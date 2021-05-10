أسرار تحضير فتة الكوارع المصرية الأصيلة في البيت

فتة الكوارع من الأكلات المصرية الأصيلة التي يعشقها الكثير، وتنتشر في أيام العيد بشكل كبير، ويحبها الكبير والصغير لما لها من مذاق رائع بالصلصة المتميزة والخل، وتتميز بطبقاتها من الخبز والأرز والصلصة، وتحضيرها طريقته سهلة للغاية، ولا يستغرق كثير من الوقت.

أسرار تحضير فتة الكوارع

هي أكلة من الأكلات الشعبية، التي يتم إعدادها في وقت قصير وبمقادير قليلة، وذو طعم لذيذ يحبه كل من يتذوقها، ويقوم بتحضيرها كثير من السيدات في أيام الأعياد.

مقادير فتة الكوارع

2 كيلو جرام من الكوارع.

بصل مفروم ناعم.

ورق لورى.

ربع كوب من الخل الأبيض.

كرفس ناعم.

ثوم مفروم.

أرز تم تسويته مسبقًا.

خبز ناشف، تم تحميصه.

ملح.

فلفل أسود.

ربع كوب من السمن.

صلصة طماطم.

تُنقع الكوارع في وعاء به ماء وخل وملح.

على النار نضع وعاء به ماء ليغلي.

عند غليان الماء نقوم بوضع الكوارع السابق غسلها.

نضيف للماء كلًا من البصل المفروم والكرفس.

نضع معهم ورق اللورى والملح والفلفل الأسود.

نتركها على النار حتى تنضج.

في وعاء آخر نضع الخبز وقد تم تقطيعه لقطع صغيرة.

نسكب فوقه كمية قليلة من شوربة الكوارع.

نضيف الأرز وفوقه الصلصة.

الصلصة تُحضر بتشويح الثوم في السمن، ومن ثَم إضافة صلصة الطماطم والخل إليه، ونتركها حتى تُسبك.

من طرق تقديمها وضع الكوارع فوق طبقات الفتة وإدخالها لفرن ساخن حتى يتحمر وجهها.

تقدم ساخنة مع المخللات المختلفة، مثل الحمص المخلل، والباذنجان، والسلطة الخضراء.

يفضل الكثير عند أكل فتة الكوارع إضافة الشطة إلى الصلصة.

يتم تزيين طبق التقديم بقطع الطماطم والخيار والبقدونس الأخضر.

يُفضل البعض الطريقة الأُخرى لتحضير الكوارع وهي عمل شوربة الكوارع بصلصة الطماطم والثوم.

طريقة تحضير فتة الكوارعبعض المعلومات عن فتة الكوارع