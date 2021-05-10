ألذ طعم هتاكليه طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية والمقلية بطعم جنان خطوة بخطوة

تعد الكفتة من المأكولات المفضلة لدى قلوب العديد من الأشخاص ولكن نظرا لرغبة الكثير من الأشخاص في تناوله بشكل مستمر ينبغي على السيدات التنويع في طريقة تحضيرها، وذلك حتى لا يمل من طعمها أفراد الأسرة، ولذا من طرق تحضيرها الكفتة، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضير كفتة الفراخ في المنزل. طريقة عمل كفتة الفراخ طريقة عمل كفتة الفراخ المكونات: كيلو الا ربع فراخ فيليه مفروم.

2بصل مفروم.

ملعقتان كبيرتان من فلفل رومى احمر.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقتان كبيرتان من بقسماط.

بيضه.

رشتين من بهارات دجاج.

رشتين صغيرتين من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل لا تحترق.

فحم.

زيت. طريقة التحضير: نقوم باحضار كبه ثم نضع فيها الفلفل الرومى والبصل ثم نقوم بفرمها جيدا.

بعد ذلك أضيفي البقسماط والبيض والدجاج المفروم والبقدونس والبهارات والملح والفلفل الاسود و نقوم بخلطهم جيدا.

بعد ذلك نقوم بلف الكفتة الى أصابع ثم وضعها حول اعواد خشبيه مبلله بالماء وينصح دهن اصابع الكفتة بالزيت حتى لاتحترق.

نقوم بوضعها فى صينية ونضعها داخل الفرن على درجه حراره مناسبه حتى لا يتم احتراقها وهى فى الفرن حتى تجهز.

نقوم بتغطية أصابع الكفته جيدا بورق ألومنيوم وبعد ذلك نقوم باستخدام الفحم ونقوم بشعلها مع القليل من الزيت. طريقة كفتة الفراخ المقلية طريقة كفتة الفراخ المقلية المكونات: كيلو ونصف دجاج فيليه مفروم.

ملعقتان كبيرتان من البقسماط.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الزيت.

رشتين من البهارات.

دجاج.

ملعقة كبيرة من الزعتر الجاف.

رشتين من الثوم بودرة.

نصف ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة طعام صغيرة من الملح.

كيلو الا ربع عصير طماطم.

رشتين من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الفلفل المفروم. طريقة التحضير نقوم بوضع والبقسماط والبقدونس والزعتر والبصل والثوم والبهارات والملح والفلفل الاسود والبيضه ونقوم بخلطه جيدا.

من الحين الاخر نقوم بوضع الثوم مع الملح ثم الفلفل الأسود وعصير الطماطم ونتركها على النار بدرجة حرارة مناسبة مع التقليب المستمر حتى يتم احمرار الثوم.

من بعد ذلك نشكل الكفتة على هيئة كور و نقوم بقليها فى الزيت ومن هنا تم تحضير كفتة الدجاج وينصح تقديمها مع البطاطس او الصوص. الوسوم

تعد الكفتة من المأكولات المفضلة لدى قلوب العديد من الأشخاص ولكن نظرا لرغبة الكثير من الأشخاص في تناوله بشكل مستمر ينبغي على السيدات التنويع في طريقة تحضيرها، وذلك حتى لا يمل من طعمها أفراد الأسرة، ولذا من طرق تحضيرها الكفتة، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضير كفتة الفراخ في المنزل. طريقة عمل كفتة الفراخ طريقة عمل كفتة الفراخ المكونات: كيلو الا ربع فراخ فيليه مفروم.

2بصل مفروم.

ملعقتان كبيرتان من فلفل رومى احمر.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقتان كبيرتان من بقسماط.

بيضه.

رشتين من بهارات دجاج.

رشتين صغيرتين من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل لا تحترق.

فحم.

زيت. طريقة التحضير: نقوم باحضار كبه ثم نضع فيها الفلفل الرومى والبصل ثم نقوم بفرمها جيدا.

بعد ذلك أضيفي البقسماط والبيض والدجاج المفروم والبقدونس والبهارات والملح والفلفل الاسود و نقوم بخلطهم جيدا.

بعد ذلك نقوم بلف الكفتة الى أصابع ثم وضعها حول اعواد خشبيه مبلله بالماء وينصح دهن اصابع الكفتة بالزيت حتى لاتحترق.

نقوم بوضعها فى صينية ونضعها داخل الفرن على درجه حراره مناسبه حتى لا يتم احتراقها وهى فى الفرن حتى تجهز.

نقوم بتغطية أصابع الكفته جيدا بورق ألومنيوم وبعد ذلك نقوم باستخدام الفحم ونقوم بشعلها مع القليل من الزيت. طريقة كفتة الفراخ المقلية طريقة كفتة الفراخ المقلية المكونات: كيلو ونصف دجاج فيليه مفروم.

ملعقتان كبيرتان من البقسماط.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الزيت.

رشتين من البهارات.

دجاج.

ملعقة كبيرة من الزعتر الجاف.

رشتين من الثوم بودرة.

نصف ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة طعام صغيرة من الملح.

كيلو الا ربع عصير طماطم.

رشتين من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الفلفل المفروم. طريقة التحضير نقوم بوضع والبقسماط والبقدونس والزعتر والبصل والثوم والبهارات والملح والفلفل الاسود والبيضه ونقوم بخلطه جيدا.

من الحين الاخر نقوم بوضع الثوم مع الملح ثم الفلفل الأسود وعصير الطماطم ونتركها على النار بدرجة حرارة مناسبة مع التقليب المستمر حتى يتم احمرار الثوم.

من بعد ذلك نشكل الكفتة على هيئة كور و نقوم بقليها فى الزيت ومن هنا تم تحضير كفتة الدجاج وينصح تقديمها مع البطاطس او الصوص.

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