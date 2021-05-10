بروتين فرد الشعر وتنعيمه تغليف خصل شعر من خارج بنتيجة تبهرك هتعجبك

بروتين شعر لفرده وتنعيمه من أكثر ما يتم البحث عنه من فتيات والنساء خاصة مع أقتراب أيام العيد، ولكن لابد من الابتعاد عن بروتين فرد شعر الكيميائي الذي له نتائج عكسية على الشعر فهو على الرغم من أنه حل سريع لفرد شعر وجعله ناعم ولكن أيضا له أضرار كثيرة للشعر فتجعله جاف أكثر ومقصف من أطرافه أكثر من ما كان، ويمكن أن يسبب أيضا تساقط للشعر بشدة على غير معتاد، فلابد عند التفكير في فرد الشعر الاتجاه إلى المواد الطبيعية التي بها الكثير من الفوائد ولابد من الاهتمام والعناية بالشعر من خلال فرده بمواد طبيعية ستجدين إنها غريبة ولكن بالنسبة لفوائدها الكبيرة ستستمري عليها لإنها تعمل نفس مفعول بروتين فرد الشعر، فتابعي معنا خطوات فرد شعر بالبروتين طبيعي المكون الصبار أو جل الألوفيرا مع جبنة بيضاء لشعر ناعم مفرود كالحرير.

بروتين الشعر الطبيعي يمكن صنعه بأكثر من قناع مكون من عدة مواد طبيعية لها نتائج مثالية ومجربة مع الكثير من نساء ويجب أن تعتمدي طريقة والاستمرار عليها حتى تتمكني من تعويض شعرك عن ما يفقده بسبب العوامل الخارجية وتجعله جاف ومقصف ويتساقط بكثرة.

بروتين شعر لفرده وتنعيمه بالمنزل

لعمل بروتين طبيعي للشعر يجب أن تختاري مكوناته التي تغذي بصيلات الشعر وتعمل على نموه وتقلل من تأثير العوامل الخارجية التي تضره، لذلك من مفيد تجربة عمل بروتين شعر بالمكونات التالي ذكرها.

نحتاج إلى 150 جرام من جبن أبيض طري. عدد إثنين ملعقة كبيرة من بودرة حناء بيضاء. عدد اثنين ملعقة كبيرة من عسل أبيض. عدد اثنين ملعقة كبيرة من جل الصبار.

في تلك الوصفة لن نحتاج إلى إستخدام الحرارة لفرد الشعر ولكن تصفيف الشعر فقط بمكونات البروتين.

في وعاء عميق يخلط كل مكونات جيدا حتى الحصول على خليط متجانس لايوجد لأي تكتلات به تكون عالقة بالشعر.

حيث يتم غسل الشعر بالماء الفاتر ويكون نظيف ويترك قليلا حتى يجف نوعا ما، ثم يطبق عليه تلك ماسك للشعر من فروة الرأس إلى أطراف الشعر مع تدليك مستمر بحركة دائرية.

ولف شعر على شكل كعكة ولفه بقطعة من قماش قطنية لمدة ساعتين حتى يتشرب الشعر كل ماسك، ثم يغسل الشعر جيدا بالماء ثم بالبلسم.

للحصول على أفضل نتيجة لفرد الشعر تكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع لنتيجة فرد تبهرك فتلك الماسك يغلف شعره من خارج ويفردها بنعومة مثالية.

خطوات تحضير بروتين شعر ناعم لجل الصباربروتين قوي مفعول من الافوكادو

تتم عملية فرد الشعر بالمواد الطبيعية على مدار 6 أسابيع حتى تتشبع الشعيرات من الماسك الذي تكوينه بروتين عالي النسبة المتواجد في كل من البيض والافوكادو.

يتكون ماسك من 2 بياض بيضتين. نصف من حبة الافوكادو. عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة تحضير ماسك بروتين

يخلط كل مكونات معا جيدا في وعاء صغير، وتطبق المكونات على الشعر كله.

غلفي شعرك باسترتش نايلون وعليها قبعة الحمام ويترك مزيج على شعر لمدة نصف ساعة إلى ساعة.

ثم يغسل الشعر بالماء جيدا ثم بلسم أو شامبو ويفضل عدم تكرار غسل شعر بالشامبو حتى لا يتعرض للتلف.

احتفظي بعدد من قشر الموز بعد تناول ثمراته ثم جففيها جيدا تحت أشعة الشمس لعدة أيام حتى تكون قاسية جافة تماما.

ثم اطنحي قشر موز إلى أن يتحول إلى بودرة ناعم جدا، ثم ضعي قشر رمان المجفف المطحون أيضا مع كمية قشر موز المطحون.

وضيفي عليهم كمية من زيت الخروع مع كمية من زيت جوز الهند وربع كوب من مايونيز.

اخلطي كل مكونات مع بعضها جيدا حتى تحصلي على عجينة لينة، ثم اتركيها على شعرك لمدة ساعتين ووزعيها من جذور حتى أطراف، وتترك خليط على الشعر لمدة ساعة.

ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر وتكرر تلك الخلطة مرة كل أسبوع لشعر مفروم ناعم مثل فرد بروتين الصالونات.

يعد الموز من مواد طبيعية الغنية بالبروتين والفيتامينات والدهون صحية، وتستخدم على الشعر بشكل منتظم، وله الكثير من الفوائد التي تظل في خصل الشعر لفترة طويلة، ويمكن عمل ماسك الموز للشعر بصفار البيض وحليب وزيت الخروع. فمزج الثلاث مكونات تلك مع بعضها البعض وتنعيم حبيبات الموز جيدا سيجعل شعرك بصحة أكثر وأقل عرضه للتلف وبه مرونة ونعومة لا تقاوم ويوضع على الشعر فقط لمدة ساعة.

قومي بخلط 4 قشر موز مجفف ويكون بودرة ناعم. على ربع كوب من زيت اللوز. مع ربع كوب من القهوة. واخلطي كل مكونات مع بعضها وارفعي خليط على نار هادئة. يترك على نار حتى غليان ثم دلكي فروة الرأس بتلك مزيج ووزعيه على خصلات الشعر. تترك تلك المكونات على الشعر لمدة ساعة ثم يتم شطفها بالماء.

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