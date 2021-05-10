المعلقه السحرية ضعيها علي الكفته وانسي انها تفك او تتشقق منك كفتة مظبوطه مثل الجاهزة

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المعلقه السحرية ضعيها علي الكفته وانسي انها تفك او تتشقق منك الذي يميل لها كافة أفراد الأسرة ويعشقون تناولها بشكل مستمر، لما تحمله من مذاق ورائحة وطعم لا يقاوم، وتختلف تماماً عن باقي الأطباق والأطعمة التقليدية التي يتم وضعها على سفرتك، كما أن الكفتة المشوية من الوجبات المحببة لدى الجميع ونقبل على تناولها، ونحن نهتم دائماً في القيام بعمل كفته مظبوطة مثل الجاهزة بالمنزل وتمنحك طعم ورائحة لا تقاوم.المعلقه السحرية ضعيها علي الكفته وانسي انها تفك او تتشقق منك
إليكم اليوم وصفة من الوصفات السريعة والشهية والاقتصادية وهي طريقة عمل كفته مظبوطة مثل الجاهزة وبطعم لا مثيل له من خلال الآتي:المكونات:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- جزمة بقدونس.
- حزمة شبت.
- بصل.
- فلفل أخضر مفروم.
- ملعقة من بهارات اللحم.
- القليل من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الكزبرة الناعمة.
- ملح.
- شطة.
- طماطم مفرومة.
- نقوم بعمل خليط من اللحم المفروم مع البقدونس الناعم والطماطم والبقدونس.
- نقوم بفرم البصل حتى يصبح ناعم ويصفى من مائه ونحتفظ بالماء جانباً.
- من ثم نضيف البصل للخليط والطماطم المفرومة والشبت والفلفل الأخضر وتقلب المكونات سوياً حتى تتجانس.
- نقوم بوضع الفلفل الأسود والملح والشطة وبهارات اللحمة وتقلب المكونات معاً.
- نغلف الكفتة بالنايلون وتترك بالثلاجة لمدة ربع ساعة حتى أن تتماسك قليلاً.
- نقوم بتشكيل الكفتة على هيئة أصابع وتبلل اليد بماء البصل لسهولة تماسكها وعدم فكها.
- نقوم برص الأسياخ بداخل صينية وتدخل الفرن مع الحرص على التقليب من حين لأخر من أجل تمام النضج لعدة دقائق.
- من ثم يتم وضع اللحم على الفحم حتى يتم الشواء وتأخذ الكفتة نكهة الشوي مثل المطاعم وأشهر المحلات.
- يتم تقديم الكفتة ساخنة مع السلطات والمقبلات والثومية والطحينة والبطاطس المقرمشة وتقدم وبألف هنا وشفا.
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المعلقه السحرية ضعيها علي الكفته وانسي انها تفك او تتشقق منك الذي يميل لها كافة أفراد الأسرة ويعشقون تناولها بشكل مستمر، لما تحمله من مذاق ورائحة وطعم لا يقاوم، وتختلف تماماً عن باقي الأطباق والأطعمة التقليدية التي يتم وضعها على سفرتك، كما أن الكفتة المشوية من الوجبات المحببة لدى الجميع ونقبل على تناولها، ونحن نهتم دائماً في القيام بعمل كفته مظبوطة مثل الجاهزة بالمنزل وتمنحك طعم ورائحة لا تقاوم.المعلقه السحرية ضعيها علي الكفته وانسي انها تفك او تتشقق منك
إليكم اليوم وصفة من الوصفات السريعة والشهية والاقتصادية وهي طريقة عمل كفته مظبوطة مثل الجاهزة وبطعم لا مثيل له من خلال الآتي:المكونات:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- جزمة بقدونس.
- حزمة شبت.
- بصل.
- فلفل أخضر مفروم.
- ملعقة من بهارات اللحم.
- القليل من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الكزبرة الناعمة.
- ملح.
- شطة.
- طماطم مفرومة.
- نقوم بعمل خليط من اللحم المفروم مع البقدونس الناعم والطماطم والبقدونس.
- نقوم بفرم البصل حتى يصبح ناعم ويصفى من مائه ونحتفظ بالماء جانباً.
- من ثم نضيف البصل للخليط والطماطم المفرومة والشبت والفلفل الأخضر وتقلب المكونات سوياً حتى تتجانس.
- نقوم بوضع الفلفل الأسود والملح والشطة وبهارات اللحمة وتقلب المكونات معاً.
- نغلف الكفتة بالنايلون وتترك بالثلاجة لمدة ربع ساعة حتى أن تتماسك قليلاً.
- نقوم بتشكيل الكفتة على هيئة أصابع وتبلل اليد بماء البصل لسهولة تماسكها وعدم فكها.
- نقوم برص الأسياخ بداخل صينية وتدخل الفرن مع الحرص على التقليب من حين لأخر من أجل تمام النضج لعدة دقائق.
- من ثم يتم وضع اللحم على الفحم حتى يتم الشواء وتأخذ الكفتة نكهة الشوي مثل المطاعم وأشهر المحلات.
- يتم تقديم الكفتة ساخنة مع السلطات والمقبلات والثومية والطحينة والبطاطس المقرمشة وتقدم وبألف هنا وشفا.
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