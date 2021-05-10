تعلمي عمل الكبة المقلية السورية باللحمة المفرومة بأسهل طريقة

الكبة المقلية ، هي محور الحديث الذي سوف نتحدث عنه بهذه المقالة، إذ تعد الكبة من بين المأكولات التي تكون ذات شهرة كبيرة، والتي تكون شهية للغاية، كما أنها من الممكن أن تُعد بعديد من الطرق؛ فمن الممكن أن يتم شويها بالفرن أو على الفحم، كما أنها من الممكن أن تُقلى بالزيت، وتُحفظ الكبة عقب تجهيزها وقبل أن يتم طهوها بالفريزر لاستعمالها عند الرغبة، إذ أن عملية إعداد الكبة تكون بحاجة الجهد والوقت، وبذلك النقال طريقة إعدادها.

حتى تقومي بإعداد الكبة المقلية بكل سهولة، قد جئنا لكِ بالطريقة حتى لا تبحثي كثيرًا عليها، ولتوفيرًا عليكِ تحضيرها بكل سهولة، وإليكم مكوّنات الكبة المقلية

٣ أكواب ونصف من البرغل الناعم.

كيلو من اللّحم الهبرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الماء البارد.

حبة بصل مقطّعة إلى أرباع.

نصف حبّة من اللّيمون.

ورقتان من النعنع الأخضر الطازج.

ملح، وفلفل حسب الرغبة.

زيت نباتي للقلي.

ثُمن ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثُمن ملعقة صغيرة من الملح.

بصلة مفرومة ناعماً.

لحمة خالية الدهون.

ثمن ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

ثمن ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

٤ ملاعق كبيرة من دبس رمان.

قومي بنقع البرغل بالماء حتى نصف ساعة.

اخلطي البصل مع الفلفل والملح، مع تقشير نصف ليمونة ووضع البرغل الناعم ولكن ينبغي أن يكون قد تم تصفيته من الماء بالخلاط الكهربائي إلى الحصول على مزيج ناعم.

قومي بوضع اللحم المفروم للمزيج السابق وإعادة عملية المزج جيداً إلى أن تمتزج المقادير، وبعد ذلك نقوم بوضع المزيج بوعاء عميق مع بدء عملية العجن من خلال اليد.