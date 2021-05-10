تكات وأسرار طاجن المسقعة باللحمة المفرومة في البيت

طاجن مسقعة باللحمة المفرومة ، تتسم بأن لها طعم مذهل وجميل، كما أن هذه الأكلة مشهورة للغاية بمصر، إذ أنها تكون من جملة الأكلات المصرية الشهية وذات الطعم اللذيذ، والتي يُحبها الأجانب كثيرًا، إذ أنهل تمتلك الكثير من النكهات المتنوعة والمختلفة، فهي تمتلك طعم شرقي رائع، والمصريون كلهم يعشقون تلك الأكلة وهي بالنسبة لهم الوجبة المفضلة عندهم.

المسقعة باللحمة المفرومة هي وجبة مميزة بالمقادير القليلة التي تتعلق بها، وعلى الرغم من هذا ولكنها تضم عدة عناصر غذائية، وقد أظهرت السيدات المصرية خبرتها بطهي المسقعة، حيث أن اللحمة المفرومة إن تمت إضافتها لها تقوم بمنحها أفضل مذاق.

عصير الطماطم “عدد كوبان كبيران”

بهارات لحم “ملعقة صغيرة”

فلفل أخضر “ثلاث ثمرات”

فلفل أسود “ملعقة كبيرة”

باذنجان رومي “كيلو”

لحمة مفرومة “½ كيلو”

بصلة واحدة ولكن ذات حجم كبيرة.

ثوم “ثلاثة فصوص”

زيت للقلى

سمن “ملعقتان وسط”

ملح “ملعقة صغيرة”