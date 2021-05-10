التتبيلة الوهمية لعمل الفراخ المشويه الاصلية بتاعت المطاعم مش هتشترى فراخ من بره تانى

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التتبيلة الوهمية لعمل الفراخ المشويه الاصلية وهي تعتبرمن الأطباق الهامة في الاكلات المصرية، كما أنها وجبة تناسب الذوق والوجبة، بالإضافة إلى العديد من الطيور التي تم طهيها وأكلها، فهي فريدة من نوعها لكثير من الناس، والأطفال يحبونها أيضًا، فتتبيله الفراخ المشوية هي نوع من التتبيلة التي تتيح لنا إيجاد طعم مميز في المتاجر والمطاعم خارج منازلنا، فنحن في حيرة من أمرنا حول طريقة تحضيره أو سر الخلطة، لأن صنع الدجاج المشوي له طابعه الفريد، ويعتبر كل توابل طعامًا مختلفًا يمكن أن يضيف نكهة ومذاقًا، لذلك إذا تناولته في بلد عربي، فهو ليس وصفة مكسيكية أو هندية.التتبيلة الوهمية لعمل الفراخ المشويه الاصلية
عند تحضير تتبيله الفراخ المشوية، يعتبر التوابل هو عامل النجاح الرئيسي لهذه الأطعمة الشهية، وكلما زادت تتبيلة الفراخ ، زادت النكهة الفريدة، فهناك أنواع مختلفة من التوابل حول العالم، ولكن الغرض من جميع التوابل هو تعزيز نضج الدجاج وإعطائه نكهة فريدة، والتركيز على إزالته من أي “زفارة”.مكوّنات تتبيله الفراخ المشوية:
- ملعقة واحدة ممتلئة من الخل.
- 2 شريحة من البصل المقطع.
- ملعقة زيت زيتون.
- نصف ملعقة قليلة من مسحوق البهارات التي تم طحنها ومنها:
- فلفل حلو، فلفل أسود، قرفة، هيل وقليل من جوزة الطيب.
- ملعقة واحدة ممتلئة من الملح.
- 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم.
- ورق هيل، أعواد قرفة وشرائح ليمون.
- 2 ملعقة صغيرة من الزعتر الذي تم تجفيفه.
- أولاً، اغسل الدجاج جيدًا بالماء، بعد الغسيل نقوم بتقشير جلد الفراخ، ثم حضّره بعد غسله بقليل من الملح في وعاء، ثم اغسله بالماء البارد، ثم اخلطه بعد الغسيل ببهارات متنوعة وعديدة مثل الفلفل الأسود وبهارات الدجاج وبعض الكاري.
- بعد ذلك، قومي بوضع الدجاج في إناء من الزجاج بحيث لا يحدث أي من التفاعلات مع الحمضيات، ضعي زيت الزيتون والليمون والخل والفلفل الأسود والبهارات على الفراخ في الوعاء وقلبي جيدًا حتى تمتص كل دجاجة هذه العناصر.
- أضيفي التوابل أو صلصة الطماطم، ثم ضعي الوعاء في الثلاجة لمدة على الأقل ثلاث ساعات.
بعد مغادرة الثلاجة، ضعي الدجاج المتبل المفروم في صينية الفرن، أضيفي القليل من الماء الدافئ، ثم سخني الفرن إلى درجة حرارة ليست عالية.
- أولاً، ضعي ورق الزبدة بإحكام على الدجاج، ثم لف ورق الألمنيوم بإحكام على الصينية، ثم ادخليها إلى الفرن، مع التأكد من إحكام غلقه، واتركي الصينية على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة.
- الفراخ المشوية بعد إزالتها من الفرن، يتم تحميرها بالكامل من الأعلى.
- مع المقبلات الخاصة مثل بابا غنوج أو سلطة الخضار الصحية أو البطاطس المقلية وغيرها من الأطباق المرغوبة يمكنك تسخين الدجاج.
- هذه هي أهم جزء في تتبيل الفراخ المشوية، فهي طريقة عمل وتحضير بخطوات سلسة جداً.
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التتبيلة الوهمية لعمل الفراخ المشويه الاصلية وهي تعتبرمن الأطباق الهامة في الاكلات المصرية، كما أنها وجبة تناسب الذوق والوجبة، بالإضافة إلى العديد من الطيور التي تم طهيها وأكلها، فهي فريدة من نوعها لكثير من الناس، والأطفال يحبونها أيضًا، فتتبيله الفراخ المشوية هي نوع من التتبيلة التي تتيح لنا إيجاد طعم مميز في المتاجر والمطاعم خارج منازلنا، فنحن في حيرة من أمرنا حول طريقة تحضيره أو سر الخلطة، لأن صنع الدجاج المشوي له طابعه الفريد، ويعتبر كل توابل طعامًا مختلفًا يمكن أن يضيف نكهة ومذاقًا، لذلك إذا تناولته في بلد عربي، فهو ليس وصفة مكسيكية أو هندية.التتبيلة الوهمية لعمل الفراخ المشويه الاصلية
عند تحضير تتبيله الفراخ المشوية، يعتبر التوابل هو عامل النجاح الرئيسي لهذه الأطعمة الشهية، وكلما زادت تتبيلة الفراخ ، زادت النكهة الفريدة، فهناك أنواع مختلفة من التوابل حول العالم، ولكن الغرض من جميع التوابل هو تعزيز نضج الدجاج وإعطائه نكهة فريدة، والتركيز على إزالته من أي “زفارة”.مكوّنات تتبيله الفراخ المشوية:
- ملعقة واحدة ممتلئة من الخل.
- 2 شريحة من البصل المقطع.
- ملعقة زيت زيتون.
- نصف ملعقة قليلة من مسحوق البهارات التي تم طحنها ومنها:
- فلفل حلو، فلفل أسود، قرفة، هيل وقليل من جوزة الطيب.
- ملعقة واحدة ممتلئة من الملح.
- 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم.
- ورق هيل، أعواد قرفة وشرائح ليمون.
- 2 ملعقة صغيرة من الزعتر الذي تم تجفيفه.
- أولاً، اغسل الدجاج جيدًا بالماء، بعد الغسيل نقوم بتقشير جلد الفراخ، ثم حضّره بعد غسله بقليل من الملح في وعاء، ثم اغسله بالماء البارد، ثم اخلطه بعد الغسيل ببهارات متنوعة وعديدة مثل الفلفل الأسود وبهارات الدجاج وبعض الكاري.
- بعد ذلك، قومي بوضع الدجاج في إناء من الزجاج بحيث لا يحدث أي من التفاعلات مع الحمضيات، ضعي زيت الزيتون والليمون والخل والفلفل الأسود والبهارات على الفراخ في الوعاء وقلبي جيدًا حتى تمتص كل دجاجة هذه العناصر.
- أضيفي التوابل أو صلصة الطماطم، ثم ضعي الوعاء في الثلاجة لمدة على الأقل ثلاث ساعات.
بعد مغادرة الثلاجة، ضعي الدجاج المتبل المفروم في صينية الفرن، أضيفي القليل من الماء الدافئ، ثم سخني الفرن إلى درجة حرارة ليست عالية.
- أولاً، ضعي ورق الزبدة بإحكام على الدجاج، ثم لف ورق الألمنيوم بإحكام على الصينية، ثم ادخليها إلى الفرن، مع التأكد من إحكام غلقه، واتركي الصينية على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة.
- الفراخ المشوية بعد إزالتها من الفرن، يتم تحميرها بالكامل من الأعلى.
- مع المقبلات الخاصة مثل بابا غنوج أو سلطة الخضار الصحية أو البطاطس المقلية وغيرها من الأطباق المرغوبة يمكنك تسخين الدجاج.
- هذه هي أهم جزء في تتبيل الفراخ المشوية، فهي طريقة عمل وتحضير بخطوات سلسة جداً.
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