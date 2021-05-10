طريقة عمل الكنافة المقلية بالقشطة بطريقة رائعة وطعم لذيذ وتحفة

تعتبر الكنافة المقلية هي نوع من أنواع الكنافة سريعة التحضير، والتي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة الثمن، وتختلف طرق عملها من طريقة إلى أخرى فهناك كنافة الفرن وكنافة الفحم وكثير من الأنواع الأخرى البسيطة، وأيضاً طريقة الحشو متنوعة حيث يمكن حشوها بالمكسرات المختلفة أو القشطة أو الشوكولاته، وهذه الأنواع من الحلويات تجعل الأطفال يتشجعون على تناول الأشياء المفيدة والمغذية التي تعمل تقوية الذاكرة مثل المكسرات بأنواعها والزبيب، ومن خلال موقع ثقفني المحترف سوف نتعرف على مكونات الكنافة المقلية وطريقة تحضيرها بالقشطة.

مكونات عمل الكنافة المقلية

تتكون الكنافة المقلية من مكونات عديدة وهي كما يلي:

نصف كيلو من الكنافة.

كمية من السمن للقلي.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة من الزبدة.

5 ملاعق كبيرة من النشا.

نصف كوب من الماء.

3 أكواب من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

الشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصرة من الليمون.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم تحضير الكنافة المقلية بعدة طرق مختلفة وهذه الطريقة سوف تنال اعجابكم وهي كما يلي:

نحضر الكنافة ونأخذ جزء منها بحجم الاصابع المناسبة ونغطي الكمية الباقية بفوطة. نضع مقدار ملعقة كبيرة من القشطة على طرف الكنافة ونلفها على شكل أصابع، ونكرر بنفس الطريقة حتى تنتهي كمية الموجودة. نحضر مقلاة متوسطة الحجم قصيرة الحافة، ونرص بها الأصابع الملفوفة. في إناء آخر نضع السمنة على نار متوسطة حتى تذوب تماماً. نضع المقلاة على نار متوسطة الحرارة، نسكب السمن الساخن عليها، ونتركها لمدة 5 دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي من أسفل ثم نقلبها على الناحية الأخرى ليكون جميع الجهات لونها ذهبي. نصفي السمن ونقلي به بقية الأصابع الموجودة. نخرج الأصابع من المقلاة ونضعها فى الشربات الغزير، ثم نضعها في طبق التقديم.

طريقة تحضير القشطة

يتم تحضير القشطة في المنزل بطريقة بسيطة جداً غير مكلفة وهي كما يلي: