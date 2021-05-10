طريقة مكرونة الباشميل أو مكرونة الفرن بأسهل طريقة بالمنزل بضمان نتيجة المطبخ الإيطالي

طريقة مكرونة الباشميل أو مكرونة الصوص الأبيض، هي وصفة يعود أصلها إلى المطبخ الإيطالي، سميت باشميل على اسم الماركيز دي باشميل، هذا الرجل الثري كان لديه شغف غير طبيعي للصوص الأبيض، حيث كان دائمًا يطلبه مِن الطهاة بكبرى المطاعم، سُميت بالباشميل نِسبة إلى اسمه لإنه دائم الطلب عليها وهو الصوص الأبيض على اسمه تخليدًا لِذكراه، يعد الصوص الأبيض اللذيذ أو الباشميل، إضافة لطعمًا مختلفًا للمكرونة بالفرن، يعشقها جميع الناس لجمال طعمها، فهي أكلة سعراتها الحرارية عالية، لذا ننصحكم بممارسة الرياضة بشكل مستمر، لإنكم بعد تجربة هذه الطريقة سوف تصبحوا من عاشقي الباشميل ولديكم شغف السيد الراحل الماركيز دي باشميل.

كيلو مكرونة قلم(مكرونة الباشميل)

نصف كيلو من اللحمة المفرومة

2 فلفل أخضر

2 فلفل ألوان

2 فلفل أخضر حار

3 بصلة متوسطة الحجم

1 فص ثوم

1 كيلو حليب كامل الدسم

4 كوب شوربة لحمة(ماء سلق اللحمة)

ملح

فلفل أسود

بهارات لحمة

6 ملعقة كبيرة من الدقيق

6 ملعقة زيت

نَضع بمقلاة على النار، 3 معلقة من الزبدة أو الزيت لتعصيج اللحمة المفرومة. نُضيف إلى الزيت البصل المقطع لمكعبات صغيرة، ونقلبه جيدًا، حتى يذبل على نار هادئة. نضيف اللحمة المفرومة لدينا، ونقلبها جيدًا، حتى تكتمل اللحمة في النضوج. عند الانتهاء من تسوية اللحمة، نضف إليها التوابل والبهارات والملح والفلفل الأسود، وكذلك نضيف الثوم وصلصة الطماطم. لتحضير المكرونة، نُحضِر إناء به ماء يتم غليه على النار جيدًا، نُضيف 2 ملعقة من الزيت والملح للماء، ومن ثم نضع المكرونة. نسلق المكرونة نِصف سَلقة، أي تكون غير كاملة النضوج أو السلق، حتى لا تلتصق وتكون طرية بشكل زائد عن اللازم. لتحضير الباشميل، نَضع بمقلاة على النار، 6 ملعقة من الزيت ونُضيف إليهم 6 ملعقة من الدقيق أو الطحين. نُقلبها جيدًا على نار هادئة أو منخفضة، حتى يأخذ الدقيق اللون الأصفر البسيط. نُضيف إليها الملح والفلفل الأسود فقط، ونستمر في التقليب دون توقف. نَستمُر في التقليب، حتى يأخذ القوام المطلوب وهو كريمي مثل مشروب السحلب أو أثقل منه بعض الشئ. نَأتي بصينية نضع بها كمية من الباشميل، ونوزعها جيدًا بِأسفل الصينية. نَضع طبقة المكرونة أعلى الباشميل. نَضع طبقة اللحمة المفرومة، ونغطيها بطبقة من الباشميل. نُضيف الطبقة الأخيرة من المكرونة، وأعلها طبقة من الباشميل. نُدخلها الفرن على درجة حرارة 280، تستغرق من نصف ساعة حتى ساعة إلا ربع أي 30 دقيقة إلي 45 دقيقة.

مكونات الوصفةطريقة المكرونة الباشميل

وبذلك فإننا قد انتهينا من طريقة المكرونة الباشميل على طريقتي الخاصة، وكعادتنا نَود تذكرتكم بمراجعة مواضيعنا المختارة بالطبخ, من عجائن ووصفات وطرق سهلة وبسيطة لتحضير أفضل الوصفات لكم.