أسهل طريقة لـ طاجن الفراخ بالبصل الرائع في المنزل

طاجن الفراخ بالبصل من أشهى المأكولات الشعبية المفضلة للعديد، إذ أن هذه الأكلة تشتمل على العديد من المواد الغذائية، كذلك تعتبر من الوجبات التي تتسم بطهم مميز وجميل وتكون محتوية على عديد من البهارات التي تقوم بإعطائها نكهة مميزة وكذلك مذاق رائع.طاجن الفراخ بالبصل
من أبرز ما يميز تلك الوجبة أنها تكون مناسبة لكافة العزومات وكذلك الوجبات المحورية، وهذا بسبب احتوائها على عديد من العناصر الغذائية، وفيما يلي كافة الطرق الخاصة بتحضيره.مقادير طاجن الفراخ بالبصل
- 3 حبات من شرائح بصل.
- فرخة مقطعة إلى 4 قطع صغيرة.
- رشة جوز الطيب.
- نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- حبتان من شرائح الطماطم.
- حبتان من الثوم المفروم.
- ربع ملعقة فلفل أسود.
- رشة ملح.
- رشة زعتر.
- 2 قرن من شرائح الفلفل الأخضر.
- ملعقة صغيرة سمنة.
- ومن ثم يتم وضع شرائح البصل ومعها شرائح الفلفل الأخضر وكذلك الثوم مع كافة التوابل، التي من بينها الفلفل الأسود والملح ، والزعتر، وجوز الطيب.
- إضافة قطع الفراخ للمزيج السابق وتركها بالمزيج حتى مرور ساعة، ومن ثم وضعها بالثلاجة.
- بعد ذلك يتم وضع المزيج بطاجن ومن ثم وضع السمنة به، ووضعه جانبًا إلى أن يتم تسخين الفرن بدرجة حرارة 270°، وبعد ذلك يتم وضع الصينية بالفرن حتى مرور ساعة.
- بذلك الشكل يكون طاجن الفراخ بالبصل قد تم إعداده بكل سهولة ويكون جاهزًا لأن يُقدم.
- في النهاية يتم وضعه بأطباق التقديم وهو ساخن، مع تقديم المكرونة بجانبه أو عيش القمح، بجانب السلطة الخضراء، ويتم تقديمه للأسرة أو للضيوف أو العائلة.
- وبذلك نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل بطعمه الرائع اللذيذ من خلال موقعنا لكي تستمتعوا بهذه الوصفة داخل المنزل وبالهنا.
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طاجن الفراخ بالبصل من أشهى المأكولات الشعبية المفضلة للعديد، إذ أن هذه الأكلة تشتمل على العديد من المواد الغذائية، كذلك تعتبر من الوجبات التي تتسم بطهم مميز وجميل وتكون محتوية على عديد من البهارات التي تقوم بإعطائها نكهة مميزة وكذلك مذاق رائع.طاجن الفراخ بالبصل
من أبرز ما يميز تلك الوجبة أنها تكون مناسبة لكافة العزومات وكذلك الوجبات المحورية، وهذا بسبب احتوائها على عديد من العناصر الغذائية، وفيما يلي كافة الطرق الخاصة بتحضيره.مقادير طاجن الفراخ بالبصل
- 3 حبات من شرائح بصل.
- فرخة مقطعة إلى 4 قطع صغيرة.
- رشة جوز الطيب.
- نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- حبتان من شرائح الطماطم.
- حبتان من الثوم المفروم.
- ربع ملعقة فلفل أسود.
- رشة ملح.
- رشة زعتر.
- 2 قرن من شرائح الفلفل الأخضر.
- ملعقة صغيرة سمنة.
- ومن ثم يتم وضع شرائح البصل ومعها شرائح الفلفل الأخضر وكذلك الثوم مع كافة التوابل، التي من بينها الفلفل الأسود والملح ، والزعتر، وجوز الطيب.
- إضافة قطع الفراخ للمزيج السابق وتركها بالمزيج حتى مرور ساعة، ومن ثم وضعها بالثلاجة.
- بعد ذلك يتم وضع المزيج بطاجن ومن ثم وضع السمنة به، ووضعه جانبًا إلى أن يتم تسخين الفرن بدرجة حرارة 270°، وبعد ذلك يتم وضع الصينية بالفرن حتى مرور ساعة.
- بذلك الشكل يكون طاجن الفراخ بالبصل قد تم إعداده بكل سهولة ويكون جاهزًا لأن يُقدم.
- في النهاية يتم وضعه بأطباق التقديم وهو ساخن، مع تقديم المكرونة بجانبه أو عيش القمح، بجانب السلطة الخضراء، ويتم تقديمه للأسرة أو للضيوف أو العائلة.
- وبذلك نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل بطعمه الرائع اللذيذ من خلال موقعنا لكي تستمتعوا بهذه الوصفة داخل المنزل وبالهنا.
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