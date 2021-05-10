أسرار تحضير وصفة ورقة لحمة اللذيذة بالخطوات في البيت

ورقة لحمة، هذه هي التسمية المصرية لمسمى أكلة صينية اللحمة بالخضار في الفرن، التسمية مختلفة ولكن هي نفس الوصفة الشهية على مستوى العالم، حيث تسحر كل لسان يتذوقها، سميت تلك الوصفة في مصر بـ ورقة لحمة بسبب أفلام الأبيض وأسود القديمة خاصتنا، كان الشخص يذهب لشراء اللحم فيقوم وضعه في ورق يسمى بورق اللحمة وكان أنيق الشكل وسميك للغاية يتحمل اللحمة وسوائلها. مكونات ورقة اللحمة 1 كيلو لحمة مقطعة مكعبات أو بوفتيك.

عدد 2 حبة بطاطس.

عدد 2 حبة طماطم.

عدد 2 حبة بصل.

عدد 2 حبة كوسة.

عدد 2 حبة جزر.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

نصف ملعقة فلفل أسود مطحون صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة بصل باودر.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون حسب الرغبة به.

نصف ملعقة صغيرة زعتر ناشف.

ورق زبدة.

ورق فويل.

خل. طريقة تحضير ورقة اللحمة نقوم بغسل اللحم جيداً بالماء ونقعه بالخل ونصفيه تماماً.

نغسل كل الخضراوات خاصتنا من الحنفية، ثم نقطعها على هيئة مكعبات صغيرة أو أي شكل آخر نرغب به.

بعد ذلك نقوم بتتبيل الخضراوات بجميع التوابل السابقة.

نقوم بوضع ورق الفويل في الصينية خاصتنا ونضع عليه ورق الزبدة، ونقوم برص جميع الخضراوات التي لدينا وبعجها نضع مكعبات اللحم.

نضع باقي التوابل على اللحم ومعها بعض الخل الأبيض ونغلق عليهم ورق الفويل بإحكام.

نضع حوالي نصف لتر من الماء في صينية اللحم حول ورق الفويل ليصبح كالحمام المائي، وهذا يساعد على تركيز عصارة اللحم الرائعة.

قبل أن ندخل اللحم الفرن نقوم بتشغيله على درجة حرارة 200 درجة لتحميته ثم ندخل الصينية لمدة ساعة تقريباً.

نخرجها بعد ذلك ونتركها لتهدأ ربع ساعة ثم نقوم بتقديمها وبالهنا والشفاء. مكونات ورقة اللحمةطريقة تحضير ورقة اللحمة الوسوم

ورقة لحمة، هذه هي التسمية المصرية لمسمى أكلة صينية اللحمة بالخضار في الفرن، التسمية مختلفة ولكن هي نفس الوصفة الشهية على مستوى العالم، حيث تسحر كل لسان يتذوقها، سميت تلك الوصفة في مصر بـ ورقة لحمة بسبب أفلام الأبيض وأسود القديمة خاصتنا، كان الشخص يذهب لشراء اللحم فيقوم وضعه في ورق يسمى بورق اللحمة وكان أنيق الشكل وسميك للغاية يتحمل اللحمة وسوائلها. مكونات ورقة اللحمة 1 كيلو لحمة مقطعة مكعبات أو بوفتيك.

عدد 2 حبة بطاطس.

عدد 2 حبة طماطم.

عدد 2 حبة بصل.

عدد 2 حبة كوسة.

عدد 2 حبة جزر.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

نصف ملعقة فلفل أسود مطحون صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة بصل باودر.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون حسب الرغبة به.

نصف ملعقة صغيرة زعتر ناشف.

ورق زبدة.

ورق فويل.

خل. طريقة تحضير ورقة اللحمة نقوم بغسل اللحم جيداً بالماء ونقعه بالخل ونصفيه تماماً.

نغسل كل الخضراوات خاصتنا من الحنفية، ثم نقطعها على هيئة مكعبات صغيرة أو أي شكل آخر نرغب به.

بعد ذلك نقوم بتتبيل الخضراوات بجميع التوابل السابقة.

نقوم بوضع ورق الفويل في الصينية خاصتنا ونضع عليه ورق الزبدة، ونقوم برص جميع الخضراوات التي لدينا وبعجها نضع مكعبات اللحم.

نضع باقي التوابل على اللحم ومعها بعض الخل الأبيض ونغلق عليهم ورق الفويل بإحكام.

نضع حوالي نصف لتر من الماء في صينية اللحم حول ورق الفويل ليصبح كالحمام المائي، وهذا يساعد على تركيز عصارة اللحم الرائعة.

قبل أن ندخل اللحم الفرن نقوم بتشغيله على درجة حرارة 200 درجة لتحميته ثم ندخل الصينية لمدة ساعة تقريباً.

نخرجها بعد ذلك ونتركها لتهدأ ربع ساعة ثم نقوم بتقديمها وبالهنا والشفاء. مكونات ورقة اللحمةطريقة تحضير ورقة اللحمة

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