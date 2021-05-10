طريقة عمل بسكويت الشوفان ذو الفوائد المتعددة المغذي المفيد بطريقة خرافة

بسكويت الشوفان الصحي ، يعتبر هذا النوع من البسكويت مغذي ومفيد جداً لأنه يحتوي على كثير من المعادن التي تمد الجسم بالطاقة مثل الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم، ويتم إعداده بعدة طرق مختلفة منها الشوفان العادي وبسكوت الشوفان الدايت ونظراً لقلة احتوائه على السعرات الحرارية يستخدم لإنقاص الوزن بطريقة آمنة، وهو يعمل أيضاً على منع الإصابة بالسرطان وأمراض القلب لوجود مواد مضادة للأكسدة به، ورقائق الشوفان هذه تدخل في كثير من المنتجات الغذائية وخاصة الحلويات، وفي هذا المقال من خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على مكونات بسكويت الشوفان وطريقة تحضيره وفوائد الشوفان بوجه عام. مكونات عمل بسكويت الشوفان مكونات عمل بسكويت الشوفان سوف نعرض لكم مشاهدينا الكرام مكونات عمل بسكويت الشوفان التحفة وهي كما يلي: كوب ونصف من الدقيق.

ربع كوب من الزبدة اللينة.

3 أكواب من رقائق الشوفان.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

3/4 كوب من السكر البني.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

نصف كوب من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كوب من الزبيب.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير تعتبر طريقة عمل بسكويت الشوفان الصحي من أسهل الطرق وأبسطها وهي كما يلي: نضع في المضرب الكهربائي الزبدة والسكر والسكر البني ونضربهم جيداً لمدة 3 دقائق على سرعة متوسطة. بعد أن يصبح الخليط كريمي نضيف عليه البيضة والفانيليا ونستمر في الضرب حتى تتجانس المكونات تماماً. ننخل الدقيق والملح والحبهان والبيكربونات والقرفة، ونقلبهم مع بعض ثم نضع عليهم الشوفان. ثم نضيف خليط الدقيق بالتدريج على الخليط السابق، ثم نضع عليهم جوز الهند والزبيب ونخلطهم جيداً لمدة ثواني فقط. نأخذ قطعة صغيرة من العجين بمقدار ملعقة ونضعه على الصينية بأطراف الأصابع بعيداً عن بعض، ونكرر هذه الطريقة حتى تنتهي الكمية. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك نترك البسكوت حتى يبرد بعد ذلك نقدمه ويمكن تزيينه بالشوكولاته. فوائد الشوفان للجسم تحتوي رقائق الشوفان على مواد مهمة جداً لتغذية الجسم وهي كما يلي: يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة لذلك يعمل على حماية الجسم من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

يمد الجسم بالطاقة وخاصة عند تناوله مع الحليب في الصباح.

يعالج مشكلة جفاف البشرة وينظفها ويزيل الرؤوس السوداء.

يحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم.

يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، لذلك يستخدم للدايت.

يوجد به المعادن الضرورية للجسم مثل الماغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم. الوسوم

بسكويت الشوفان الصحي ، يعتبر هذا النوع من البسكويت مغذي ومفيد جداً لأنه يحتوي على كثير من المعادن التي تمد الجسم بالطاقة مثل الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم، ويتم إعداده بعدة طرق مختلفة منها الشوفان العادي وبسكوت الشوفان الدايت ونظراً لقلة احتوائه على السعرات الحرارية يستخدم لإنقاص الوزن بطريقة آمنة، وهو يعمل أيضاً على منع الإصابة بالسرطان وأمراض القلب لوجود مواد مضادة للأكسدة به، ورقائق الشوفان هذه تدخل في كثير من المنتجات الغذائية وخاصة الحلويات، وفي هذا المقال من خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على مكونات بسكويت الشوفان وطريقة تحضيره وفوائد الشوفان بوجه عام. مكونات عمل بسكويت الشوفان مكونات عمل بسكويت الشوفان سوف نعرض لكم مشاهدينا الكرام مكونات عمل بسكويت الشوفان التحفة وهي كما يلي: كوب ونصف من الدقيق.

ربع كوب من الزبدة اللينة.

3 أكواب من رقائق الشوفان.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

3/4 كوب من السكر البني.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

نصف كوب من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كوب من الزبيب.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير تعتبر طريقة عمل بسكويت الشوفان الصحي من أسهل الطرق وأبسطها وهي كما يلي: نضع في المضرب الكهربائي الزبدة والسكر والسكر البني ونضربهم جيداً لمدة 3 دقائق على سرعة متوسطة. بعد أن يصبح الخليط كريمي نضيف عليه البيضة والفانيليا ونستمر في الضرب حتى تتجانس المكونات تماماً. ننخل الدقيق والملح والحبهان والبيكربونات والقرفة، ونقلبهم مع بعض ثم نضع عليهم الشوفان. ثم نضيف خليط الدقيق بالتدريج على الخليط السابق، ثم نضع عليهم جوز الهند والزبيب ونخلطهم جيداً لمدة ثواني فقط. نأخذ قطعة صغيرة من العجين بمقدار ملعقة ونضعه على الصينية بأطراف الأصابع بعيداً عن بعض، ونكرر هذه الطريقة حتى تنتهي الكمية. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك نترك البسكوت حتى يبرد بعد ذلك نقدمه ويمكن تزيينه بالشوكولاته. فوائد الشوفان للجسم تحتوي رقائق الشوفان على مواد مهمة جداً لتغذية الجسم وهي كما يلي: يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة لذلك يعمل على حماية الجسم من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

يمد الجسم بالطاقة وخاصة عند تناوله مع الحليب في الصباح.

يعالج مشكلة جفاف البشرة وينظفها ويزيل الرؤوس السوداء.

يحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم.

يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، لذلك يستخدم للدايت.

يوجد به المعادن الضرورية للجسم مثل الماغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم.

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