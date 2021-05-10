أسهل طريقة لـ طاجن الفراخ بالبصل الرائع في المنزل

طاجن الفراخ بالبصل من أشهى المأكولات الشعبية المفضلة للعديد، إذ أن هذه الأكلة تشتمل على العديد من المواد الغذائية، كذلك تعتبر من الوجبات التي تتسم بطهم مميز وجميل وتكون محتوية على عديد من البهارات التي تقوم بإعطائها نكهة مميزة وكذلك مذاق رائع.

من أبرز ما يميز تلك الوجبة أنها تكون مناسبة لكافة العزومات وكذلك الوجبات المحورية، وهذا بسبب احتوائها على عديد من العناصر الغذائية، وفيما يلي كافة الطرق الخاصة بتحضيره.

3 حبات من شرائح بصل.

فرخة مقطعة إلى 4 قطع صغيرة.

رشة جوز الطيب.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

حبتان من شرائح الطماطم.

حبتان من الثوم المفروم.

ربع ملعقة فلفل أسود.

رشة ملح.

رشة زعتر.

2 قرن من شرائح الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة سمنة.