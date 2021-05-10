غريبة العشر دقايق الدايبة الناعمه وسر المحلات بدون تشقق بطريقة سهله وطعم لذيذ

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غريبة العشر دقايق الدايبة الناعمه وسر المحلات بدون تشقق حيث أن الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور والمحوجة من أهم الحلويات التي يتم تداولها خلال عيد الفطر المبارك، ويوجد الكثير من المحلات المتخصصة في شرائها ويقبل الكثير عليها، ولكن نجد البعض يفضلون القيام بعمل حلويات العيد في المنزل وعلى رأسهم الغريبة التي تتميز بقوامها الناعم الدايب، ولكن يرغبون دائماً في الوصفة السحرية لعمل غريبة العشر دقايق الدايبة وسر المحلات بالمنزل للحصول على الطعم والقوام المرغوب به، وهذا ما نطرحه عليك اليوم.غريبة العشر دقايق الدايبة الناعمه وسر المحلات بدون تشقق
نظراً لأن الغريبة من أهم حلويات عيد الفطر حرصنا من موقعنا المتميز أن نوفر لمتابعينا الكرام طريقة عمل غريبة العشر دقايق الدايبة وسر المحلات:المكونات:
- كوبان من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد من السمن بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة من الملح.
- بياض بيضة واحدة.
- كوب من السكر البودرة.
- حبات من اللوز أو الفستق حسب الرغبة.
- في إناء عميق مناسب للخلط قومي بوضع السمن والسكر البودرة ونقوم بتثبت المضرب الكهربائي أو اليدوي ويتم تشغيله على درجة متوسطة لعدة دقائق حتى تتجانس المكونات معاً ونحصل على مزيج أصفر فاتح وقوام سائل.
- من ثم نقوم بإضافة بياض بيضة واحدة في إناء الخلط مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات معاً.
- نقوم بعد ذلك بتغير المضرب الشبكي ويضاف لها الدقيق مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات معاً.
- مع الاستمرار في الضرب ويضاف الدقيق تدريجياً والملح لمدة دقيقتين حتى نحصل على قوام العجين المرغوب به.
- نترك العجين قليلاًحتى ترتاح ونقوم بتشكيل الغريبة الناعمه لكرات صغيرة ونضع بالمنتصف وترص بداخل الصواني وتترك لمدة 10 دقائق حتى يتم تغير لون وتبقى بيضاء فقط تنضج.
- تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً وتكون جاهزة للتقديم.
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غريبة العشر دقايق الدايبة الناعمه وسر المحلات بدون تشقق حيث أن الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور والمحوجة من أهم الحلويات التي يتم تداولها خلال عيد الفطر المبارك، ويوجد الكثير من المحلات المتخصصة في شرائها ويقبل الكثير عليها، ولكن نجد البعض يفضلون القيام بعمل حلويات العيد في المنزل وعلى رأسهم الغريبة التي تتميز بقوامها الناعم الدايب، ولكن يرغبون دائماً في الوصفة السحرية لعمل غريبة العشر دقايق الدايبة وسر المحلات بالمنزل للحصول على الطعم والقوام المرغوب به، وهذا ما نطرحه عليك اليوم.غريبة العشر دقايق الدايبة الناعمه وسر المحلات بدون تشقق
نظراً لأن الغريبة من أهم حلويات عيد الفطر حرصنا من موقعنا المتميز أن نوفر لمتابعينا الكرام طريقة عمل غريبة العشر دقايق الدايبة وسر المحلات:المكونات:
- كوبان من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد من السمن بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة من الملح.
- بياض بيضة واحدة.
- كوب من السكر البودرة.
- حبات من اللوز أو الفستق حسب الرغبة.
- في إناء عميق مناسب للخلط قومي بوضع السمن والسكر البودرة ونقوم بتثبت المضرب الكهربائي أو اليدوي ويتم تشغيله على درجة متوسطة لعدة دقائق حتى تتجانس المكونات معاً ونحصل على مزيج أصفر فاتح وقوام سائل.
- من ثم نقوم بإضافة بياض بيضة واحدة في إناء الخلط مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات معاً.
- نقوم بعد ذلك بتغير المضرب الشبكي ويضاف لها الدقيق مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات معاً.
- مع الاستمرار في الضرب ويضاف الدقيق تدريجياً والملح لمدة دقيقتين حتى نحصل على قوام العجين المرغوب به.
- نترك العجين قليلاًحتى ترتاح ونقوم بتشكيل الغريبة الناعمه لكرات صغيرة ونضع بالمنتصف وترص بداخل الصواني وتترك لمدة 10 دقائق حتى يتم تغير لون وتبقى بيضاء فقط تنضج.
- تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً وتكون جاهزة للتقديم.
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