طريقة عمل قناع الزبيب لتفتيح البشرة ونضارتها بدون مكياج وللهالات السوداء

قناع الزبيب لتفتيح البشرة طبيعياً، تعتبر الماسكات الطبيعية من الأشياء الضرورية والآمنة لتغذية البشرة وترطيبها وجعلها مشرقة، هي أفضل بكثير من المواد الكيميائية الضارة التي تعود نتائجها بالسلب على مستخدميها، وهذا القناع من أقوي أنواع الماسكات التي تظهر مفعولها في مدة قصيرة وبنتائج مذهلة تذهل الجميع، وتتكون هذه الماسكات من أشياء طبيعية ومضمونة وهذه المكونات هي زبادي وعسل وزبيب وزيت زيتون وفيتامين E، وتلجأ جميع النساء والفتيات خاصة المقبلين على الزواج إلى البحث عن ما يعمل على تفتيح ونضارة بشرتهم بشكل طبيعي دون أي أثار سلبية، لذلك سوف نتعرف على مكونات وطريقة استخدام قناع الزبيب الذي يعمل على تفتيح البشرة والقضاء على الهالات السوداء.

مكونات عمل قناع الزبيب

قناع الزبيب من أفضل أنواع الماسكات حيث يتكون من مكونات طبيعية ليس لها أي أضرار وهذه المكونات هي كما يلي:

2 ملعقة كبيرة من الزبيب المعصور ( ننقع الزبيب في قليل من الماء لمدة ليلة كاملة ).

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من العسل.

كبسولة من فيتامين E.

طريقة التجهيز والاستخدام

طريقة تجهيز ماسك الزبيب طريقة سهلة وبسيطة وهي كما يلي:

نحضر اناء ونخلط به الزبيب المعصور وزيت الزيتون والزبادي والعسل ونضع عليها فيتامين E، ونقلبهم جيداً حتى تتجانس جميع المكونات. نضع من هذا الخليط على بشرة نظيفة لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد. نحفظ هذا الماسك في الثلاجة، ويتم وضعه يومياً.

أهم فوائد الزبيب للبشرة

يحتوي مكون الزبيب الطبيعي على مجموعة من الفوائد المهمة للبشرة ونضارتها ومن هذه الفوائد كالتالي: