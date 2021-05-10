التتبيلة الوهمية لعمل الفراخ المشويه الاصلية بتاعت المطاعم مش هتشترى فراخ من بره تانى

التتبيلة الوهمية لعمل الفراخ المشويه الاصلية وهي تعتبرمن الأطباق الهامة في الاكلات المصرية، كما أنها وجبة تناسب الذوق والوجبة، بالإضافة إلى العديد من الطيور التي تم طهيها وأكلها، فهي فريدة من نوعها لكثير من الناس، والأطفال يحبونها أيضًا، فتتبيله الفراخ المشوية هي نوع من التتبيلة التي تتيح لنا إيجاد طعم مميز في المتاجر والمطاعم خارج منازلنا، فنحن في حيرة من أمرنا حول طريقة تحضيره أو سر الخلطة، لأن صنع الدجاج المشوي له طابعه الفريد، ويعتبر كل توابل طعامًا مختلفًا يمكن أن يضيف نكهة ومذاقًا، لذلك إذا تناولته في بلد عربي، فهو ليس وصفة مكسيكية أو هندية.

التتبيلة الوهمية لعمل الفراخ المشويه الاصلية

عند تحضير تتبيله الفراخ المشوية، يعتبر التوابل هو عامل النجاح الرئيسي لهذه الأطعمة الشهية، وكلما زادت تتبيلة الفراخ ، زادت النكهة الفريدة، فهناك أنواع مختلفة من التوابل حول العالم، ولكن الغرض من جميع التوابل هو تعزيز نضج الدجاج وإعطائه نكهة فريدة، والتركيز على إزالته من أي “زفارة”.

ملعقة واحدة ممتلئة من الخل.

2 شريحة من البصل المقطع.

ملعقة زيت زيتون.

نصف ملعقة قليلة من مسحوق البهارات التي تم طحنها ومنها:

فلفل حلو، فلفل أسود، قرفة، هيل وقليل من جوزة الطيب.

ملعقة واحدة ممتلئة من الملح.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم.

ورق هيل، أعواد قرفة وشرائح ليمون.

2 ملعقة صغيرة من الزعتر الذي تم تجفيفه.