تكات وأسرار طاجن المسقعة باللحمة المفرومة في البيت

طاجن مسقعة باللحمة المفرومة ، تتسم بأن لها طعم مذهل وجميل، كما أن هذه الأكلة مشهورة للغاية بمصر، إذ أنها تكون من جملة الأكلات المصرية الشهية وذات الطعم اللذيذ، والتي يُحبها الأجانب كثيرًا، إذ أنهل تمتلك الكثير من النكهات المتنوعة والمختلفة، فهي تمتلك طعم شرقي رائع، والمصريون كلهم يعشقون تلك الأكلة وهي بالنسبة لهم الوجبة المفضلة عندهم.طاجن المسقعة باللحمة المفرومة
المسقعة باللحمة المفرومة هي وجبة مميزة بالمقادير القليلة التي تتعلق بها، وعلى الرغم من هذا ولكنها تضم عدة عناصر غذائية، وقد أظهرت السيدات المصرية خبرتها بطهي المسقعة، حيث أن اللحمة المفرومة إن تمت إضافتها لها تقوم بمنحها أفضل مذاق.مكونات طاجن المسقعة باللحمة المفرومة
- عصير الطماطم “عدد كوبان كبيران”
- بهارات لحم “ملعقة صغيرة”
- فلفل أخضر “ثلاث ثمرات”
- فلفل أسود “ملعقة كبيرة”
- باذنجان رومي “كيلو”
- لحمة مفرومة “½ كيلو”
- بصلة واحدة ولكن ذات حجم كبيرة.
- ثوم “ثلاثة فصوص”
- زيت للقلى
- سمن “ملعقتان وسط”
- ملح “ملعقة صغيرة”
- أولًا حضري الطاسة التي تتعلق بالقلي.
- قومي بإعداد الباذنجان بواسطة تقطيعه لحلقات، وبعد ذلك ضعيه بالطاسة إلى أن يكون اللون ذهبي.
- صفيه بعد ذلك وضعيه بطبق.
- لقبي شرائح الفلفل، ومن ثم ضعيها مع الباذنجان.
- ضعي بالفلفل والباذنجان القليل من الملح.
- في طاسة جديدة، قومي بإضافة البصل ومعه السمن، وترقبي إلى أن يكون لونه ذهبي، ومن ثم قومي بإضافة الفلفل الأسود واللحم والبهارات للسمن والبصل، وترقبي قليلًا إلى أن ينضج نضوج ليس كاملًا.
- قومي بإعداد الصوص، بواسطة تحضير طاسة لتضيفي إليها الزيت وعصير الطماطم والثوم، وانتظري إلى أن تتسبك.
- ومن ثم ضعي لها نصف الكمية المتعلقة بعصير الطماطم مع رص الحلقات الخاصة بالباذنجان والفلفل واللحمة المفرومة بها.
- في النهاية ضعي إليهم عصير الطماطم.
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طاجن مسقعة باللحمة المفرومة ، تتسم بأن لها طعم مذهل وجميل، كما أن هذه الأكلة مشهورة للغاية بمصر، إذ أنها تكون من جملة الأكلات المصرية الشهية وذات الطعم اللذيذ، والتي يُحبها الأجانب كثيرًا، إذ أنهل تمتلك الكثير من النكهات المتنوعة والمختلفة، فهي تمتلك طعم شرقي رائع، والمصريون كلهم يعشقون تلك الأكلة وهي بالنسبة لهم الوجبة المفضلة عندهم.طاجن المسقعة باللحمة المفرومة
المسقعة باللحمة المفرومة هي وجبة مميزة بالمقادير القليلة التي تتعلق بها، وعلى الرغم من هذا ولكنها تضم عدة عناصر غذائية، وقد أظهرت السيدات المصرية خبرتها بطهي المسقعة، حيث أن اللحمة المفرومة إن تمت إضافتها لها تقوم بمنحها أفضل مذاق.مكونات طاجن المسقعة باللحمة المفرومة
- عصير الطماطم “عدد كوبان كبيران”
- بهارات لحم “ملعقة صغيرة”
- فلفل أخضر “ثلاث ثمرات”
- فلفل أسود “ملعقة كبيرة”
- باذنجان رومي “كيلو”
- لحمة مفرومة “½ كيلو”
- بصلة واحدة ولكن ذات حجم كبيرة.
- ثوم “ثلاثة فصوص”
- زيت للقلى
- سمن “ملعقتان وسط”
- ملح “ملعقة صغيرة”
- أولًا حضري الطاسة التي تتعلق بالقلي.
- قومي بإعداد الباذنجان بواسطة تقطيعه لحلقات، وبعد ذلك ضعيه بالطاسة إلى أن يكون اللون ذهبي.
- صفيه بعد ذلك وضعيه بطبق.
- لقبي شرائح الفلفل، ومن ثم ضعيها مع الباذنجان.
- ضعي بالفلفل والباذنجان القليل من الملح.
- في طاسة جديدة، قومي بإضافة البصل ومعه السمن، وترقبي إلى أن يكون لونه ذهبي، ومن ثم قومي بإضافة الفلفل الأسود واللحم والبهارات للسمن والبصل، وترقبي قليلًا إلى أن ينضج نضوج ليس كاملًا.
- قومي بإعداد الصوص، بواسطة تحضير طاسة لتضيفي إليها الزيت وعصير الطماطم والثوم، وانتظري إلى أن تتسبك.
- ومن ثم ضعي لها نصف الكمية المتعلقة بعصير الطماطم مع رص الحلقات الخاصة بالباذنجان والفلفل واللحمة المفرومة بها.
- في النهاية ضعي إليهم عصير الطماطم.
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