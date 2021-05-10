اسرار بلح الشام التركي المقرمش زي بتاع المحلات بأسهل طريقة وطعم رهيب

اسرار بلح الشام التركي المقرمش هي واحدة من أشهر الحلويات الشامية في العالم، وهذه الوصفة يعشقها كل من الصغار والكبار، وتعتبر حلوى ذات مذاق لذيذ ورائحة رائعة، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والمقرمشة التي يصنعها الناس في رمضان، وتختلف طريقة تحضير بلح الشام من بلد إلى آخر، كذلك تحظى بشعبية كبيرة في بلاد الشام والمغرب؛ وتبحث الأمهات عن طرق مختلفة للقيام بذلك، والآن سنتعرف على متابعينا من خلال موقعنا، وسنقوم بتثقيفي بأبسط طريقة، حتى تتمكن بلاد الشام في تركيا من دخول البلاد بشكل تدريجي بسهولة وببساطة. اسرار بلح الشام التركي المقرمش المكونات: كوب واحد من الطحين

3/4 كوب كبير من الماء

حوالي ربع كوب من الزيت

ملعقة واحدة ممتلئة من النشا

قليل من الملح

أقل من نصف ملعقة قليلة من السكر

عدد 2 من البيض

رشة فانيلا

شربات بارد وثقيل طريقة تجهيز بلح الشام التركي المقرمش من أجل تجهيز الشربات أو ما نسميه بالقطر، سخني الماء والسكر في إناء ونقوم بوضعهم على نار متوسطة، ثم قلبي حتى يذوب السكر في الماء حتى يدخل في مرحلة الغليان.

ثم خففي النار واتركيها تغلي على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، ثم أضيفي عصير الليمون وأزيليها عن النار حتى تبرد.

إلى هنا عرفنا كيف يتم تجهيز الشربات، أما بالنسبة لتحضير بلح الشام التركي، ضعي السكر والزبدة والماء في قدر وسخنيها على نار متوسطة وقلبي حتى يتم إذابة الزبدة والسكر.

التركي، ضعي السكر والزبدة والماء في قدر وسخنيها على نار متوسطة وقلبي حتى يتم إذابة الزبدة والسكر. نضيف الدقيق ونستمر في التقليب بملعقة خشبية حتى تنضج العجينة.

عندما تتجمع العجينة حول الملعقة، أخرج القدر من الموقد واتركه يبرد.

بعد ذلك نعمل على إضافة البيض واحدًا تليها الآخرى، ونحرك بملعقة خشبية، ثم نضيف والنشا ومعه السميد، ونقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات جميعها.

نضع عجينة بلح الشام في كيس معجنات مزود بقمع خاص لصنع الشام بلح.

في مقلاة عميقة، سخني كمية كبيرة من الزيت على نار عالية، ثم ضعي نفس الحجم من أصابع التمر الحمراء العميقة في المقلاة، وقلبيها من وقت لآخر حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً، ثم أخرجيها ويتم رسها على مناديل ورقية زيت، ثم نقوم بعد الخطوة هذه بوضعها داخل الشربات.

قومي بتكرار الطريقة حتى تكتمل الكمية بالكامل. الوسوم

اسرار بلح الشام التركي المقرمش هي واحدة من أشهر الحلويات الشامية في العالم، وهذه الوصفة يعشقها كل من الصغار والكبار، وتعتبر حلوى ذات مذاق لذيذ ورائحة رائعة، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والمقرمشة التي يصنعها الناس في رمضان، وتختلف طريقة تحضير بلح الشام من بلد إلى آخر، كذلك تحظى بشعبية كبيرة في بلاد الشام والمغرب؛ وتبحث الأمهات عن طرق مختلفة للقيام بذلك، والآن سنتعرف على متابعينا من خلال موقعنا، وسنقوم بتثقيفي بأبسط طريقة، حتى تتمكن بلاد الشام في تركيا من دخول البلاد بشكل تدريجي بسهولة وببساطة. اسرار بلح الشام التركي المقرمش المكونات: كوب واحد من الطحين

3/4 كوب كبير من الماء

حوالي ربع كوب من الزيت

ملعقة واحدة ممتلئة من النشا

قليل من الملح

أقل من نصف ملعقة قليلة من السكر

عدد 2 من البيض

رشة فانيلا

شربات بارد وثقيل طريقة تجهيز بلح الشام التركي المقرمش من أجل تجهيز الشربات أو ما نسميه بالقطر، سخني الماء والسكر في إناء ونقوم بوضعهم على نار متوسطة، ثم قلبي حتى يذوب السكر في الماء حتى يدخل في مرحلة الغليان.

ثم خففي النار واتركيها تغلي على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، ثم أضيفي عصير الليمون وأزيليها عن النار حتى تبرد.

إلى هنا عرفنا كيف يتم تجهيز الشربات، أما بالنسبة لتحضير بلح الشام التركي، ضعي السكر والزبدة والماء في قدر وسخنيها على نار متوسطة وقلبي حتى يتم إذابة الزبدة والسكر.

التركي، ضعي السكر والزبدة والماء في قدر وسخنيها على نار متوسطة وقلبي حتى يتم إذابة الزبدة والسكر. نضيف الدقيق ونستمر في التقليب بملعقة خشبية حتى تنضج العجينة.

عندما تتجمع العجينة حول الملعقة، أخرج القدر من الموقد واتركه يبرد.

بعد ذلك نعمل على إضافة البيض واحدًا تليها الآخرى، ونحرك بملعقة خشبية، ثم نضيف والنشا ومعه السميد، ونقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات جميعها.

نضع عجينة بلح الشام في كيس معجنات مزود بقمع خاص لصنع الشام بلح.

في مقلاة عميقة، سخني كمية كبيرة من الزيت على نار عالية، ثم ضعي نفس الحجم من أصابع التمر الحمراء العميقة في المقلاة، وقلبيها من وقت لآخر حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً، ثم أخرجيها ويتم رسها على مناديل ورقية زيت، ثم نقوم بعد الخطوة هذه بوضعها داخل الشربات.

قومي بتكرار الطريقة حتى تكتمل الكمية بالكامل.

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