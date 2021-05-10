ألذ بسكويت 10 دقائق طريقة عمل بسكويت العشر دقائق مقرمش ولذيذ وبأقل تكلفة

يعد بسكويت العشر دقائق من افضل انواع البسكويت التي يعشق تناوله العديد من الأشخاص بالرغم من طعمه المميز إلا أنه لا يستغرق المزيد من الوقت للتحضير، ولا يحتاج المزيد من المكونات لذا فتكلفته بسيطة، وبمناسبة اقتراب عيد الفطر نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيره. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق طريقة عمل بسكويت العشر دقائق المكونات: كوب من الدقيق

كوب من الزيت النباتي

كوب ونصف من السكر الناعم

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

2بيض

ملعقة كبيرة من الفانيلا

كوب ونصف من البن

ملعقة كبيرة من كاكاو طريقة التحضير: نقوم المكونات السابقة معًا جيدًا ومن ثم نقوم برجهم بشكل جيد.

نقوم بعد ذلك بإضافة الملح والبيكنج بودر ونقوم بوضعهم علي الخليط والتقليب المستمر حتى تصبح العجينه لينه.

نقوم بتقسيم العجينة، ومن ثم نضع الحليب والكاكاو ونغطيها بالسكر ونقوم بوضع العجينة على الصينية على ورق زبده ونقوم بتقسيمها على هيئة أشكال

نقوم بوضعها في الفرن على درجة حرارة 130 حيث نقوم بوضعها على الشبكة

نقوم بعد ذلك بإخراج صينية البسكوت ونضعها في مكان بارد حتي تصبح لونها ذهبي بسيط.

بعد ذلك نقوم بوضعه في طبق ومن ثم تزيينه للتقديم ويتم تقديمه بالهنا والشفا. طريقة عمل بسكويت الشكولاتة طريقة عمل بسكويت الشكولاتة المكونات بيضة.

كوبين من الدقيق

نص كوب سكر

كوب من اللبن

نص ملعقه كاكاو

ونص ملعقه فانليا

ملعقة فانيليا

كوباية زبدة طريقة التحضير: نقوم بوضع الزبدة مع الحليب بحيث الزبدة تذوب على نار هادئة

نقوم برفع الزبدة من على النار ثم نقوم بخلط الزبدة والكاكاو ونقلبهم تقليب جيد

في كوب كبير نضع الزبدة والسكر ونقوم بضربهم بمضرب كهربائي حتى يصبح الخليط جيدا

نضع الدقيق على البيكنج بودر علي والفانيليا ونقلبهم بشكل جيد حتى تصبح العجينه متماسكه

نضيف الكاكاو على العجينه حتى يختفي اللون الأبيض تماما.

بعد ذلك نقوم بتقطيع عجينة البسكويت إلى أشكال، ومن ثم رصيها في صينية.

نقوم بعد ذلك بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 ومن ثم إخراجها بعد ما تنضج ويصير لونها ذهبي. الوسوم

يعد بسكويت العشر دقائق من افضل انواع البسكويت التي يعشق تناوله العديد من الأشخاص بالرغم من طعمه المميز إلا أنه لا يستغرق المزيد من الوقت للتحضير، ولا يحتاج المزيد من المكونات لذا فتكلفته بسيطة، وبمناسبة اقتراب عيد الفطر نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيره. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق طريقة عمل بسكويت العشر دقائق المكونات: كوب من الدقيق

كوب من الزيت النباتي

كوب ونصف من السكر الناعم

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

2بيض

ملعقة كبيرة من الفانيلا

كوب ونصف من البن

ملعقة كبيرة من كاكاو طريقة التحضير: نقوم المكونات السابقة معًا جيدًا ومن ثم نقوم برجهم بشكل جيد.

نقوم بعد ذلك بإضافة الملح والبيكنج بودر ونقوم بوضعهم علي الخليط والتقليب المستمر حتى تصبح العجينه لينه.

نقوم بتقسيم العجينة، ومن ثم نضع الحليب والكاكاو ونغطيها بالسكر ونقوم بوضع العجينة على الصينية على ورق زبده ونقوم بتقسيمها على هيئة أشكال

نقوم بوضعها في الفرن على درجة حرارة 130 حيث نقوم بوضعها على الشبكة

نقوم بعد ذلك بإخراج صينية البسكوت ونضعها في مكان بارد حتي تصبح لونها ذهبي بسيط.

بعد ذلك نقوم بوضعه في طبق ومن ثم تزيينه للتقديم ويتم تقديمه بالهنا والشفا. طريقة عمل بسكويت الشكولاتة طريقة عمل بسكويت الشكولاتة المكونات بيضة.

كوبين من الدقيق

نص كوب سكر

كوب من اللبن

نص ملعقه كاكاو

ونص ملعقه فانليا

ملعقة فانيليا

كوباية زبدة طريقة التحضير: نقوم بوضع الزبدة مع الحليب بحيث الزبدة تذوب على نار هادئة

نقوم برفع الزبدة من على النار ثم نقوم بخلط الزبدة والكاكاو ونقلبهم تقليب جيد

في كوب كبير نضع الزبدة والسكر ونقوم بضربهم بمضرب كهربائي حتى يصبح الخليط جيدا

نضع الدقيق على البيكنج بودر علي والفانيليا ونقلبهم بشكل جيد حتى تصبح العجينه متماسكه

نضيف الكاكاو على العجينه حتى يختفي اللون الأبيض تماما.

بعد ذلك نقوم بتقطيع عجينة البسكويت إلى أشكال، ومن ثم رصيها في صينية.

نقوم بعد ذلك بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 ومن ثم إخراجها بعد ما تنضج ويصير لونها ذهبي.

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