقة سهله وطعم لذيذ

غريبة العشر دقايق الدايبة الناعمه وسر المحلات بدون تشقق حيث أن الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور والمحوجة من أهم الحلويات التي يتم تداولها خلال عيد الفطر المبارك، ويوجد الكثير من المحلات المتخصصة في شرائها ويقبل الكثير عليها، ولكن نجد البعض يفضلون القيام بعمل حلويات العيد في المنزل وعلى رأسهم الغريبة التي تتميز بقوامها الناعم الدايب، ولكن يرغبون دائماً في الوصفة السحرية لعمل غريبة العشر دقايق الدايبة وسر المحلات بالمنزل للحصول على الطعم والقوام المرغوب به، وهذا ما نطرحه عليك اليوم.

نظراً لأن الغريبة من أهم حلويات عيد الفطر حرصنا من موقعنا المتميز أن نوفر لمتابعينا الكرام طريقة عمل غريبة العشر دقايق الدايبة وسر المحلات:

كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة من الملح.

بياض بيضة واحدة.

كوب من السكر البودرة.

حبات من اللوز أو الفستق حسب الرغبة.