طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند والطعم جنان بالمنزل

البسبوسة بجوز الهند ، من أشهى وألذ أنواع البسبوسة التي تستطيع أي سيدة أن تقوم بإعدادها لأسرتها في المنزل بأقل التكاليف بدلًا من شرائها من محلات الحلويات بأسعار باهظة الثمن، ويكثر إعداد الحلويات الشرقية خلال المواسم، والأعياد، والمناسبات، والعزومات، والأفراح، وتعتبرها أغلب الأسر نوع من أنواع الترحيب بالضيوف، وكذلك يكثر عملها خلال شهر رمضان المبارك، لأنها تعطي الجسم الطاقة اللازمة لكي يقوم بجميع أنواع الأنشطة اليومية، وتعويض ما يفقده الجسم من سكريات بسبب الصيام، وتوجد أنواع كثيرة منها مثل البسبوسة بالزبادي، والبسبوسة بالقشطة، والبسبوسة بالمكسرات، وكلها أنواع لذيذة الطعم وشهية ويقبل على تناولها الكبار والصغار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند في المنزل بأبسط الخطوات وأقل التكاليف.

مكونات البسبوسة بجوز الهند

يحتوي هذا النوع من الحلويات الشرقية على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل مكان وهى كالتالي:-

كوبان من السميد.

كوب واحد من جوز الهند.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد 2 بيضة.

شربات جاهز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على طريقة تحضير البسبوسة بجوز الهند من خلال الخطوات التالية:-

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. نحضر الخلاط الكهربائي، ونخفق به البيض والفانيليا، والحليب، والسكر، لمدة خمس دقائق متصلة، حتى يصبح المزيج متجانس، ويذوب السكر تمامًا. نقوم بسكب الخليط في وعاء، ثم نقوم بإضافة السميد، وجوز الهند، والبيكنج بودر ونمزج المكونات كلها مع بعض جيدًا حتى نحصل على القوم المطلوب. نحضر صينية فرن مدهونة بالزيت، ونضع بها الخليط ونوزعه بشكل متساوي. ندخل الصينية الفرن حتى تنضج تمامًا، ويصبح لون وجهها أحمر. نقوم بإخراجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد وهى ساخنة حتى تتشرب القطر تمامًا. نترك صينية البسبوسة جانبًا حتى تبرد، ثم نقوم بتقطيعها ووضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

مكونات عمل شربات البسبوسة بجوز الهند

يحتوي الشربات على بعض المكونات التالية:-

3 أكواب من السكر.

2 كوب من الماء البارد.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة من الفانيليا.

عود من القرفة.

طريقة التحضير

يجب أن نتبع الخطوات الصحيحة في عمل شربات البسبوسة وهى كما يلي:-