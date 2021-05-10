طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش بخطوات سهلة وبسيطة

يعتبر بسكويت النشادر من أهم أنواع البسكويتات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث يتسم ذلك النوع من البسكويت بأن له رائحة قوية وجميلة كما أنه يتسم بالمذاق الجيد وسرعة التحضير التي لا تستغرق وقت على الإطلاق، فيتم تحضير بسكويت النشادر بطريقة سهلة وغير مكلفة على الإطلاق فترغب كل سيدة في أن تحضر مأكولاتها في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت النشادر في المنزل. طريقة عمل بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر المكونات نصف كيلو جرام من الزبدة.

ثلاثة أرباع كأس من سكر البودرة.

بيضتان.

كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من النشادر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة تحضير بسكويت النشادر طريقة تحضير بسكويت النشادر تتسم طريقة تحضير البسكويت بأنها سهلة وسريع ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت النشادر: يتم وضع الزبدة في الخلاط الكهربائي وبعد ذلك يتم إضافة السكر إلى الخليط ويتم تشغيل الخلاط والاستمرار في الخلط لحين أن يتجانس الخليط مع بعضه البعض. يتم إضافة البيض واحدة تلو الأخرى وبعد ذلك يتم تشغيل الخلاط الكهربائي وتركه لمدة دقيقة. بعد أن يتجانس الخليط سيتم إضافة كلا من الفانيليا والنشادر وبعد ذلك يتم تشغيل الخلاط مرة أخرى ويتم خلط المكونات مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم إضافة البيكنج بودر والدقيق إلى الخليط السابق ويتم الاستمرار في الخلط لحين أن يتم الحصول على خليط متجانس، بعد ذلك يتم ترك العجينة لحين أن ترتاح، بعد ذلك يتم تسخين الفرن. يتم تشكيل العجينة بعد أن ترتاح على شكل أصابع طويلة ومن الممكن أن يتم استخدام ماكينة البسكويت في تشكيل العجينة. يتم إحضار الصينية ويتم وضع الأصابع التي تم تشكيلها في الصينية. يتم إدخال البسكويت إلى الفرن وتركه لحين أن يتغير لونه ذهبي وبعد ذلك يتم إخراجه من الفرن وتركه لحين أن يبرد وبعد ذلك يتم نقله إلى طبق التقديم ويتم تناوله مع الشاي. الوسوم

يعتبر بسكويت النشادر من أهم أنواع البسكويتات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث يتسم ذلك النوع من البسكويت بأن له رائحة قوية وجميلة كما أنه يتسم بالمذاق الجيد وسرعة التحضير التي لا تستغرق وقت على الإطلاق، فيتم تحضير بسكويت النشادر بطريقة سهلة وغير مكلفة على الإطلاق فترغب كل سيدة في أن تحضر مأكولاتها في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت النشادر في المنزل. طريقة عمل بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر المكونات نصف كيلو جرام من الزبدة.

ثلاثة أرباع كأس من سكر البودرة.

بيضتان.

كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من النشادر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة تحضير بسكويت النشادر طريقة تحضير بسكويت النشادر تتسم طريقة تحضير البسكويت بأنها سهلة وسريع ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت النشادر: يتم وضع الزبدة في الخلاط الكهربائي وبعد ذلك يتم إضافة السكر إلى الخليط ويتم تشغيل الخلاط والاستمرار في الخلط لحين أن يتجانس الخليط مع بعضه البعض. يتم إضافة البيض واحدة تلو الأخرى وبعد ذلك يتم تشغيل الخلاط الكهربائي وتركه لمدة دقيقة. بعد أن يتجانس الخليط سيتم إضافة كلا من الفانيليا والنشادر وبعد ذلك يتم تشغيل الخلاط مرة أخرى ويتم خلط المكونات مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم إضافة البيكنج بودر والدقيق إلى الخليط السابق ويتم الاستمرار في الخلط لحين أن يتم الحصول على خليط متجانس، بعد ذلك يتم ترك العجينة لحين أن ترتاح، بعد ذلك يتم تسخين الفرن. يتم تشكيل العجينة بعد أن ترتاح على شكل أصابع طويلة ومن الممكن أن يتم استخدام ماكينة البسكويت في تشكيل العجينة. يتم إحضار الصينية ويتم وضع الأصابع التي تم تشكيلها في الصينية. يتم إدخال البسكويت إلى الفرن وتركه لحين أن يتغير لونه ذهبي وبعد ذلك يتم إخراجه من الفرن وتركه لحين أن يبرد وبعد ذلك يتم نقله إلى طبق التقديم ويتم تناوله مع الشاي.

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