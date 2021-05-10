المعلقه السحرية ضعيها علي الكفته وانسي انها تفك او تتشقق منك كفتة مظبوطه مثل الجاهزة

المعلقه السحرية ضعيها علي الكفته وانسي انها تفك او تتشقق منك الذي يميل لها كافة أفراد الأسرة ويعشقون تناولها بشكل مستمر، لما تحمله من مذاق ورائحة وطعم لا يقاوم، وتختلف تماماً عن باقي الأطباق والأطعمة التقليدية التي يتم وضعها على سفرتك، كما أن الكفتة المشوية من الوجبات المحببة لدى الجميع ونقبل على تناولها، ونحن نهتم دائماً في القيام بعمل كفته مظبوطة مثل الجاهزة بالمنزل وتمنحك طعم ورائحة لا تقاوم.

إليكم اليوم وصفة من الوصفات السريعة والشهية والاقتصادية وهي طريقة عمل كفته مظبوطة مثل الجاهزة وبطعم لا مثيل له من خلال الآتي:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

جزمة بقدونس.

حزمة شبت.

بصل.

فلفل أخضر مفروم.

ملعقة من بهارات اللحم.

القليل من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكزبرة الناعمة.

ملح.

شطة.

طماطم مفرومة.