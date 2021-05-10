طريقة عمل العريكه السعودية بالتمر في البيت اشهى حلويات العيد

طريقة عمل العريكة السعودية بالتمر في البيت حيث تعتبر العريكة من أشهر الحلويات الشعبية لدى أهالي المملكة العربية السعودية ومن أشهى الحلويات التي يتم تقديمها في العيد ومع قدوم العيد سوف نتعرف على خطوات تحضير وتجهيز العريكة السعودية بكل تفاصيلها من خلال عرض المكونات وكيفية التحضير.

طريقة عمل العريكة السعودية بالتمر في البيت

تعتبر العريكة من الحلويات المفيدة للجسم مثل كحك المعمول والعديد من الحلوى السعودي الأخرى لأنها مليئة بالفيتامينات والمواد الغذائية ونسبة من الدهون الصحية وهي تعطي الجسم الطاقة والحيوية والعريكة السعودي من الحَلْوَيَات سريعة التحضير حيث أنها لا تستغرق أكثر من ٢٥ دقيقة تقريبًا وأيضا تصنع من مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل مطبخ، وإليكم الطريقة:

عدد ٢ كوب من الدقيق الأسمر

ربع ملعقة صغيرة من الملح

عدد ٣ كوب من الحليب

بعض التمر الخالي من النوي للتزين

ملعقة كبيرة من السمن

نصف كوب من العسل (الخام)

كوب من الدقيق الأبيض

كوب زبدة

ملعقة صغيرة من الخميرة

مكونات عمل العريكة السعودية بالتمرخطوات تحضير العريكة السعودية بالتمر في البيت

يتم خطوات تحضير العريكة بالاعتماد على المكونات السابقة على النحو الآتي:-

أولا يتم غسل التمر ونقعه في الماء وقت لا يقل عن ليلة كاملة

يتم خلط جميع المواد الجافة ثم نقوم بنخلها لإدخال الهواء بها

نحضر الماء الذي تم نقع التمر به ثم نقوم بالعجن به

نضع الخميرة في ماء دافئ للذوبان

ثم نضع الخميرة علي المواد التي تم نخلها ويتم عجنها بماء التمر وإذا لم يتم عجنها جيداً من الممكن استخدام بعض من الماء

وبعد القيام بعملية العجن والتأكد من ملمسها يتم تغطيتها وتركها لمدة لا تقل عن الساعة “لترتاح” العجينة بعض الشيء وتكون جاهزة للطهي

نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنها بالسمن (المنصهر) ونفرد بها العجينة وندخلها الفرن على حرارة تقريبا 180 درجة سليزيوس ونتركها داخل الفرن لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقه

وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن ثم تقسم وهي ساخنة وتوضع في كيس محكم مع التمر والسمن ويتم وضعها وهي ساخنة

يتم غلق الكيس جيداً مع العجن بشدة ويتم وضعه جانبا لمده عشر دقائق أو أكثر حتى تصبح العجينة طرية ولينة

توضع بعد ذلك في طبق ويتم عمل حفرة في وسطها وذلك بواسطة كوب أو فنجان أو أي شيئ مثل ذلك

يتم وضع الزبدة في وعاء مناسب أو مقلاة على الموقد ويُترك على النار حتى يقدح بشكل تام.

ثم يتم وضع الزبدة في الحفرة التي تم صنعها مسبقاً مع دهن سطح العجينة بها

يتم وضع العسل أيضاً مع الزبدة في نفس الحفرة السابقة

وأخيراً يتم تزينها بالتمر وبعد ذلك يتم تقديمها إلى الطعام دافئة أو باردة ~ وبالهنا والشفاء.

وفي النهاية نكون قد تعرفنا على طريقة عمل العريكة السعودية بالتمر في البيت بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطه وميسره حتى يتمكن كل محبي الأكلات السعودية من إعداد طبق العريكة في المنزل بسهولة.